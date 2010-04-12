Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу! - де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви...... - гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року! (поспішайте, кількість учасників, які можуть приймати участь в цьому конкурсі - обмежена! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Libo написав:Я неделю назад летел с самого юга на самый север в ясную и безоблачную погоду. Вся Америка покрыта ветряками. Их хорошо видно с высоты. Ехал на машине в Индиане, просто как из кина о будущем. Через каждые 300 метров ветряк, от горизонта до горизонта во все стороны света ... А между ними кукурузка ... А один ветряк - это энергия для одного многоквартирного дома.
а по чем выкупают у генерирующих станций энергию в БАГАТОЙ Америке? а то например в Германии выкупают по 6 евроцентов со следующего года. в Украине по 18 евроцентов до 2025 года. это так - шоб понимать кто будет зарабатывать до 2025 года на населении по новым схемам вместо Роттердам+
mephala написав:а по чем выкупают у генерирующих станций энергию в БАГАТОЙ Америке? а то например в Германии выкупают по 6 евроцентов со следующего года. в Украине по 18 евроцентов до 2025 года. это так - шоб понимать кто будет зарабатывать до 2025 года на населении по новым схемам вместо Роттердам+
Сейчас себестоимость ветрянной энергии 4-6 центов, а солнечной 10 центов. Традиционная энергия обходится сейчас от 5 до 17 центов. Но не это главное. А что? А главное то, что по данным International Renewable Energy Agency (IRENA) себестоимость ветрянной энергии с 2010 года снизилась на 23%, а солнечной на 73%, и эта тенденция продолжается. Новые технологиии делают свое дело. С 2020 года цены станут полностью конкурентными. IRENA даже предсказывает себестоимость ветрянной и солнечной энергии через два года порядка 3 центов. За последние 5 лет США вгатили в зеленую энергетику более триллиона долларов. Вы думаете почему у русских сейчас очко жим-жим? Откуда прогнозы по обвалу цены на нефть?
mephala написав:а по чем выкупают у генерирующих станций энергию в БАГАТОЙ Америке? а то например в Германии выкупают по 6 евроцентов со следующего года. в Украине по 18 евроцентов до 2025 года. это так - шоб понимать кто будет зарабатывать до 2025 года на населении по новым схемам вместо Роттердам+
Сейчас себестоимость ветрянной энергии 4-6 центов, а солнечной 10 центов. Традиционная энергия обходится сейчас от 5 до 17 центов. Но не это главное. А что? А главное то, что по данным International Renewable Energy Agency (IRENA) себестоимость ветрянной энергии с 2010 года снизилась на 23%, а солнечной на 73%, и эта тенденция продолжается. Новые технологиии делают свое дело. С 2020 года цены станут полностью конкурентными. IRENA даже предсказывает себестоимость ветрянной и солнечной энергии через два года порядка 3 центов. За последние 5 лет США вгатили в зеленую энергетику более триллиона долларов. Вы думаете почему у русских сейчас очко жим-жим? Откуда прогнозы по обвалу цены на нефть?
знаете как говорят? дьявол кроется в деталях. так вот в миру может и тенденция к отказу от углеводов но у нас это возможность задвинуть схему для своих. в чем я лишний раз убедился сравнивая цены как выкупают генерацию у нас и в других странах.
Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу! - де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви...... - гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року! (поспішайте, кількість учасників, які можуть приймати участь в цьому конкурсі - обмежена! )
Дякую.Креативно. Сподіваюсь,Ви на всіх гілках зробили таке оголошення.
ЛАД написав:ребе Нок Надеюсь, Вы догадываетесь, что я тоже не сильно доверяю Прохоренко, тем более, что его ответ довольно мутноватый. Но с др. стороны, когда называют цифру 100 и меньше, явно считают только чистую добычу без разведки и пр.
А почему бы и не разделить для наглядности, или будет ужас ужас низя.
ЛАД написав:ребе Нок График по вашей ссылке заканчивается 2017г., в этом году цены выше. И там цены, похоже, не за куб, не помню, как пересчитать.
1. По цене кратко. Цена часто указывается в MMBtu. BTU (British thermal unit)- единица измерения тепловой энергии в английской системе мер. Обозначение MBTU используется в двух различных смыслах: первоначально 1 MBTU = 1000 BTU (приставка M — от лат. mīlle, «тысяча» — была неметрической), в XXI веке чаще употребляется метрический смысл приставки 1 MBTU = 1 000 000 BTU; во избежание путаницы миллион BTU также часто обозначается как MMBTU. 1 MMBTU = 1 000 000 BTU Одна тысяча кубических метров природного газа содержит 35 800 000 BTU тоесть 1000 кубов = 35,8 MMBTU И вот когда цена на сайте указана за 1 MMBTU то нам нужно умножить ее на 35,8 чтобы получить цену за тысячу кубов. https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=d1 2. США сейчас выстраивают рынок газа по всему миру, отдельная тема. С Европой на контрактах както все сложнее. Вот по май пока цена https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price
mephala написав:так вот в миру может и тенденция к отказу от углеводов но у нас это возможность задвинуть схему для своих. в чем я лишний раз убедился сравнивая цены как выкупают генерацию у нас и в других странах.
Народная власть плюс деолигархизация всей страны. Свободное предпринимательство и честная конкуренция. Свобода або всі йдуть нах! Для этого нам понадобится полковник.