Какой процент сбережений вы держите в валюте?
1. Нет сбережений в валюте 10% 91
2. до 20% 5% 47
3. от 20% до 50% 7% 68
4. от 50% до 75% 14% 126
5. более 75% 64% 586
Всього голосів : 918
Додано: Пон 15 жов, 2018 14:32
centurionus написав:
При ньому завжди був його завгосп-протеже (любитель рф, до речі). Погугліть.
Бюджетні кошти МО просто/прямо/тупо скидалися на "конверти".

При ньому завжди був його завгосп-протеже (любитель рф, до речі). Погугліть.
Бюджетні кошти МО просто/прямо/тупо скидалися на "конверти".



)))

Знал Славика Кредисова, это тот зам по тылу министра обороны Гриценко, еще достаточно молодым, нестандартный человек, человек-фейерверк, человек-маркетинг, фонтанирующий разными бизнес-идеями, с уникальной способностью к языкам, он тогда был импортером косметики Флёр де Санте и Форте Сведен, затем занялся пивом, был эксклюзивным импортером Гиннеса, Килькене и Туборга, тогда Туборг еще не варился у нас. ОБЭП накрыл тогда его огромный склад с пивом, посадили в СИЗО, как-то он освободился и уехал в бега в Лондон. После оранжевой революции Славик не мог не оказаться в команде победителей, у него правильная интуиция.

Себестоимость, рентабельность (прибыль / доход) - эти показатели вообще ничего не говорят о том выгодно заниматься и развивать этот бизнес или нет - нужнго смотреть на прибыль, которую приносит бизнес, и сумму денег вложенную в этот бизнес.

А давайте еще покурим управленческий учет...Себестоимость, рентабельность (прибыль / доход) - эти показатели вообще ничего не говорят о том выгодно заниматься и развивать этот бизнес или нет - нужнго смотреть на прибыль, которую приносит бизнес, и сумму денег вложенную в этот бизнес.



Если вам ни о чем не говорит, не значит, что никому ни о чем не говорит



Доход (или как его называют на Западе topline, т.е. верхняя строчка P&L) - источник финансирования и операционных затрат (прямых и общепроизводственных), и инвестиций в развитие. Получается он путем умножения цены и количества продукта. Соответственно, ценообразование производят с заделом не только на поддержание бизнес-процессов, но и на стратегическое развитие.



А прибыль, или (bottomline, т.е. нижняя строчка P&L) - соответственно, результат эффективности деятельности всего бизнеса с учетом и операционных, и инвестиционных расходов (потому что и те, и другие вычитаются из выручки).



И что вы видим - Укргаздобыча с той ценой, которую ей позволил установить регулятор, умудряется оставлять себе после финансирования всех видов расходов невоорбазимые 40,5% от выручки (30 473 млн / 75 092 млн).



А в 2016 году - 26,6% от выручки (11 920 млн / 55 041 млн).

А за 1-е полугодие 2018 - 38,6% от выручки (14 283 / 37 034 млн).



О чем это говорит - о том, что сверхприбыль 2017 не была "случайной" (то есть созданной какими-то неоперационными факторами, например реализацией активов), а является системной, получаемой вследствие сильно завышенной цены на продукт (украинский газ) при стабильном его количестве реализации.



Уркргаздобыча НЕ ХОЧЕТ развивать добычу, несмотря на то, что ценообразование строит исходя из гигантских потребностей в инвестициях.



Проще говоря - стрижет овец на правах естественной монополии под сладкие байки Правительства о "реформе, направленной на снижение зависимости от российского газа".



Fedor написав: В капиталоемкие производства с такой низкой рентабельностью становится просто не выгодно вкладывать деньги. Взять туже УкрГазДобычу: среднегодовая стоимость ее активов (92,020,102 + 146,836,446) / 2 = 119,428,274 тыс. грн.

Прибыль - 30,472,509 тыс. грн.

Таким образом вложено 119,428,274 тыс. грн., получено 30,472,509 тыс. грн. или

30,472,509 / 119,428,274 = 25,5%. Совсем не много, если помнить про заниженные амортизационные отчисления.

