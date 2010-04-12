RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6503650465056506>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 917
1. Нет сбережений в валюте
10%
90
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 917
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:49

  Libo написав:
  ЛАД написав: Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле.
За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?


За счет самых передовых технологий и свободы предпринимательства.
Когда в нулевые стоимость газа на внутреннем рынке достигла $300 в эту отрасль хлынул капитал, что привело широкому внедрению технологий добычи сланцевого газа.
Пида-рашкины и вата тут просто хохотали и утверждали, что это просто невозможно.
Но за пару лет стоимость газа для потребителя опустилась до $70-80. Б. буду, сам так платил.
Тоже самое случилось и с сланцевой нефтью. Америка сейчас превратилась в ведущую энергетическую державу. И это при том, что крупнейшие легкодоступные месторождения законсервированы и не разрабатываются. На всякий случай. Давай сначала сьедим твоё ...
Я неделю назад летел с самого юга на самый север в ясную и безоблачную погоду.
Вся Америка покрыта ветряками. Их хорошо видно с высоты. Ехал на машине в Индиане, просто как из кина о будущем. Через каждые 300 метров ветряк, от горизонта до горизонта во все стороны света ... А между ними кукурузка ...
А один ветряк - это энергия для одного многоквартирного дома.
И бензин в два раза дешевле, чем тут. При их з/п.
Все для блага человека.
И при этом на авианосцы денег хватает, русишешвайнию в узде держать.
8) 8) 8)

Зображення

  Libo написав:Qwerty, вчора в твоїх Лубнах був ...
Там досі ще багато кукурудзи стоїть. А в Айові її вже майже закінчують. В чому справа? Знов під сніг піде? Бери комбайна і гайда доганяти, гривню зміцнювати.

В Северной Даккоте недавно выпало 17 дюймов снега, Калифорнию затопило нахр, и ещё военный аэродром с самолётами сдуло, а у нас я вчера в рубашке с короткими рукавами ходил...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5333
З нами з: 20.11.08
Подякував: 63 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:52

  Libo написав:
  mephala написав:так вот в миру может и тенденция к отказу от углеводов но у нас это возможность задвинуть схему для своих.
в чем я лишний раз убедился сравнивая цены как выкупают генерацию у нас и в других странах.


Народная власть плюс деолигархизация всей страны.
Свободное предпринимательство и честная конкуренция.
Свобода або всі йдуть нах!
Для этого нам понадобится полковник. :!:

этот полковник лёг под нехороших людей, ну его нах...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5333
З нами з: 20.11.08
Подякував: 63 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:53

  edvardd написав:этот полковник лёг под нехороших людей, ну его нах...

А можна більш детально.
tea
 
Повідомлень: 15959
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:55

Re: Валютный рынок в контексте

  Fedor написав:В капиталоемкие производства с такой низкой рентабельностью становится просто не выгодно вкладывать деньги. Взять туже УкрГазДобычу: среднегодовая стоимость ее активов (92,020,102 + 146,836,446) / 2 = 119,428,274 тыс. грн.
Прибыль - 30,472,509 тыс. грн.
Таким образом вложено 119,428,274 тыс. грн., получено 30,472,509 тыс. грн. или
30,472,509 / 119,428,274 = 25,5%. Совсем не много, если помнить про заниженные амортизационные отчисления.

Почему это не много? Если грубо, можно купить ОВГЗ и получить 18% без всякой головной боли.

Что 25,5% мало?. И какой же должен быть процент прибыли 300?
И вообще
Прибыльность "Укргазвыдобування" достигла 250% - вице-премьер

https://ubr.ua/market/industrial/pribylnost-ukrhazvydobuvannja-dostihla-250-vitse-premer-3865639
Востаннє редагувалось ребе Нок в Пон 15 жов, 2018 12:10, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 02.03.15
Подякував: 251 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:00

  edvardd написав: В Северной Даккоте недавно выпало 17 дюймов снега, Калифорнию затопило нахр, и ещё военный аэродром с самолётами сдуло, а у нас я вчера в рубашке с короткими рукавами ходил...


Тебя почитаешь, так просто ужас.
Только я сам несколько дней тому назад ходил по набережной Мичигана в шортах и в майке... А ведь это самый север Америки.
И!
Заметь.
Трезвый.
И ночью тоже. :?
И пусть себе дует. Больше энергии. А самолетов еще наделаем. Нам это выгодно. Я милитарист и акционер Локхида, Боинга и Нортропа. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6589
З нами з: 14.11.11
Подякував: 286 раз.
Подякували: 3259 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:04

  tea написав:
  edvardd написав:этот полковник лёг под нехороших людей, ну его нах...

А можна більш детально.


Вбросы. Не слушай его. Он далек. Слаб на передок и сплетни. Забитая провинция. Село неасфальтованэ. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6589
З нами з: 14.11.11
Подякував: 286 раз.
Подякували: 3259 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:05

  Libo написав:
  tea написав:
  edvardd написав:этот полковник лёг под нехороших людей, ну его нах...

А можна більш детально.


Вбросы. Не слушай его. Он далек. Слаб на передок и сплетни. Забитая провинция. Село неасфальтованэ. 8)

Едвард з Запоріжжя.Звідти і Ваш сімейний лікар. :mrgreen:
tea
 
Повідомлень: 15959
З нами з: 15.11.08
Подякував: 412 раз.
Подякували: 2068 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:05

  Libo написав:Для этого нам понадобится полковник. :!:


А че там певец ртом у полковника в подтанцовке будет ?
tumos
 
Повідомлень: 863
З нами з: 12.03.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:12

  tea написав:
  Долярчик написав:
  tea написав:Стартував 9 етап конкурсу.Приєднуйтесь.
topic216630.html?p=4474317#p4474317

Чай, а чого так "сухо"?
(дивіться і вчіться) :D

Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу!
- де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви......
- гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року!
(поспішайте, кількість учасників, які можуть приймати участь в цьому конкурсі - обмежена! )

Дякую.Креативно.
Сподіваюсь,Ви на всіх гілках зробили таке оголошення.

... ні, далі це вже Ваша робота........ Я лише показав "як це робиться"! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4988
З нами з: 19.10.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:12

  Libo написав:............
Вбросы. Не слушай его. Он далек. Слаб на передок и сплетни. Забитая провинция. Село неасфальтованэ. 8)

Аргументы - блеск!
Оппонент сразу на лопатках! :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10579
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3307 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
1
2
4
  #<1 ... 6503650465056506>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1350, 1351, 1352
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13516 1526123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 11:14
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6435 1364028
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 10:46
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246289
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.