zРадио написав:6 699 млн грн (а не 6 664) - это амортизационные расходы на "просто сосать с готовых вышек", как вы выразились. Статья 2515 группы "операционные расходы" 2050. То есть это распределяемые на единицу добычи инвестиционные расходы.
А есть еще нераспределенные инвестиционные расходы, не относящиеся к операционной деятельности - в разведку, бурение, строительство и приобретение активов в размере 2 232 млн грн (статья 2070).
Курите управленческий учет (даже не бухгалтерский)
Ну раз вы курите управленческий учет и даже бухгалтерский, то должны понимать как и от какой стоимости считаються эти амортизационные отчисления и насколько они соответствуют реальности. Балансовая стоимость наиболее капиталоемких инвестиций, сделанных в основном в советское время (разведка, обустройство месторождений и т.д.), несравнима со стоимостью всего этого в текущих рыночных ценах. Не говоря уже о нормах амортизации.
А давайте еще покурим управленческий учет... Себестоимость, рентабельность (прибыль / доход) - эти показатели вообще ничего не говорят о том выгодно заниматься и развивать этот бизнес или нет - нужнго смотреть на прибыль, которую приносит бизнес, и сумму денег вложенную в этот бизнес.
Например, арендовать киоск и торговать хлебом, может быть выгодно и при рентабельности 10%. Денег вложить надо немного (заплатить оренду, закупить партию хлеба - допустим 20 000 грн.). За год получить прибыли больще 20 000 грн. Т.е. за год, при рентабельности 10%, можно заработать 100 и более % на вложенный капитал.
В капиталоемкие производства с такой низкой рентабельностью становится просто не выгодно вкладывать деньги. Взять туже УкрГазДобычу: среднегодовая стоимость ее активов (92,020,102 + 146,836,446) / 2 = 119,428,274 тыс. грн. Прибыль - 30,472,509 тыс. грн. Таким образом вложено 119,428,274 тыс. грн., получено 30,472,509 тыс. грн. или 30,472,509 / 119,428,274 = 25,5%. Совсем не много, если помнить про заниженные амортизационные отчисления.
Почему это не много? Если грубо, можно купить ОВГЗ и получить 18% без всякой головной боли. А вдруг президентом станят Юля и газ по 50$, а вдуг девальввация, а вдруг война... Эти 7 или 8% процентов стоят этих рисков?
А какая доходность инвестиций будет если газ будут продавать по 80$ или 100$??? Будет, та ну его ... этот бизнес.
Это одно из объяснений, почему при текущих ценах зарубежные компании не спешат вкладываться в добычу газа в Украине , и почему за все годы независимости мы досих пор зависим от импорта.
И да, забыл про "газ пренадлежит народу"
Востаннє редагувалось Fedor в Пон 15 жов, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле. За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?
За счет самых передовых технологий и свободы предпринимательства. Когда в нулевые стоимость газа на внутреннем рынке достигла $300 в эту отрасль хлынул капитал, что привело широкому внедрению технологий добычи сланцевого газа. Пида-рашкины и вата тут просто хохотали и утверждали, что это просто невозможно. Но за пару лет стоимость газа для потребителя опустилась до $70-80. Б. буду, сам так платил. Тоже самое случилось и с сланцевой нефтью. Америка сейчас превратилась в ведущую энергетическую державу. И это при том, что крупнейшие легкодоступные месторождения законсервированы и не разрабатываются. На всякий случай. Давай сначала сьедим твоё ... Я неделю назад летел с самого юга на самый север в ясную и безоблачную погоду. Вся Америка покрыта ветряками. Их хорошо видно с высоты. Ехал на машине в Индиане, просто как из кина о будущем. Через каждые 300 метров ветряк, от горизонта до горизонта во все стороны света ... А между ними кукурузка ... А один ветряк - это энергия для одного многоквартирного дома. И бензин в два раза дешевле, чем тут. При их з/п. Все для блага человека. И при этом на авианосцы денег хватает, русишешвайнию в узде держать.
себестоимость как вы указываете: - Плата за користування надрами та інші податки 22,289,443 - Амортизація 6,664,003 - Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 2,236,805 - Інші витрати 1,839,538 и все . так что 80 баксов это себестоимость только сосать газ с готовых пробуренных вышек.
6 699 млн грн (а не 6 664) - это амортизационные расходы на "просто сосать с готовых вышек", как вы выразились. Статья 2515 группы "операционные расходы" 2050. То есть это распределяемые на единицу добычи инвестиционные расходы.
А есть еще нераспределенные инвестиционные расходы, не относящиеся к операционной деятельности - в разведку, бурение, строительство и приобретение активов в размере 2 232 млн грн (статья 2070).
Курите управленческий учет (даже не бухгалтерский)
скурите сначала тот документ на который дали ссылку. а то походу вы обитаете в разных измерениях.