В капиталоемкие производства с такой низкой рентабельностью становится просто не выгодно вкладывать деньги. Взять туже УкрГазДобычу: среднегодовая стоимость ее активов (92,020,102 + 146,836,446) / 2 = 119,428,274 тыс. грн.Прибыль - 30,472,509 тыс. грн.Таким образом вложено 119,428,274 тыс. грн., получено 30,472,509 тыс. грн. или30,472,509 / 119,428,274 = 25,5%. Совсем не много, если помнить про заниженные амортизационные отчисления.



К вашему сведению, капиталоемкое производство имеет СAPEX / SALES (то есть амортизационные расходы / доход) 20% и более. Нынешняя Укргаздобыча имеет инвестиционную нагрузку в пределах 10%, что больше соответствует, например, розничной торговле. Ей больше не надо - она поддерживает добычу на уровне текущих 15 млрд кубов, не имея планов по ее увеличению (так как сверхприбыль на завышенной цене газа создается уже 4-й год подряд, а воз и ныне там - один популизм в пользу бедных).



Fedor написав: Это одно из объяснений, почему при текущих ценах зарубежные компании не спешат вкладываться в добычу газа в Украине , и почему за все годы независимости мы досих пор зависим от импорта.

Это одно из объяснений, почему при текущих ценах зарубежные компании не спешат вкладываться в добычу газа в Украине , и почему за все годы независимости мы досих пор зависим от импорта.



Зарубежные компании никуда не спешат вкладываться - ни добычу газа, ни в добычу других полезных ископаемых, ни в прозводство. И даже предельно низкая стоимость труда их не стимулирует так, как отпугивают наши рейдеры и силовики. Так что потребительская цена газа здесь не при чем!



ПИИ упали в 2017 году на 25% даже к 2015, разгару войны на Востоке, а к уровню 2010-2013 гг - вообще на 200-350%!



https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/



Если вам ни о чем не говорит, не значит, что никому ни о чем не говорит

Доход (или как его называют на Западе topline, т.е. верхняя строчка P&L) - источник финансирования и операционных затрат (прямых и общепроизводственных), и инвестиций в развитие. Получается он путем умножения цены и количества продукта. Соответственно, ценообразование производят с заделом не только на поддержание бизнес-процессов, но и на стратегическое развитие.

А прибыль, или (bottomline, т.е. нижняя строчка P&L) - соответственно, результат эффективности деятельности всего бизнеса с учетом и операционных, и инвестиционных расходов (потому что и те, и другие вычитаются из выручки).

И что вы видим - Укргаздобыча с той ценой, которую ей позволил установить регулятор, умудряется оставлять себе после финансирования всех видов расходов невоорбазимые 40,5% от выручки (30 473 млн / 75 092 млн).

А в 2016 году - 26,6% от выручки (11 920 млн / 55 041 млн).

А за 1-е полугодие 2018 - 38,6% от выручки (14 283 / 37 034 млн).

О чем это говорит - о том, что сверхприбыль 2017 не была "случайной" (то есть созданной какими-то неоперационными факторами, например реализацией активов), а является системной, получаемой вследствие сильно завышенной цены на продукт (украинский газ) при стабильном его количестве реализации.

Уркргаздобыча НЕ ХОЧЕТ развивать добычу, несмотря на то, что ценообразование строит исходя из гигантских потребностей в инвестициях.

Проще говоря - стрижет овец на правах естественной монополии под сладкие байки Правительства о "реформе, направленной на снижение зависимости от российского газа".

К вашему сведению, капиталоемкое производство имеет СAPEX / SALES (то есть амортизационные расходы / доход) 20% и более. Нынешняя Укргаздобыча имеет инвестиционную нагрузку в пределах 10%, что больше соответствует, например, розничной торговле. Ей больше не надо - она поддерживает добычу на уровне текущих 15 млрд кубов, не имея планов по ее увеличению (так как сверхприбыль на завышенной цене газа создается уже 4-й год подряд, а воз и ныне там - один популизм в пользу бедных).

Зарубежные компании никуда не спешат вкладываться - ни добычу газа, ни в добычу других полезных ископаемых, ни в прозводство. И даже предельно низкая стоимость труда их не стимулирует так, как отпугивают наши рейдеры и силовики. Так что потребительская цена газа здесь не при чем!

