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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 65026503650465056506>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:35

  Captain Obvious написав:Видимо во вторник будет тройное предложение валюты.

Походу увидим 27.50


А что сегодня МБ не работает ??
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:49

Re: Валютный рынок в контексте

zzzzzz написав:А что сегодня МБ не работает ??

Сьогодні вихідний.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:49

  tea написав:Стартував 9 етап конкурсу.Приєднуйтесь.
topic216630.html?p=4474317#p4474317

Чай, а чого так "сухо"?
(дивіться і вчіться) :D

Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу!
- де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви......
- гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року!
(поспішайте, кількість учасників, які можуть приймати участь в цьому конкурсі - обмежена! )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:49

  Zochan написав:
zzzzzz написав:А что сегодня МБ не работает ??

Сьогодні вихідний.

Аха-ха))) Я даже не знал )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:03

  Libo написав:Я неделю назад летел с самого юга на самый север в ясную и безоблачную погоду.
Вся Америка покрыта ветряками. Их хорошо видно с высоты. Ехал на машине в Индиане, просто как из кина о будущем. Через каждые 300 метров ветряк, от горизонта до горизонта во все стороны света ... А между ними кукурузка ...
А один ветряк - это энергия для одного многоквартирного дома.


а по чем выкупают у генерирующих станций энергию в БАГАТОЙ Америке?
а то например в Германии выкупают по 6 евроцентов со следующего года.
в Украине по 18 евроцентов до 2025 года.
это так - шоб понимать кто будет зарабатывать до 2025 года на населении по новым схемам вместо Роттердам+
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:22

  mephala написав:а по чем выкупают у генерирующих станций энергию в БАГАТОЙ Америке?
а то например в Германии выкупают по 6 евроцентов со следующего года.
в Украине по 18 евроцентов до 2025 года.
это так - шоб понимать кто будет зарабатывать до 2025 года на населении по новым схемам вместо Роттердам+


Сейчас себестоимость ветрянной энергии 4-6 центов, а солнечной 10 центов.
Традиционная энергия обходится сейчас от 5 до 17 центов.
Но не это главное.
А что?
А главное то, что по данным International Renewable Energy Agency (IRENA) себестоимость ветрянной энергии с 2010 года снизилась на 23%, а солнечной на 73%, и эта тенденция продолжается. Новые технологиии делают свое дело.
С 2020 года цены станут полностью конкурентными. IRENA даже предсказывает себестоимость ветрянной и солнечной энергии через два года порядка 3 центов.
За последние 5 лет США вгатили в зеленую энергетику более триллиона долларов.
Вы думаете почему у русских сейчас очко жим-жим?
Откуда прогнозы по обвалу цены на нефть? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:30

  Libo написав:
  mephala написав:а по чем выкупают у генерирующих станций энергию в БАГАТОЙ Америке?
а то например в Германии выкупают по 6 евроцентов со следующего года.
в Украине по 18 евроцентов до 2025 года.
это так - шоб понимать кто будет зарабатывать до 2025 года на населении по новым схемам вместо Роттердам+


Сейчас себестоимость ветрянной энергии 4-6 центов, а солнечной 10 центов.
Традиционная энергия обходится сейчас от 5 до 17 центов.
Но не это главное.
А что?
А главное то, что по данным International Renewable Energy Agency (IRENA) себестоимость ветрянной энергии с 2010 года снизилась на 23%, а солнечной на 73%, и эта тенденция продолжается. Новые технологиии делают свое дело.
С 2020 года цены станут полностью конкурентными. IRENA даже предсказывает себестоимость ветрянной и солнечной энергии через два года порядка 3 центов.
За последние 5 лет США вгатили в зеленую энергетику более триллиона долларов.
Вы думаете почему у русских сейчас очко жим-жим?
Откуда прогнозы по обвалу цены на нефть? :roll:

знаете как говорят? дьявол кроется в деталях.
так вот в миру может и тенденция к отказу от углеводов но у нас это возможность задвинуть схему для своих.
в чем я лишний раз убедился сравнивая цены как выкупают генерацию у нас и в других странах.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:33

  Долярчик написав:
  tea написав:Стартував 9 етап конкурсу.Приєднуйтесь.
topic216630.html?p=4474317#p4474317

Чай, а чого так "сухо"?
(дивіться і вчіться) :D

Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу!
- де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви......
- гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року!
(поспішайте, кількість учасників, які можуть приймати участь в цьому конкурсі - обмежена! )

Дякую.Креативно.
Сподіваюсь,Ви на всіх гілках зробили таке оголошення.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:36

  ЛАД написав:ребе Нок
Надеюсь, Вы догадываетесь, что я тоже не сильно доверяю Прохоренко, тем более, что его ответ довольно мутноватый.
Но с др. стороны, когда называют цифру 100 и меньше, явно считают только чистую добычу без разведки и пр.

А почему бы и не разделить для наглядности, или будет ужас ужас низя.
  ЛАД написав:ребе Нок
График по вашей ссылке заканчивается 2017г., в этом году цены выше. И там цены, похоже, не за куб, не помню, как пересчитать.

1. По цене кратко. Цена часто указывается в MMBtu.
BTU (British thermal unit)- единица измерения тепловой энергии в английской системе мер.
Обозначение MBTU используется в двух различных смыслах: первоначально 1 MBTU = 1000 BTU (приставка M — от лат. mīlle, «тысяча» — была неметрической), в XXI веке чаще употребляется метрический смысл приставки 1 MBTU = 1 000 000 BTU; во избежание путаницы миллион BTU также часто обозначается как MMBTU.
1 MMBTU = 1 000 000 BTU
Одна тысяча кубических метров природного газа содержит 35 800 000 BTU
тоесть 1000 кубов = 35,8 MMBTU
И вот когда цена на сайте указана за 1 MMBTU то нам нужно умножить ее на 35,8 чтобы получить цену за тысячу кубов.
https://finviz.com/futures_charts.ashx?t=NG&p=d1
2. США сейчас выстраивают рынок газа по всему миру, отдельная тема. С Европой на контрактах както все сложнее. Вот по май пока цена
https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:38

  mephala написав:так вот в миру может и тенденция к отказу от углеводов но у нас это возможность задвинуть схему для своих.
в чем я лишний раз убедился сравнивая цены как выкупают генерацию у нас и в других странах.


Народная власть плюс деолигархизация всей страны.
Свободное предпринимательство и честная конкуренция.
Свобода або всі йдуть нах!
Для этого нам понадобится полковник. :!:
Libo
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