RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6506650765086509>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 918
1. Нет сбережений в валюте
10%
91
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 918
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:17

  tea написав:
  freeze написав:
  Starikan написав:А почему никто не учитывает, что УГД платит в бюджет 40% ренты от денег (тех самых 7 за куб), за которые Нафтогаз выкупает у нее газ, что является одним из основных источников субсидий?
Получается белка в колесе, кусающая себя за свой же хвост. Чем выше цена на газ, тем надо больше денег на субсидии, это приводит к тому, что надо повышать размер ренты, чтобы обеспечить возросшие субсидии, которые берутся в основном от ренты, а возросший размер ренты опять приводит к увеличению цены на газ, что требует больше денег на субсидии .....
Трохи не так.
Спробую пояснити - як буде цього опалювального сезону.
Скоріш за все ціна на газ зросте з 18 жовтня з 6900 до 8500 (або 23.5%).Але ж з минулого опалювального сезону середня зарплата українців виросла значно більше,аніж на 23.5%.Тому виходить,що і ціна підніметься і на субсидії потрібно менше.
І так і не так
1 Субсидії отримують бідні за рахунок багатих і середньостатистичних
2 Приклад підняття ціни з 75 коп/м3 до 6,9 грн/м3 показав що
а - Нафтогаз отримав на (6,9-0,75)*20 млрд м3=123 млрд грн більше
б - Населення ( те яке бідне) отримало 71 млрд грн субсидій
3 Таким чином підняття ціни полегшило життя
а - бюджету , бо він отримав 123-71=52 млрд грн більше
б - бідним , бо вони стали платити ще менше

ПС
На мій погляд цих 52 млрд грн - і є та сума яку отримували раніше олігархи , бо переплату для середнього класу(тобто для тих хто живе на зарплату) компенсували зменшенням ЄСВ на 20%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19644
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:19

Як вирішити цю проблему?

Мене тут збентежила одна деталь! :shock:
topic216630.html?p=4474627&sid=7f2373edda43d2c92ce94c16e5d69535#p4474627
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4996
З нами з: 19.10.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:37

  Долярчик написав:Мене тут збентежила одна деталь! :shock:
topic216630.html?p=4474627&sid=7f2373edda43d2c92ce94c16e5d69535#p4474627


  Долярчик написав:а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!!


А какой у вас там призовой фонд? Чтобы вот таким злодейским путем уважаемый владелец конкретного известного обменного пункта облапошил Долярчика?
freeze
4
 
Повідомлень: 8266
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2357 раз.
Подякували: 3272 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:38

  Fedor написав:.....
Лад, а вы готовы вложиться в гривне под 25% на 5 лет как минимум???
Какая доходность Вас бы устроила?
....

Под 25% чистых без налогов, наверно, вложился бы. Утроение суммы за 5 лет вполне неплохо.
Лучше бы, конечно, под 30%.
Хотя лучшему предела нет - под 100% годовых было бы ещё лучше. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10584
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3308 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:40

centurionus
А хто завгосп?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 15 жов, 2018 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10584
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3308 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:43

"Пострадают все": МВФ предупредил мир об экономических угрозах
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 79842.html

Времени для реформ и изменений осталось мало, считают в Фонде

Фото: AFP
Фото: AFP
Международный валютный фонд (МВФ) предостерег от растущих угроз для мирового экономического роста. При этом ранее глава МВФ Кристин Лагард уже отмечала, что риски в мировой экономике начали материализовываться. Новое заявление Фонда было сделано по итогам совместного со Всемирным банком заседания на индонезийском острове Бали, сообщает Deutsche Welle.

По данным МВФ, времени для реформ, которые помогут поддержать рост мировой экономики, остается все меньше. В МВФ опасаются, что к прекращению мирового экономического роста могут привести общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где на перспективах роста рискует негативно сказаться, помимо прочего, "исторически высокий уровень долга".

Кроме того, по мнению специалистов Фонда, возможное усугубление торгового спора между США и Китаем, приведет к ситуации, в которой "пострадают все".

В заявлении отмечается, что торговля и предоставление услуг и инвестиций на справедливых, свободных и обоюдно выгодных условиях является "важным мотором" для роста экономики и создания рабочих мест.

МВФ намерен принять меры для стабилизации экономического роста и предотвращения кризисов и других рисков.
GDV29
 
Повідомлень: 313
З нами з: 25.11.13
Подякував: 136 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:50

Re: Валютный рынок в контексте

  budivelnik написав:І так і не так
1 Субсидії отримують бідні за рахунок багатих і середньостатистичних
2 Приклад підняття ціни з 75 коп/м3 до 6,9 грн/м3 показав що
а - Нафтогаз отримав на (6,9-0,75)*20 млрд м3=123 млрд грн більше
б - Населення ( те яке бідне) отримало 71 млрд грн субсидій
3 Таким чином підняття ціни полегшило життя
а - бюджету , бо він отримав 123-71=52 млрд грн більше
б - бідним , бо вони стали платити ще менше

ПС
На мій погляд цих 52 млрд грн - і є та сума яку отримували раніше олігархи , бо переплату для середнього класу(тобто для тих хто живе на зарплату) компенсували зменшенням ЄСВ на 20%


Сумно... Слов дальше нет.
1. Субсидии получают из бюджета. Куда все платят. А богатые потому и богатые, что стараются избежать такой доли.
2а 3а. Никогда не ставьте знак равно. Нафтогаз=бюджет. Даже разницу по субсидии. Ибо что вошло в нафтогаз вылилось в премии и бонусы главным у кормушки.
Эвген
 
Повідомлень: 237
З нами з: 23.05.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:04

Re: Валютный рынок в контексте

  Эвген написав:Ибо что вошло в нафтогаз вылилось в премии и бонусы главным у кормушки.

1,4 млрд з 35 мрд чистого прибутку. 99%, в зрадофільскій арихметиці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5779
З нами з: 01.08.15
Подякував: 756 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:09

  ЛАД написав:
  Fedor написав:.....
Лад, а вы готовы вложиться в гривне под 25% на 5 лет как минимум???
Какая доходность Вас бы устроила?
....

Под 25% чистых без налогов, наверно, вложился бы. Утроение суммы за 5 лет вполне неплохо.
Лучше бы, конечно, под 30%.
Хотя лучшему предела нет - под 100% годовых было бы ещё лучше. :)

Надо бы уточнить что вложения в такие газовые компании-месторождения это ближе к вложению в недвижимость чем в бумаги. И случись что на рынке - какая то собственность во владении остается и вообще какая то цена на продукт и объект всегда будет, а вот бумаги ОВГЗ заморозят и гуляй..
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1432
З нами з: 02.03.15
Подякував: 253 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:16

zРадио

zРадио

Мда, я вам про эфективность инвестиций (ROA), а вы мне CAPEX/Sales об интенсивности инвестиций.
Какая к черту интенсивность инвестиций, если доходность не покрывает риски, в т.ч. и те которые вы назвали (рейдерство и т.д., хотя это все только Ваши слова, а мы курим управленческий учет, т.е. цыфры)

:D
Fedor
 
Повідомлень: 99
З нами з: 11.09.08
Подякував: 113 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6506650765086509>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1351, 1352, 1353
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13520 1526546
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:19
Vitl
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6435 1364054
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 10:46
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246293
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5498)
15.10.2018 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.