ПИИ упали в 2017 году на 25% даже к 2015, разгару войны на Востоке, а к уровню 2010-2013 гг - вообще на 200-350%!

https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/

http://ugv.com.ua/uploads/1533880743.pdf

Повідомлень: 452 З нами з: 02.05.18 Подякував: 27 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 2 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 жов, 2018 14:42 GDV29 написав: Минфин провел внеплановые аукционы по размещению валютных ОВГЗ, на которых привлек $175,9 млн



Согласно сообщению ведомства на его сайте, больше всего было продано 16-месячных бумаг – $101,63 млн под 7,5% годовых. Продажа самых коротких 4-мес. долларовых бумаг под 5,95% годовых принесла продавцу $49,18 млн, а 8-месячных под 7% годовых – $25,12 млн. Минфин мог привлечь еще до $8 млн, однако отказался повышать ставки 4-мес. долларовых ОВГЗ до 7%, 8-мес. – до 7,5% и 16-мес. – до 7,9% годовых.

http://www.fixygen.ua/news/20181015/minfin-provel.html Согласно сообщению ведомства на его сайте, больше всего было продано 16-месячных бумаг – $101,63 млн под 7,5% годовых. Продажа самых коротких 4-мес. долларовых бумаг под 5,95% годовых принесла продавцу $49,18 млн, а 8-месячных под 7% годовых – $25,12 млн. Минфин мог привлечь еще до $8 млн, однако отказался повышать ставки 4-мес. долларовых ОВГЗ до 7%, 8-мес. – до 7,5% и 16-мес. – до 7,9% годовых.



Нда... Ставочки...

Нда... Ставочки...
Не к добру всё это...

Себестоимость, рентабельность (прибыль / доход) - эти показатели вообще ничего не говорят о том выгодно заниматься и развивать этот бизнес или нет - нужнго смотреть на прибыль, которую приносит бизнес, и сумму денег вложенную в этот бизнес.

А давайте еще покурим управленческий учет...Себестоимость, рентабельность (прибыль / доход) - эти показатели вообще ничего не говорят о том выгодно заниматься и развивать этот бизнес или нет - нужнго смотреть на прибыль, которую приносит бизнес, и сумму денег вложенную в этот бизнес.



Если вам ни о чем не говорит, не значит, что никому ни о чем не говорит



Доход (или как его называют на Западе topline, т.е. верхняя строчка P&L) - источник финансирования и операционных затрат (прямых и общепроизводственных), и инвестиций в развитие. Получается он путем умножения цены и количества продукта. Соответственно, ценообразование производят с заделом не только на поддержание бизнес-процессов, но и на стратегическое развитие.



А прибыль, или (bottomline, т.е. нижняя строчка P&L) - соответственно, результат эффективности деятельности всего бизнеса с учетом и операционных, и инвестиционных расходов (потому что и те, и другие вычитаются из выручки).



И что вы видим - Укргаздобыча с той ценой, которую ей позволил установить регулятор, умудряется оставлять себе после финансирования всех видов расходов невоорбазимые 40,5% от выручки (30 473 млн / 75 092 млн) Если вам ни о чем не говорит, не значит, что никому ни о чем не говоритДоход (или как его называют на Западе topline, т.е. верхняя строчка P&L) - источник финансирования и операционных затрат (прямых и общепроизводственных), и инвестиций в развитие. Получается он путем умножения цены и количества продукта. Соответственно, ценообразование производят с заделом не только на поддержание бизнес-процессов, но и на стратегическое развитие.А прибыль, или (bottomline, т.е. нижняя строчка P&L) - соответственно, результат эффективности деятельности всего бизнеса с учетом и операционных, и инвестиционных расходов (потому что и те, и другие вычитаются из выручки).И что вы видим - Укргаздобыча с той ценой, которую ей позволил установить регулятор, умудряется оставлять себе после финансирования всех видов расходов невоорбазимые 40,5% от выручки (30 473 млн / 75 092 млн)



А почему никто не учитывает, что УГД платит в бюджет 40% ренты от денег (тех самых 7 за куб), за которые Нафтогаз выкупает у нее газ, что является одним из основных источников субсидий?

А почему никто не учитывает, что УГД платит в бюджет 40% ренты от денег (тех самых 7 за куб), за которые Нафтогаз выкупает у нее газ, что является одним из основных источников субсидий? А почему никто не учитывает, что УГД платит в бюджет 40% ренты от денег (тех самых 7 за куб), за которые Нафтогаз выкупает у нее газ, что является одним из основных источников субсидий?



