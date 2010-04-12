Додано: Пон 15 жов, 2018 16:43

"Пострадают все": МВФ предупредил мир об экономических угрозах

Времени для реформ и изменений осталось мало, считают в ФондеФото: AFPФото: AFPМеждународный валютный фонд (МВФ) предостерег от растущих угроз для мирового экономического роста. При этом ранее глава МВФ Кристин Лагард уже отмечала, что риски в мировой экономике начали материализовываться. Новое заявление Фонда было сделано по итогам совместного со Всемирным банком заседания на индонезийском острове Бали, сообщает Deutsche Welle.По данным МВФ, времени для реформ, которые помогут поддержать рост мировой экономики, остается все меньше. В МВФ опасаются, что к прекращению мирового экономического роста могут привести общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где на перспективах роста рискует негативно сказаться, помимо прочего, "исторически высокий уровень долга".Кроме того, по мнению специалистов Фонда, возможное усугубление торгового спора между США и Китаем, приведет к ситуации, в которой "пострадают все".В заявлении отмечается, что торговля и предоставление услуг и инвестиций на справедливых, свободных и обоюдно выгодных условиях является "важным мотором" для роста экономики и создания рабочих мест.МВФ намерен принять меры для стабилизации экономического роста и предотвращения кризисов и других рисков.