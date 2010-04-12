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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6500650165026503

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 08:08

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:6 699 млн грн (а не 6 664) - это амортизационные расходы на "просто сосать с готовых вышек", как вы выразились. Статья 2515 группы "операционные расходы" 2050. То есть это распределяемые на единицу добычи инвестиционные расходы.

А есть еще нераспределенные инвестиционные расходы, не относящиеся к операционной деятельности - в разведку, бурение, строительство и приобретение активов в размере 2 232 млн грн (статья 2070).

Курите управленческий учет (даже не бухгалтерский)


Ну раз вы курите управленческий учет и даже бухгалтерский, то должны понимать как и от какой стоимости считаються эти амортизационные отчисления и насколько они соответствуют реальности.
Балансовая стоимость наиболее капиталоемких инвестиций, сделанных в основном в советское время (разведка, обустройство месторождений и т.д.), несравнима со стоимостью всего этого в текущих рыночных ценах. Не говоря уже о нормах амортизации.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:11

Re: Валютный рынок в контексте

А давайте еще покурим управленческий учет...
Себестоимость, рентабельность (прибыль / доход) - эти показатели вообще ничего не говорят о том выгодно заниматься и развивать этот бизнес или нет - нужнго смотреть на прибыль, которую приносит бизнес, и сумму денег вложенную в этот бизнес.

Например, арендовать киоск и торговать хлебом, может быть выгодно и при рентабельности 10%. Денег вложить надо немного (заплатить оренду, закупить партию хлеба - допустим 20 000 грн.). За год получить прибыли больще 20 000 грн. Т.е. за год, при рентабельности 10%, можно заработать 100 и более % на вложенный капитал.

В капиталоемкие производства с такой низкой рентабельностью становится просто не выгодно вкладывать деньги. Взять туже УкрГазДобычу: среднегодовая стоимость ее активов (92,020,102 + 146,836,446) / 2 = 119,428,274 тыс. грн.
Прибыль - 30,472,509 тыс. грн.
Таким образом вложено 119,428,274 тыс. грн., получено 30,472,509 тыс. грн. или
30,472,509 / 119,428,274 = 25,5%. Совсем не много, если помнить про заниженные амортизационные отчисления.

Почему это не много? Если грубо, можно купить ОВГЗ и получить 18% без всякой головной боли. А вдруг президентом станят Юля и газ по 50$, а вдуг девальввация, а вдруг война... Эти 7 или 8% процентов стоят этих рисков?

А какая доходность инвестиций будет если газ будут продавать по 80$ или 100$???
Будет, та ну его ... этот бизнес.

Это одно из объяснений, почему при текущих ценах зарубежные компании не спешат вкладываться в добычу газа в Украине , и почему за все годы независимости мы досих пор зависим от импорта.

И да, забыл про "газ пренадлежит народу" :D
Востаннє редагувалось Fedor в Пон 15 жов, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:19

Стартував 9 етап конкурсу.Приєднуйтесь.
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tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:49

Результати валютних інтервенцій НБУ
08-12.10.2018
млн дол. США
Купівля 65.45
Продаж 0.00
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:53

  zzzzzz написав:
Результати валютних інтервенцій НБУ
08-12.10.2018
млн дол. США
Купівля 65.45
Продаж 0.00

Непоганий результат.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:00

  ЛАД написав: Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле.
За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?


За счет самых передовых технологий и свободы предпринимательства.
Когда в нулевые стоимость газа на внутреннем рынке достигла $300 в эту отрасль хлынул капитал, что привело широкому внедрению технологий добычи сланцевого газа.
Пида-рашкины и вата тут просто хохотали и утверждали, что это просто невозможно.
Но за пару лет стоимость газа для потребителя опустилась до $70-80. Б. буду, сам так платил.
Тоже самое случилось и с сланцевой нефтью. Америка сейчас превратилась в ведущую энергетическую державу. И это при том, что крупнейшие легкодоступные месторождения законсервированы и не разрабатываются. На всякий случай. Давай сначала сьедим твоё ...
Я неделю назад летел с самого юга на самый север в ясную и безоблачную погоду.
Вся Америка покрыта ветряками. Их хорошо видно с высоты. Ехал на машине в Индиане, просто как из кина о будущем. Через каждые 300 метров ветряк, от горизонта до горизонта во все стороны света ... А между ними кукурузка ...
А один ветряк - это энергия для одного многоквартирного дома.
И бензин в два раза дешевле, чем тут. При их з/п.
Все для блага человека.
И при этом на авианосцы денег хватает, русишешвайнию в узде держать.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:18

  tea написав:
  vovan_prm написав:Чайок, давай! Мочи компромат! ДАвай закончим эту Санта Барбару сегодня!

Хотів би,щоб Пізнайко про це написав.Бо Олександр Григорович образив Пізнайка після того всього,що Пізнайко для нього зробив.

Образити того в кого все життя є образою не можливо!
Qwerty
 
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