Кто сказал, что никто не учитывает? Учитывает! Рента находится внутри себестоимости, а не посленалоговой чистой прибыли.



Чистая прибыль Укргаздобычи может быть перечислена только ее материнской компании - Нефтегазу.



А как те платят дивиденды в Госбюджет мы хорошо знаем - только 30% своей гигантской прибыли за 2017 год размером в 40 млрд грн Нефтегаз отдал государству. И даже те - за вычетом аморальной (если не сказать противозаконной) премии коболевым-витренкам в размере более 1 млрд гривен за пока еще не взысканный с Газпрома штраф.



http://reform.energy/news/naftogaz-uzhe ... 2017g-7423



PS: премии, однако, уже не только получены, но и переведы на Запад, в том числе в офшорную зону:



Кто сказал, что никто не учитывает? Учитывает! Рента находится внутри себестоимости, а не посленалоговой чистой прибыли.

Чистая прибыль Укргаздобычи может быть перечислена только ее материнской компании - Нефтегазу.

А как те платят дивиденды в Госбюджет мы хорошо знаем - только 30% своей гигантской прибыли за 2017 год размером в 40 млрд грн Нефтегаз отдал государству. И даже те - за вычетом аморальной (если не сказать противозаконной) премии коболевым-витренкам в размере более 1 млрд гривен за пока еще не взысканный с Газпрома штраф.

http://reform.energy/news/naftogaz-uzhe ... 2017g-7423

PS: премии, однако, уже не только получены, но и переведы на Запад, в том числе в офшорную зону:

http://www.ukrrudprom.ua/news/V_otlichi ... _Vitr.html

Повідомлень: 452 З нами з: 02.05.18 Подякував: 27 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 2 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 жов, 2018 15:19 freeze

Задля справедливості додам, так крали тоді в Києві всі. "Медоносний" безлад... .

― George Orwell centurionus Повідомлень: 742 З нами з: 07.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 205 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 жов, 2018 15:22 Starikan написав: А почему никто не учитывает, что УГД платит в бюджет 40% ренты от денег (тех самых 7 за куб), за которые Нафтогаз выкупает у нее газ, что является одним из основных источников субсидий? А почему никто не учитывает, что УГД платит в бюджет 40% ренты от денег (тех самых 7 за куб), за которые Нафтогаз выкупает у нее газ, что является одним из основных источников субсидий?



Получается белка в колесе, кусающая себя за свой же хвост. Чем выше цена на газ, тем надо больше денег на субсидии, это приводит к тому, что надо повышать размер ренты, чтобы обеспечить возросшие субсидии, которые берутся в основном от ренты, а возросший размер ренты опять приводит к увеличению цены на газ, что требует больше денег на субсидии .....

Все це винні не ми ( форумчани) вам - а такі як ви - представники держави нам - все навпаки - яких ми утримуємо на свої податки. Якщо після першої пожежі складу зброї ми не отримали все це від держави та керівників , відповідних установ - з показним сувороим покаранням винних у цьому злочині - то за логікою пишемо про корупцію. Звідки в форумчан така інфа ?Ми бачимо безкарність, є установи - які отримують кошти - за цю роботу - але ніхто не пішов з посад - як профнепригодний - ні з Ради безпеки і оборони, ні з слідчих установ , ні з прокуратури .... То ж що ми можемо тут ще думати крім корупції?

Стопитсот ,

президент=сматрящіе=депутати=керманичі=суд =прокуратура = сьогодення = ж*** для народа....

Стопитсот ,

президент=сматрящіе=депутати=керманичі=суд =прокуратура = сьогодення = ж*** для народа.... Стопитсот ,президент=сматрящіе=депутати=керманичі=суд =прокуратура = сьогодення = ж*** для народа.... Vadim V

ДОЛЛАРУ ГРОЗИТ СПАД

https://take-profit.org/news/91300-dollaru-grozit-spad/



https://take-profit.org/news/91300-dollaru-grozit-spad/



Ульф Линдаль, глава A.G. Bisset Associates ожидает, что доллар потеряет 40% против евро к 2024-му. С 1970-го доллар следовал 15-летним циклам роста и спада, и этот паттерн прослеживается и сегодня.



