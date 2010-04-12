Libo написав:

ЛАД написав: Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле.

За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет? Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле.За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?

За счет самых передовых технологий и свободы предпринимательства.Когда в нулевые стоимость газа на внутреннем рынке достигла $300 в эту отрасль хлынул капитал, что привело широкому внедрению технологий добычи сланцевого газа.Пида-рашкины и вата тут просто хохотали и утверждали, что это просто невозможно.Но за пару летопустилась до $70-80. Б. буду, сам так платил.Тоже самое случилось и с сланцевой нефтью. Америка сейчас превратилась в ведущую энергетическую державу. И это при том, что крупнейшие легкодоступные месторождения законсервированы и не разрабатываются. На всякий случай. Давай сначала сьедим твоё ...Я неделю назад летел с самого юга на самый север в ясную и безоблачную погоду.Вся Америка покрыта ветряками. Их хорошо видно с высоты. Ехал на машине в Индиане, просто как из кина о будущем. Через каждые 300 метров ветряк, от горизонта до горизонта во все стороны света ... А между ними кукурузка ...А один ветряк - это энергия для одного многоквартирного дома.И бензин в два раза дешевле, чем тут. При их з/п.Все для блага человека.И при этом на авианосцы денег хватает, русишешвайнию в узде держать.