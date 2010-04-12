zРадио написав:6 699 млн грн (а не 6 664) - это амортизационные расходы на "просто сосать с готовых вышек", как вы выразились. Статья 2515 группы "операционные расходы" 2050. То есть это распределяемые на единицу добычи инвестиционные расходы.
А есть еще нераспределенные инвестиционные расходы, не относящиеся к операционной деятельности - в разведку, бурение, строительство и приобретение активов в размере 2 232 млн грн (статья 2070).
Курите управленческий учет (даже не бухгалтерский)
Ну раз вы курите управленческий учет и даже бухгалтерский, то должны понимать как и от какой стоимости считаються эти амортизационные отчисления и насколько они соответствуют реальности.
Балансовая стоимость наиболее капиталоемких инвестиций, сделанных в основном в советское время (разведка, обустройство месторождений и т.д.), несравнима со стоимостью всего этого в текущих рыночных ценах. Не говоря уже о нормах амортизации.