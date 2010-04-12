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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6501650265036504 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 917 1. Нет сбережений в валюте 10% 90 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 586 Всього голосів : 917 Додано: Нед 14 жов, 2018 22:53 zРадио написав: Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран



Тест на IQ - одна из самых прикольных мистификаций прошлого века с претензией на меганаучность. За умеренную оплату легко подниму результаты теста любому обратившемуся. Это не значит, что человек был тупой, а я с ним позанимался и он стал умным, а просто я донес до него как методически правильно отвечать на вопросы. Тест на IQ - одна из самых прикольных мистификаций прошлого века с претензией на меганаучность. За умеренную оплату легко подниму результаты теста любому обратившемуся. Это не значит, что человек был тупой, а я с ним позанимался и он стал умным, а просто я донес до него как методически правильно отвечать на вопросы. Востаннє редагувалось freeze в Нед 14 жов, 2018 22:53, всього редагувалось 2 разів. freeze 4 Повідомлень: 8262 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2350 раз. Подякували: 3266 раз. Профіль 13 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 22:53 edvardd написав: пессимист это глубокоинформированный оптимист...:

Согласно майянским старейшинам в период 8-Ахау-катюн (2012 - 2032), дефицит основных ресурсов (продовольствие, топливо и вода) и экономический кризис будут продолжать усиливаться,

....

спокойной ночи... пессимист это глубокоинформированный оптимист...:Согласно майянским старейшинам в период 8-Ахау-катюн (2012 - 2032), дефицит основных ресурсов (продовольствие, топливо и вода) и экономический кризис будут продолжать усиливаться,....спокойной ночи...

И это всё предсказали жрецы майя, в т.ч. и нанотехнологии, и термояд? И это всё предсказали жрецы майя, в т.ч. и нанотехнологии, и термояд? Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10574 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3303 раз. Подякували: 3116 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 22:59 juristkostya написав: freeze написав: Ни одна более менее значимая вера не учит - плохо работай, не учись, убивай. Ни одна более менее значимая вера не учит - плохо работай, не учись, убивай. 1. есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко. 1. есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко. Так , але в світі не має прикладу успішної країни без присутності того чи іншого релігійного вчення

juristkostya написав: 2. исключительно высок процент верующих в местах заключения...короче, не знаю, что там чему учит... 2. исключительно высок процент верующих в местах заключения...короче, не знаю, что там чему учит... Тут взагалі просто

Якщо людину обмежили в спілкуванні/переміщенні/ініціативі/кайфі/жінками - чим ця людина може вбити свій час з доступного... ?

Як на мене

а -книжки

б - як правило середній рівеньосвіти в з/к нижчий ніж в тих що на волі . а значить кількість не читаючих - зашкалює- от і залишається єдиний проміінчик в беспробудному світі-релігія. Так , але в світі не має прикладу успішної країни без присутності того чи іншого релігійного вченняТут взагалі простоЯкщо людину обмежили в спілкуванні/переміщенні/ініціативі/кайфі/жінками - чим ця людина може вбити свій час з доступного... ?Як на менеа -книжкиб - як правило середній рівеньосвіти в з/к нижчий ніж в тих що на волі . а значить кількість не читаючих - зашкалює- от і залишається єдиний проміінчик в беспробудному світі-релігія. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19635 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1895 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 23:09 ЛАД написав: kalinavalera1

Ничего не имею против саудитов, но в их благосостоянии нет никакой их заслуги - просто повезло. Если бы не нефть, так бы и оставалисб на уровне первобытно-общинного строя.



juristkostya

Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана не религиозными причинами, а отличие от варфоломеевской. Хотя там, скорее, религия была не причиной, а поводом. Впрочем, как и всегда. Ничего не имею против саудитов, но в их благосостоянии нет никакой их заслуги - просто повезло. Если бы не нефть, так бы и оставалисб на уровне первобытно-общинного строя.Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана не религиозными причинами, а отличие от варфоломеевской. Хотя там, скорее, религия была не причиной, а поводом. Впрочем, как и всегда.



