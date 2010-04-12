Для наших никак не меньше. А лучше больше, процентов 500.
Спасибо за пост в 12.36.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:17
Для наших никак не меньше. А лучше больше, процентов 500.
Спасибо за пост в 12.36.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:31
Небольшая географическая заметка.
Украина лежит (грубо) между 46 и 52 град.с.ш.
США - между 30 и 48 град.с.ш.
Кроме того, Украина далеко от морей и океанов (Чёрное и Азовское можно назвать морями достаточно относительно).
США - больше половины границы это океан.
Это к вопросу о солнечной и ветроэнергетике.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:22
МВФ дал прогноз курса гривни, цен и роста экономики в Украин
МВФ дал прогноз курса гривни, цен и роста экономики в Украине на два года
Международный валютный фонд рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики.
Как пишет "Сегодня", на днях МВФ опубликовал масштабное исследование "Перспективы мировой экономики". В двухсотстраничном документе один из крупнейших мировых кредиторов уделил внимание и Украине, спрогнозировав основные экономические показатели на ближайшие два года. Аналитики фонда отмечают, что среднегодовой курс по итогам 2018-го составит 27,07 гривен за доллар. Эта цифра заметно ниже той, которая была заложена нашими чиновниками и нардепами в госбюджете. Напомним, в этом году среднегодовой курс планировался на уровне 29,3 грн/доллар, а по итогам года —
30,1 грн/доллар.
Фонд прогнозирует, что в следующем году нацвалюта потеряет почти 6% — до 28,65 грн за доллар. В проекте бюджета на 2019 год правительство закладывает 29,4 грн/доллар, однако эта цифра ко второму чтению еще может измениться. Такой же курс закреплен и в стратегии управления госдолгом Украины. Наконец, аналитики МВФ считают, что в 2020-м гривня потеряет еще 4,5%, а стоимость одного доллара составит 29,92 грн. Этот прогноз также отличается от украинской стратегии управления долгами. Там курс на 2020 год заложен на уровне 30,2 грн/доллар.
Экономист Тарас Козак говорит, что заложенные в бюджет-2018 цифры уже не удастся выполнить.
"Этот курс завышен, и среднегодовой будет где-то 27 грн за доллар. Большую часть года курс был 26 грн с копейками. Курс, который закладывают в госсмете, это больше технический показатель, который в дальнейшем позволит планировать расходы. Но так традиционно сложилось, что у нас склонны занижать курс гривни, — объясняет эксперт. — Если же говорить о прогнозе МВФ на следующие годы, то не стоит ожидать, что эти цифры очень точные. Они используют одну методику прогноза, а Всемирный банк, например, другую. Но я думаю, что будет что-то среднее между этими цифрами и теми, которые закладывают у нас".
Экономист Александр Охрименко называет прогноз фонда оптимистическим, но не сомневается, что этих показателей можно достичь.
"Если Нацбанк будет поступать правильно, причин девальвации не существует. Даже можно просто посмотреть на ситуацию в начале сентября — у нас была ревальвация. Поэтому я считаю, что курс в 2019 и 2020 годах, о котором говорит МВФ, вполне возможен. А курс, который заложен у нас в бюджете, — просто расчетный показатель", — резюмирует эксперт.
В своем обзоре МВФ коснулся не только курса валют, но и других показателей украинской экономики. И хотя фонд ухудшил прогноз, его цифры выглядят оптимистичнее тех, которые НБУ представил в своих принципах денежно-кредитной политики на 2019-й. Так, в следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ обещали рост украинской экономики на 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%. Ухудшил кредитор прогноз и на 2020-й — с 4 до 3,4%. Правда, на конец этого года показатели, наоборот, улучшились — с 3,2 до 3,5%. Обещают в МВФ и замедление роста цен. На конец 2018-го аналитики кредитора прогнозируют инфляцию в 9%, а среднегодовая, по их расчетам, составит почти 11%. Напомним, что в прошлом году инфляция составила 13,7%. Если же говорить о ближайшем будущем, то в 2019-м фонд обещает, что рост цен замедлится до 6,2%, а среднегодовой показатель составит 7,3%. Напомним, что премьер Владимир Гройсман, представляя проект госсметы, заявил, что там заложена инфляция на уровне 7,4%. В НБУ считают, что на конец следующего года рост цен составит всего 5,8%.
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:29
Минфин провел внеплановые аукционы по размещению валютных ОВГЗ, на которых привлек $175,9 млн
Минфин, которому предстоит на следующей неделе выплатить более $500 млн и спустя неделю – еще около EUR200 млн, 11 октября провел внеплановые аукционы по размещению валютных ОВГЗ, на которых привлек $175,9 млн. Согласно сообщению ведомства на его сайте, больше всего было продано 16-месячных бумаг – $101,63 млн под 7,5% годовых. Продажа самых коротких 4-мес. долларовых бумаг под 5,95% годовых принесла продавцу $49,18 млн, а 8-месячных под 7% годовых – $25,12 млн. Минфин мог привлечь еще до $8 млн, однако отказался повышать ставки 4-мес. долларовых ОВГЗ до 7%, 8-мес. – до 7,5% и 16-мес. – до 7,9% годовых. Помимо того на единственном гривневом аукционе были проданы 2-мес. ОВГЗ на 50,57 млн грн под 19% годовых. Следующее плановое размещение намечено на 16 октября: Минфин объявил пять аукционов по продаже гривневых бумаг с погашением от 4 месяцев до 2 лет и четыре аукциона по продаже долларовых бумаг с погашением от 8 месяцев до 2 лет.
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:29
Re: Валютный рынок в контексте
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 15 жов, 2018 13:31, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:31
Re: Валютный рынок в контексте
«Цена находится под линией баланса. 17-18 октября состоится встреча лидеров ЕС, на которой будут обсуждать бюджет Италии. Сегодня последний день, чтобы страны-члены ЕС представили Еврокомиссии черновые проекты бюджета на 2019 год. Если итальянское правительство откажется искать компромисс, евро снова окажется под давлением. Представитель МВФ заявил, что Италии стоит уважать бюджетные правила ЕС и создавать резервы на случай снижения темпов роста экономики»
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:39
Прибыльность "Укргазвыдобування" достигла 250% - вице-премье
ребе Нок
В приведенном отчете за 2017 год прибыльности 250% нигде не увидел.
А вы? Или ну ее эту отчетность, так проще.
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:44
Лад, а вы готовы вложиться в гривне под 25% на 5 лет как минимум???
Какая доходность Вас бы устроила?
И прошу учеть не только валютные риски, а и политические, ну типа "газ народное достаяние и т.д.", а еще кучу головной боли связанной с ведением бизнеса.
Додано: Пон 15 жов, 2018 14:03
При ньому завжди був його завгосп-протеже (любитель рф, до речі). Погугліть.
Бюджетні кошти МО просто/прямо/тупо скидалися на "конверти". Відомості не з Гугл. Для роздумів інформацію наводжу.
Язиком ганяти хмари не важко. Чому він не був досі в окопах (на пару із завгоспом)? Риторичне питання.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 15 жов, 2018 14:24
Значит или вице-премьер врет или отчетность.
ДС мне друг, но истина дороже
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