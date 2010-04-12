ЛАД написав: Польша заявила о том, что будет снижать потребление росс. газа в связи с поставками СПГ из Штатов, кот. обходится дешевле. За счёт чего в США газ дешевле не знаю. Может, кто расскажет?
За счет самых передовых технологий и свободы предпринимательства. Когда в нулевые стоимость газа на внутреннем рынке достигла $300 в эту отрасль хлынул капитал, что привело широкому внедрению технологий добычи сланцевого газа. Пида-рашкины и вата тут просто хохотали и утверждали, что это просто невозможно. Но за пару лет стоимость газа для потребителя опустилась до $70-80. Б. буду, сам так платил. Тоже самое случилось и с сланцевой нефтью. Америка сейчас превратилась в ведущую энергетическую державу. И это при том, что крупнейшие легкодоступные месторождения законсервированы и не разрабатываются. На всякий случай. Давай сначала сьедим твоё ... Я неделю назад летел с самого юга на самый север в ясную и безоблачную погоду. Вся Америка покрыта ветряками. Их хорошо видно с высоты. Ехал на машине в Индиане, просто как из кина о будущем. Через каждые 300 метров ветряк, от горизонта до горизонта во все стороны света ... А между ними кукурузка ... А один ветряк - это энергия для одного многоквартирного дома. И бензин в два раза дешевле, чем тут. При их з/п. Все для блага человека. И при этом на авианосцы денег хватает, русишешвайнию в узде держать.
Libo написав:Qwerty, вчора в твоїх Лубнах був ... Там досі ще багато кукурудзи стоїть. А в Айові її вже майже закінчують. В чому справа? Знов під сніг піде? Бери комбайна і гайда доганяти, гривню зміцнювати.
В Северной Даккоте недавно выпало 17 дюймов снега, Калифорнию затопило нахр, и ещё военный аэродром с самолётами сдуло, а у нас я вчера в рубашке с короткими рукавами ходил...
mephala написав:так вот в миру может и тенденция к отказу от углеводов но у нас это возможность задвинуть схему для своих. в чем я лишний раз убедился сравнивая цены как выкупают генерацию у нас и в других странах.
Народная власть плюс деолигархизация всей страны. Свободное предпринимательство и честная конкуренция. Свобода або всі йдуть нах! Для этого нам понадобится полковник.
этот полковник лёг под нехороших людей, ну его нах...
Fedor написав:В капиталоемкие производства с такой низкой рентабельностью становится просто не выгодно вкладывать деньги. Взять туже УкрГазДобычу: среднегодовая стоимость ее активов (92,020,102 + 146,836,446) / 2 = 119,428,274 тыс. грн. Прибыль - 30,472,509 тыс. грн. Таким образом вложено 119,428,274 тыс. грн., получено 30,472,509 тыс. грн. или 30,472,509 / 119,428,274 = 25,5%. Совсем не много, если помнить про заниженные амортизационные отчисления.
Почему это не много? Если грубо, можно купить ОВГЗ и получить 18% без всякой головной боли.
Что 25,5% мало?. И какой же должен быть процент прибыли 300? И вообще
Прибыльность "Укргазвыдобування" достигла 250% - вице-премьер
edvardd написав: В Северной Даккоте недавно выпало 17 дюймов снега, Калифорнию затопило нахр, и ещё военный аэродром с самолётами сдуло, а у нас я вчера в рубашке с короткими рукавами ходил...
Тебя почитаешь, так просто ужас. Только я сам несколько дней тому назад ходил по набережной Мичигана в шортах и в майке... А ведь это самый север Америки. И! Заметь. Трезвый. И ночью тоже. И пусть себе дует. Больше энергии. А самолетов еще наделаем. Нам это выгодно. Я милитарист и акционер Локхида, Боинга и Нортропа.
Стартував новий етап неперевершеного, найсучаснішшого, найкращого конкурсу! - де змагаються четверо(покищо) учасників, до яких сміливо можете приєднатись і Ви...... - гаряча кава, випічка і грошові призи чекають на Вас, якщо Ви переможете у цьому конкурсі, який полягає в тому, щоб вгадати курс долара на 31 грудня цього року! (поспішайте, кількість учасників, які можуть приймати участь в цьому конкурсі - обмежена! )
Дякую.Креативно. Сподіваюсь,Ви на всіх гілках зробили таке оголошення.
... ні, далі це вже Ваша робота........ Я лише показав "як це робиться"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4