Суть не в нефти - а в демократии. Повезло саудитам с правительством. А не с нефтью. Адекватное правительство там и сильно не адекватном правительстве в "некоторых" станах. Процветание и благополучие - всегда заслуга правительства - в любых условиях. И наоборот - упадок - вина правительства. Повезло у саудитов королевской семье - которая формально владеет там всеми богатствами. Они тоже все могли бы гребсти под себя и даже на законных основаниях, в отличие от наших коррупционеров. Народу повезло с правительством. Если бы оно гребло под себя только - то точно они бы оставались на уровне первобытно-общинном. Правительство монархическое, это именно его заслуга, дает саудитам все для роскошной жизни, фактически из своего кармана - не требуя даже работать - и в замен требует только лояльности к такой системе. Это можно понять и пояснить логически. Но все отнять у народа и требовать за это лояльность ? Вот это мракобесие полная дичь.... Суть не в нефти - а в демократии. Повезло саудитам с правительством. А не с нефтью. Адекватное правительство там и сильно не адекватном правительстве в "некоторых" станах. Процветание и благополучие - всегда заслуга правительства - в любых условиях. И наоборот - упадок - вина правительства. Повезло у саудитов королевской семье - которая формально владеет там всеми богатствами. Они тоже все могли бы гребсти под себя и даже на законных основаниях, в отличие от наших коррупционеров. Народу повезло с правительством. Если бы оно гребло под себя только - то точно они бы оставались на уровне первобытно-общинном. Правительство монархическое, это именно его заслуга, дает саудитам все для роскошной жизни, фактически из своего кармана - не требуя даже работать - и в замен требует только лояльности к такой системе. Это можно понять и пояснить логически. Но все отнять у народа и требовать за это лояльность? Вот это мракобесие полная дичь.... Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Нед 14 жов, 2018 23:20, всього редагувалось 3 разів. kalinavalera1

Повідомлень: 4636 З нами з: 07.05.11 Подякував: 650 раз. Подякували: 471 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 23:09 freeze

У царской России успехи, конечно, были, но всё же от Запада она отставала достаточно сильно. Это, правда, не мешало кипению одесского порта.

А платёжный баланс в Союзе, конечно, не всегда, но на протяжении достаточно продолжительных отрезков времени тоже был положительный. Другой вопрос, за счёт чего это достигалось.

По вопросу IQ Вы, наверно, правы. Но лучшего метода пока никто не предложил. При массовых исследованиях он, возможно, всё же даёт более-менее объективный результат, т.к. массу людей никто не обучает, "как методически правильно отвечать на вопросы". Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10574 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3303 раз. Подякували: 3116 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 23:11 juristkostya написав: ЛАД написав: Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана

ЛАД, я совершенно точно уверен, что сарказм вы улавливаете и без смайликов. ЛАД, я совершенно точно уверен, что сарказм вы улавливаете и без смайликов.

Уверен, что Вы тоже. Уверен, что Вы тоже. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10574 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3303 раз. Подякували: 3116 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 23:19 Starikan написав: .....

С болезненным самомнением и синдромом поучать всех, как жить. Плюс логорея. .....С болезненным самомнением и синдромом поучать всех, как жить. Плюс логорея.

Спасибо за диагноз.

Но тогда позвольте ответный - у Вас явно комплекс неполноценности.

Вы не в первый раз приписываете мне "болезненное самомнение и синдром поучать всех, как жить".

Если бы у меня было болезненное самомнение, я бы уже давно ушёл с форума. Столько грязи, как на меня вылили несколько человек здесь ...

К сожалению, и Вы присоединились.

И поверьте, я никогда в жизни не посмел бы поучать "Ах, такого человека".

А насчёт логопедии... Я просто хорошо воспитан - привык отвечать, когда ко мне обращаются. Ну и не привык пропускать оскорбления. Спасибо за диагноз.Но тогда позвольте ответный - у Вас явно комплекс неполноценности.Вы не в первый раз приписываете мне "болезненное самомнение и синдром поучать всех, как жить".Если бы у меня было болезненное самомнение, я бы уже давно ушёл с форума. Столько грязи, как на меня вылили несколько человек здесь ...К сожалению, и Вы присоединились.И поверьте, я никогда в жизни не посмел бы поучать "Ах, такого человека".А насчёт логопедии... Я просто хорошо воспитан - привык отвечать, когда ко мне обращаются. Ну и не привык пропускать оскорбления. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 14 жов, 2018 23:44, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10574 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3303 раз. Подякували: 3116 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 23:24 freeze написав: zРадио написав: Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран



Тест на IQ - одна из самых прикольных мистификаций прошлого века с претензией на меганаучность. За умеренную оплату легко подниму результаты теста любому обратившемуся. Это не значит, что человек был тупой, а я с ним позанимался и он стал умным, а просто я донес до него как методически правильно отвечать на вопросы. Тест на IQ - одна из самых прикольных мистификаций прошлого века с претензией на меганаучность. За умеренную оплату легко подниму результаты теста любому обратившемуся. Это не значит, что человек был тупой, а я с ним позанимался и он стал умным, а просто я донес до него как методически правильно отвечать на вопросы.



