Додано: Пон 15 жов, 2018 09:11

А давайте еще покурим управленческий учет...Себестоимость, рентабельность (прибыль / доход) - эти показатели вообще ничего не говорят о том выгодно заниматься и развивать этот бизнес или нет - нужнго смотреть на прибыль, которую приносит бизнес, и сумму денег вложенную в этот бизнес.Например, арендовать киоск и торговать хлебом, может быть выгодно и при рентабельности 10%. Денег вложить надо немного (заплатить оренду, закупить партию хлеба - допустим 20 000 грн.). За год получить прибыли больще 20 000 грн. Т.е. за год, при рентабельности 10%, можно заработать 100 и более % на вложенный капитал.В капиталоемкие производства с такой низкой рентабельностью становится просто не выгодно вкладывать деньги. Взять туже УкрГазДобычу: среднегодовая стоимость ее активов (92,020,102 + 146,836,446) / 2 = 119,428,274 тыс. грн.Прибыль - 30,472,509 тыс. грн.Таким образом вложено 119,428,274 тыс. грн., получено 30,472,509 тыс. грн. или30,472,509 / 119,428,274 = 25,5%. Совсем не много, если помнить про заниженные амортизационные отчисления.Почему это не много? Если грубо, можно купить ОВГЗ и получить 18% без всякой головной боли. А вдруг президентом станят Юля и газ по 50$, а вдуг девальввация, а вдруг война... Эти 7 или 8% процентов стоят этих рисков?А какая доходность инвестиций будет если газ будут продавать по 80$ или 100$???Будет, та ну его ... этот бизнес.Это одно из объяснений, почему при текущих ценах зарубежные компании не спешат вкладываться в добычу газа в Украине , и почему за все годы независимости мы досих пор зависим от импорта.И да, забыл про "газ пренадлежит народу"