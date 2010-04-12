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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 жов, 2018 22:47
kalinavalera1
Ничего не имею против саудитов, но в их благосостоянии нет никакой их заслуги - просто повезло. Если бы не нефть, так бы и оставалисб на уровне первобытно-общинного строя. juristkostya
Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана не религиозными причинами, а отличие от варфоломеевской. Хотя там, скорее, религия была не причиной, а поводом. Впрочем, как и всегда.
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ЛАД
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Додано: Нед 14 жов, 2018 22:50
ЛАД написав:
Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана
ЛАД, я совершенно точно уверен, что сарказм вы улавливаете и без смайликов.
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juristkostya
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Додано: Нед 14 жов, 2018 22:51
холява написав:
Брат , Вы не горячитесь .
Нельзя , вот так ,обвинить человека в не патриотизме.
Это не правильно.
Я знаю ЛАДА с 2008 .
Очень неординарный человек ,умный , с достаточным уровнем развития, не конфликтный .
С болезненным самомнением и синдромом поучать всех, как жить. Плюс логорея.
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: Нед 14 жов, 2018 22:53
zРадио написав:
Отношение между долей атеистов и средним IQ населения разных стран
Тест на IQ - одна из самых прикольных мистификаций прошлого века с претензией на меганаучность. За умеренную оплату легко подниму результаты теста любому обратившемуся. Это не значит, что человек был тупой, а я с ним позанимался и он стал умным, а просто я донес до него как методически правильно отвечать на вопросы.
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 14 жов, 2018 22:53, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 22:53
edvardd написав:
пессимист это глубокоинформированный оптимист...:
Согласно майянским старейшинам в период 8-Ахау-катюн (2012 - 2032), дефицит основных ресурсов (продовольствие, топливо и вода) и экономический кризис будут продолжать усиливаться,
....
спокойной ночи...
И это всё предсказали жрецы майя, в т.ч. и нанотехнологии, и термояд?
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ЛАД
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Додано: Нед 14 жов, 2018 22:59
juristkostya написав: freeze написав:
Ни одна более менее значимая вера не учит - плохо работай, не учись, убивай.
1. есть вполне чёткая корреляция доминирующей религии и успеха общественной формации. Православие там, увы, не в лидерах даже близко.
Так , але в світі не має прикладу успішної країни без присутності того чи іншого релігійного вчення
juristkostya написав:
2. исключительно высок процент верующих в местах заключения...короче, не знаю, что там чему учит...
Тут взагалі просто
Якщо людину обмежили в спілкуванні/переміщенні/ініціативі/кайфі/жінками - чим ця людина може вбити свій час з доступного... ?
Як на мене
а -книжки
б - як правило середній рівеньосвіти в з/к нижчий ніж в тих що на волі . а значить кількість не читаючих - зашкалює- от і залишається єдиний проміінчик в беспробудному світі-релігія.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Нед 14 жов, 2018 23:09
freeze
У царской России успехи, конечно, были, но всё же от Запада она отставала достаточно сильно. Это, правда, не мешало кипению одесского порта.
А платёжный баланс в Союзе, конечно, не всегда, но на протяжении достаточно продолжительных отрезков времени тоже был положительный. Другой вопрос, за счёт чего это достигалось.
По вопросу IQ Вы, наверно, правы. Но лучшего метода пока никто не предложил. При массовых исследованиях он, возможно, всё же даёт более-менее объективный результат, т.к. массу людей никто не обучает, "как методически правильно отвечать на вопросы".
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ЛАД
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Додано: Нед 14 жов, 2018 23:11
juristkostya написав: ЛАД написав:
Документальных свидетельств хрустальной ночи, наверное, больше, но она была вызвана
ЛАД, я совершенно точно уверен, что сарказм вы улавливаете и без смайликов.
Уверен, что Вы тоже.
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ЛАД
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Додано: Нед 14 жов, 2018 23:19
Starikan написав:
.....
С болезненным самомнением и синдромом поучать всех, как жить. Плюс логорея.
Спасибо за диагноз.
Но тогда позвольте ответный - у Вас явно комплекс неполноценности.
Вы не в первый раз приписываете мне "болезненное самомнение и синдром поучать всех, как жить".
Если бы у меня было болезненное самомнение, я бы уже давно ушёл с форума. Столько грязи, как на меня вылили несколько человек здесь ...
К сожалению, и Вы присоединились.
И поверьте, я никогда в жизни не посмел бы поучать "Ах, такого человека".
А насчёт логопедии... Я просто хорошо воспитан - привык отвечать, когда ко мне обращаются. Ну и не привык пропускать оскорбления.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 14 жов, 2018 23:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: Пон 15 жов, 2018 07:39
В личку, господа интеллектуалы, в личку. С диагнозами, тестами на IQ, Германа Роршаха и проч. откровениями на тему религии.
ЛАД написав: Starikan написав:
.....
С болезненным самомнением и синдромом поучать всех, как жить. Плюс логорея.
Спасибо за диагноз.
Но тогда позвольте ответный - у Вас явно комплекс неполноценности.
Вы не в первый раз приписываете мне "болезненное самомнение и синдром поучать всех, как жить".
Если бы у меня было болезненное самомнение, я бы уже давно ушёл с форума. Столько грязи, как на меня вылили несколько человек здесь ...
К сожалению, и Вы присоединились.
И поверьте, я никогда в жизни не посмел бы поучать "Ах, такого человека".
А насчёт логопедии... Я просто хорошо воспитан - привык отвечать, когда ко мне обращаются. Ну и не привык пропускать оскорбления.
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