Если вам не нравится IQ, можем взять десяток других корреляций - доход на душу, уровень бездаботицы, коэффициент Джини, распространенность гонореи и сифилиса, число абортов, убийств и самоубийств. Все эти и многие другие показатели тоже исследовались.



Вот, например, корреляция религиозности и детской смертности:





Вот все исследование:

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10. ... 0900700305 Если вам не нравится IQ, можем взять десяток других корреляций - доход на душу, уровень бездаботицы, коэффициент Джини, распространенность гонореи и сифилиса, число абортов, убийств и самоубийств. Все эти и многие другие показатели тоже исследовались.Вот, например, корреляция религиозности и детской смертности:Вот все исследование: zРадио

Повідомлень: 451 З нами з: 02.05.18 Подякував: 26 раз. Подякували: 362 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 14 жов, 2018 23:30 kalinavalera1 написав: ЛАД написав: kalinavalera1

Ничего не имею против саудитов, но в их благосостоянии нет никакой их заслуги - просто повезло. Если бы не нефть, так бы и оставалисб на уровне первобытно-общинного строя.



juristkostya

Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана не религиозными причинами, а отличие от варфоломеевской. Хотя там, скорее, религия была не причиной, а поводом. Впрочем, как и всегда. Ничего не имею против саудитов, но в их благосостоянии нет никакой их заслуги - просто повезло. Если бы не нефть, так бы и оставалисб на уровне первобытно-общинного строя.Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана не религиозными причинами, а отличие от варфоломеевской. Хотя там, скорее, религия была не причиной, а поводом. Впрочем, как и всегда.



Суть не в нефти - а в демократии. Повезло саудитам с правительством. А не с нефтью. Адекватное правительство там и сильно не адекватном правительстве в "некоторых" станах. Процветание и благополучие - всегда заслуга правительства - в любых условиях. И наоборот - упадок - вина правительства. Повезло у саудитов королевской семье - которая формально владеет там всеми богатствами. Они тоже все могли бы гребсти под себя и даже на законных основаниях, в отличие от наших коррупционеров. Народу повезло с правительством. Если бы оно гребло под себя только - то точно они бы оставались на уровне первобытно-общинном. Правительство монархическое, это именно его заслуга, дает саудитам все для роскошной жизни, фактически из своего кармана - не требуя даже работать - и в замен требует только лояльности к такой системе. Это можно понять и пояснить логически. Но все отнять у народа и требовать за это лояльность ? Вот это мракобесие полная дичь.... Суть не в нефти - а в демократии. Повезло саудитам с правительством. А не с нефтью. Адекватное правительство там и сильно не адекватном правительстве в "некоторых" станах. Процветание и благополучие - всегда заслуга правительства - в любых условиях. И наоборот - упадок - вина правительства. Повезло у саудитов королевской семье - которая формально владеет там всеми богатствами. Они тоже все могли бы гребсти под себя и даже на законных основаниях, в отличие от наших коррупционеров. Народу повезло с правительством. Если бы оно гребло под себя только - то точно они бы оставались на уровне первобытно-общинном. Правительство монархическое, это именно его заслуга, дает саудитам все для роскошной жизни, фактически из своего кармана - не требуя даже работать - и в замен требует только лояльности к такой системе. Это можно понять и пояснить логически. Но все отнять у народа и требовать за это лояльность? Вот это мракобесие полная дичь....

Могу согласиться, но только отчасти.

Королевская семья у саудитов могла бы грести всё под себя, но с большим риском закончить жизнь как ... примеров можно привести много.

Но при этом у них есть, чем делиться, и хватает на всех.

У нас этого нет. У нас есть 2-3, пусть 5 человек, кот. можно поставить хотя бы рядом с арабскими шейхами. Но это только за счёт того, что основная масса далеко не дотягивает до уровня саудитов. Обеспечить хотя бы близкий (сравнимый) уровень наши сегодняшние возможности даже близко не позволяют. Могу согласиться, но только отчасти.Королевская семья у саудитов могла бы грести всё под себя, но с большим риском закончить жизнь как ... примеров можно привести много.Но при этом у них есть, чем делиться, и хватает на всех.У нас этого нет. У нас есть 2-3, пусть 5 человек, кот. можно поставить хотя бы рядом с арабскими шейхами. Но это только за счёт того, что основная масса далеко не дотягивает до уровня саудитов. Обеспечить хотя бы близкий (сравнимый) уровень наши сегодняшние возможности даже близко не позволяют. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10574 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3303 раз. Подякували: 3116 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 6501650265036504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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