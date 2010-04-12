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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:17
freeze написав: Долярчик написав:
а якщо Гагарін зробить собі тут клона і ЕЛЕМЕНТАРНО виграє цей конкурс, бо на СВОЄМУ таблі він повісить циферки, які вкаже тут!!!
А какой у вас там призовой фонд? Чтобы вот таким злодейским путем уважаемый владелец конкретного известного обменного пункта облапошил Долярчика?
... від 500грн і до нанадцять тисяч грн
...... залежить від кількості учасників
чим їх більше, тим і призовий фонд більший!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:20
ЛАД
Когда Приват давал в гривне более чем 25% (Акционный депозит маяя или как там его, точно не помню) не слышал от вас, что вы вложились на все и на длительный срок.
А так да, чужие деньги можно и под 25 и под 30%, а еще лутше под 100%
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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:24
GDV29 написав:
В МВФ опасаются, что к прекращению мирового экономического роста могут привести общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой,
То есть, наш паровоз "Китай" буксует, ЛОКАЛЬНЫЕ военные конфликты уже не способны к управлению финансами мира, а дань-налог с колоний упал, ибо сами колонии скукоживаются экономически? Чёт то ассоциации у меня неправильные наверно. С 39-м, или с писателем М. Горький. "Пусть сильнее грянет буря".
GDV29 написав:
и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где на перспективах роста рискует негативно сказаться, помимо прочего, "исторически высокий уровень долга".
А "понять и простить"? На край пролонгировать? Не, ну не так, как яйценюк с подачи МВФ нас опустил с пролонгацией. Типа вы после майдана падать будете, а когда на дне остановитесь, мы с вас всё что выше чуть-чуть роста вашего ВВП отбирать будем.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:33
budivelnik покажи математику субсидий через частные облгазы.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:41
Fedor написав: zРадио написав:
6 699 млн грн (а не 6 664) - это амортизационные расходы на "просто сосать с готовых вышек", как вы выразились. Статья 2515 группы "операционные расходы" 2050. То есть это распределяемые на единицу добычи инвестиционные расходы.
А есть еще нераспределенные инвестиционные расходы, не относящиеся к операционной деятельности - в разведку, бурение, строительство и приобретение активов в размере 2 232 млн грн (статья 2070).
Курите управленческий учет (даже не бухгалтерский)
Ну раз вы курите управленческий учет и даже бухгалтерский, то должны понимать как и от какой стоимости считаються эти амортизационные отчисления и насколько они соответствуют реальности.
Балансовая стоимость наиболее капиталоемких инвестиций, сделанных в основном в советское время (разведка, обустройство месторождений и т.д.), несравнима со стоимостью всего этого в текущих рыночных ценах. Не говоря уже о нормах амортизации.
он курит что то получше чем разные системы учета. он так и не удосужился даже прочитать тот документ что выложил на него ссылку. зато апломба хоть отбавляй.
и то что он не читал весь документ а чисто по вершкам это 100%
это видно по его владению цифрами из этого отчета.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:45
freeze написав: Starikan написав:
А почему никто не учитывает, что УГД платит в бюджет 40% ренты от денег (тех самых 7 за куб), за которые Нафтогаз выкупает у нее газ, что является одним из основных источников субсидий?
Получается белка в колесе, кусающая себя за свой же хвост. Чем выше цена на газ, тем надо больше денег на субсидии, это приводит к тому, что надо повышать размер ренты, чтобы обеспечить возросшие субсидии, которые берутся в основном от ренты, а возросший размер ренты опять приводит к увеличению цены на газ, что требует больше денег на субсидии .....
не совсем так.
определенная категория получателей газа все же оплачивает газ 100% даже при повышении цены. так что бюджет получает больше чем расходует.
тут опасность в другом - что те кому не достались субсидии могут уйти в неплательщики вообще.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:52
mephala написав: freeze написав: Starikan написав:
А почему никто не учитывает, что УГД платит в бюджет 40% ренты от денег (тех самых 7 за куб), за которые Нафтогаз выкупает у нее газ, что является одним из основных источников субсидий?
Получается белка в колесе, кусающая себя за свой же хвост. Чем выше цена на газ, тем надо больше денег на субсидии, это приводит к тому, что надо повышать размер ренты, чтобы обеспечить возросшие субсидии, которые берутся в основном от ренты, а возросший размер ренты опять приводит к увеличению цены на газ, что требует больше денег на субсидии .....
не совсем так.
определенная категория получателей газа все же оплачивает газ 100% даже при повышении цены. так что бюджет получает больше чем расходует.
тут опасность в другом - что те кому не достались субсидии могут уйти в неплательщики вообще.
вы не учитываете, что с мая изменились условия получения субсидий и порядка 80-90% (процент взят из своих данных - знаю точно что из 30 получателей в доме осталось 3-е и так, думаю, везде) семей лишили субсидий (из тех кто ранее получал). Т.е. в этом отопительном сезоне на субсидии будет на много меньше отчислений чем в прошлом году.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:58
mephala написав:
определенная категория получателей газа все же оплачивает газ 100% даже при повышении цены. так что бюджет получает больше чем расходует.
Не соблаговолит ли уважаемый пан привести цифры, процент человеков имеющих возможность платить 100%? Дабы увериться в его убеждениях?
И, я тут слегка намекал, за газ платим не в бюджет!!!! А вот субсидия с бюджета.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:59
centurionus написав:
Чому він не був досі в окопах (на пару із завгоспом)? Риторичне питання.
Это правильный вопрос , прямо в пыку...
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