«Доллар ждет ощутимый спад», - утверждает 64-летний Линдаль, добавляя, что следует приготовиться к распродаже на фондовом рынке и росту сырьевых цен. Инвесторы отдавали предпочтение доллару в этом году, благодаря тому, что экономический рост США опережал остальные страны, а ФРС повышала ставки.



«Когда инвесторы слышат о 15-летнем цикле, изначально относятся к этому понятию скептически. Именно нежелание понять эту логику, а также признать возможность коррекции в акциях, создают самый рискованный инвестиционный климат за последние 45 лет для неамериканских инвесторов, которые не застрахованы от разворота валюты», - поясняет Линдаль.



Спад доллара в прошлом году был только началом. К 2024-му валюта может просесть до $2 против евро и 75 против иены, то есть потерять 41% и 33%, соответственно. Медианный прогноз Bloomberg по валюте составляет $1.28 на 2022-й.



Швед Линдаль сделал карьеру инвестиционного советника и аналитика в сфере акций и валют на Уолл-Стрит, прежде, чем основал A.G. Bisset в 1981-м.



Сегодня он торгует валютами крайне редко, раз в 2-4 месяца. Однако время от времени делает тактические ставки.



Когда валюта становится слишком дешевой или дорогой, происходит возврат к среднему, однако инвесторы не всегда прислушиваются к этой логике, не считая исторические паттерны основой для своих будущих ставок.



Ульф Линдаль, глава A.G. Bisset Associates ожидает, что доллар потеряет 40% против евро к 2024-му. С 1970-го доллар следовал 15-летним циклам роста и спада, и этот паттерн прослеживается и сегодня.

«Доллар ждет ощутимый спад», - утверждает 64-летний Линдаль, добавляя, что следует приготовиться к распродаже на фондовом рынке и росту сырьевых цен. Инвесторы отдавали предпочтение доллару в этом году, благодаря тому, что экономический рост США опережал остальные страны, а ФРС повышала ставки.

«Когда инвесторы слышат о 15-летнем цикле, изначально относятся к этому понятию скептически. Именно нежелание понять эту логику, а также признать возможность коррекции в акциях, создают самый рискованный инвестиционный климат за последние 45 лет для неамериканских инвесторов, которые не застрахованы от разворота валюты», - поясняет Линдаль.

Спад доллара в прошлом году был только началом. К 2024-му валюта может просесть до $2 против евро и 75 против иены, то есть потерять 41% и 33%, соответственно. Медианный прогноз Bloomberg по валюте составляет $1.28 на 2022-й.

Швед Линдаль сделал карьеру инвестиционного советника и аналитика в сфере акций и валют на Уолл-Стрит, прежде, чем основал A.G. Bisset в 1981-м.

Сегодня он торгует валютами крайне редко, раз в 2-4 месяца. Однако время от времени делает тактические ставки.

Когда валюта становится слишком дешевой или дорогой, происходит возврат к среднему, однако инвесторы не всегда прислушиваются к этой логике, не считая исторические паттерны основой для своих будущих ставок.

Впрочем, Линдаль называет еще один «медвежий» фактор, который будет влиять на доллар: вероятный спад темпов роста экономики США, который заставит ФРС замедлить повышение ставок, достижение пика в акциях и доходности казначейских облигаций и переоцененность «зеленого» на основе паритета покупательной способности. Кроме всего прочего, не стоит забывать и о политической обстановке в США, заключает он.



Получается белка в колесе, кусающая себя за свой же хвост. Чем выше цена на газ, тем надо больше денег на субсидии, это приводит к тому, что надо повышать размер ренты, чтобы обеспечить возросшие субсидии, которые берутся в основном от ренты, а возросший размер ренты опять приводит к увеличению цены на газ, что требует больше денег на субсидии ..... Получается белка в колесе, кусающая себя за свой же хвост. Чем выше цена на газ, тем надо больше денег на субсидии, это приводит к тому, что надо повышать размер ренты, чтобы обеспечить возросшие субсидии, которые берутся в основном от ренты, а возросший размер ренты опять приводит к увеличению цены на газ, что требует больше денег на субсидии .....

Трохи не так.

Спробую пояснити - як буде цього опалювального сезону.

