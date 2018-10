Додано: Пон 15 жов, 2018 14:03

tea написав: edvardd написав: этот полковник лёг под нехороших людей, ну его нах... этот полковник лёг под нехороших людей, ну его нах...

А можна більш детально. А можна більш детально.

При ньому завжди був його завгосп-протеже (любитель рф, до речі). Погугліть.

Бюджетні кошти МО просто/прямо/тупо скидалися на "конверти". Відомості не з Гугл. Для роздумів інформацію наводжу.

Язиком ганяти хмари не важко. Чому він не був досі в окопах (на пару із завгоспом)? Риторичне питання. При ньому завжди був його завгосп-протеже (любитель рф, до речі). Погугліть.Бюджетні кошти МО просто/прямо/тупо скидалися на "конверти". Відомості не з Гугл. Для роздумів інформацію наводжу.Язиком ганяти хмари не важко. Чому він не був досі в окопах (на пару із завгоспом)? Риторичне питання.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell