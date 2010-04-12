Додано: Нед 14 жов, 2018 23:19

Starikan написав: .....

С болезненным самомнением и синдромом поучать всех, как жить. Плюс логорея. .....С болезненным самомнением и синдромом поучать всех, как жить. Плюс логорея.

Спасибо за диагноз.Но тогда позвольте ответный - у Вас явно комплекс неполноценности.Вы не в первый раз приписываете мне "болезненное самомнение и синдром поучать всех, как жить".Если бы у меня было болезненное самомнение, я бы уже давно ушёл с форума. Столько грязи, как на меня вылили несколько человек здесь ...К сожалению, и Вы присоединились.И поверьте, я никогда в жизни не посмел бы поучать "Ах, такого человека".А насчёт логопедии... Я просто хорошо воспитан - привык отвечать, когда ко мне обращаются. Ну и не привык пропускать оскорбления.