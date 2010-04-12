Starikan написав:А почему никто не учитывает, что УГД платит в бюджет 40% ренты от денег (тех самых 7 за куб), за которые Нафтогаз выкупает у нее газ, что является одним из основных источников субсидий?
Получается белка в колесе, кусающая себя за свой же хвост. Чем выше цена на газ, тем надо больше денег на субсидии, это приводит к тому, что надо повышать размер ренты, чтобы обеспечить возросшие субсидии, которые берутся в основном от ренты, а возросший размер ренты опять приводит к увеличению цены на газ, что требует больше денег на субсидии .....
Трохи не так. Спробую пояснити - як буде цього опалювального сезону. Скоріш за все ціна на газ зросте з 18 жовтня з 6900 до 8500 (або 23.5%).Але ж з минулого опалювального сезону середня зарплата українців виросла значно більше,аніж на 23.5%.Тому виходить,що і ціна підніметься і на субсидії потрібно менше.
І так і не так 1 Субсидії отримують бідні за рахунок багатих і середньостатистичних 2 Приклад підняття ціни з 75 коп/м3 до 6,9 грн/м3 показав що а - Нафтогаз отримав на (6,9-0,75)*20 млрд м3=123 млрд грн більше б - Населення ( те яке бідне) отримало 71 млрд грн субсидій 3 Таким чином підняття ціни полегшило життя а - бюджету , бо він отримав 123-71=52 млрд грн більше б - бідним , бо вони стали платити ще менше
ПС На мій погляд цих 52 млрд грн - і є та сума яку отримували раніше олігархи , бо переплату для середнього класу(тобто для тих хто живе на зарплату) компенсували зменшенням ЄСВ на 20%
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Времени для реформ и изменений осталось мало, считают в Фонде
Фото: AFP Фото: AFP Международный валютный фонд (МВФ) предостерег от растущих угроз для мирового экономического роста. При этом ранее глава МВФ Кристин Лагард уже отмечала, что риски в мировой экономике начали материализовываться. Новое заявление Фонда было сделано по итогам совместного со Всемирным банком заседания на индонезийском острове Бали, сообщает Deutsche Welle.
По данным МВФ, времени для реформ, которые помогут поддержать рост мировой экономики, остается все меньше. В МВФ опасаются, что к прекращению мирового экономического роста могут привести общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где на перспективах роста рискует негативно сказаться, помимо прочего, "исторически высокий уровень долга".
Кроме того, по мнению специалистов Фонда, возможное усугубление торгового спора между США и Китаем, приведет к ситуации, в которой "пострадают все".
В заявлении отмечается, что торговля и предоставление услуг и инвестиций на справедливых, свободных и обоюдно выгодных условиях является "важным мотором" для роста экономики и создания рабочих мест.
МВФ намерен принять меры для стабилизации экономического роста и предотвращения кризисов и других рисков.
budivelnik написав:І так і не так 1 Субсидії отримують бідні за рахунок багатих і середньостатистичних 2 Приклад підняття ціни з 75 коп/м3 до 6,9 грн/м3 показав що а - Нафтогаз отримав на (6,9-0,75)*20 млрд м3=123 млрд грн більше б - Населення ( те яке бідне) отримало 71 млрд грн субсидій 3 Таким чином підняття ціни полегшило життя а - бюджету , бо він отримав 123-71=52 млрд грн більше б - бідним , бо вони стали платити ще менше
ПС На мій погляд цих 52 млрд грн - і є та сума яку отримували раніше олігархи , бо переплату для середнього класу(тобто для тих хто живе на зарплату) компенсували зменшенням ЄСВ на 20%
Сумно... Слов дальше нет. 1. Субсидии получают из бюджета. Куда все платят. А богатые потому и богатые, что стараются избежать такой доли. 2а 3а. Никогда не ставьте знак равно. Нафтогаз=бюджет. Даже разницу по субсидии. Ибо что вошло в нафтогаз вылилось в премии и бонусы главным у кормушки.
Fedor написав:..... Лад, а вы готовы вложиться в гривне под 25% на 5 лет как минимум??? Какая доходность Вас бы устроила? ....
Под 25% чистых без налогов, наверно, вложился бы. Утроение суммы за 5 лет вполне неплохо. Лучше бы, конечно, под 30%. Хотя лучшему предела нет - под 100% годовых было бы ещё лучше.
Надо бы уточнить что вложения в такие газовые компании-месторождения это ближе к вложению в недвижимость чем в бумаги. И случись что на рынке - какая то собственность во владении остается и вообще какая то цена на продукт и объект всегда будет, а вот бумаги ОВГЗ заморозят и гуляй..
Мда, я вам про эфективность инвестиций (ROA), а вы мне CAPEX/Sales об интенсивности инвестиций. Какая к черту интенсивность инвестиций, если доходность не покрывает риски, в т.ч. и те которые вы назвали (рейдерство и т.д., хотя это все только Ваши слова, а мы курим управленческий учет, т.е. цыфры)