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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6507650865096510

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 918
1. Нет сбережений в валюте
10%
91
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 918
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:08

20. ВИСНОВОК Як показує проведений аналіз, інтервенціоністська політика, яку проводило керівництво НБУ у 2014–2017 роках, сприяла: – розтраті міжнародних резервів України; – створенню умов для валютної паніки та валютної кризи в лютому 2015 року; – нарощуванню державного боргу та перетворенню боргової проблеми в нерозв'язувану в середньостроковій перспективі; – посиленню валютного регулювання, яке паралізувало платіжно-розрахункову систему, ускладнило інтеграцію України у світову економіку, що перешкоджає залученню іноземних інвестицій; – придушенню вітчизняного банківського сектору; – значній утраті депозитів фізичних і юридичних осіб; – збільшенню навантаження на бюджетну систему; – зниженню банківської щільності та фінансової глибини, які є головними факторами, що сприяють відновленню економічного зростання та підтримання його стійких темпів; – утраті довіри до банківської системи та до української державної влади; – селективній підтримці окремих комерційних банків, пов'язаних безпосередньо з керівництвом НБУ, а також із деякими іншими політиками України; – приховуванню активів Януковича й інших керівників попереднього політичного режиму; – значному збільшенню участі російських державних банків у банківській системі України; – зниженню масштабів інвестицій в українську економіку; – падінню обсягів українського експорту; – продовженню та поглибленню економічної кризи в Україні у 2015 році; – перешкоджанню відновлення швидкого та сталого економічного зростання у країні у 2016–2017 роках; – радикальному скороченню громадської підтримки найважливіших українських державних інституцій – президента, парламенту, уряду, а також самої ідеї успішності демократичного політичного устрою в Україні.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:18

Не столько путен. А нападет такая и в бою отрежет Либо х. Ой. Будем потом тут по 5 гривень через смс собирать чтоб в немецкой клинике назад пришили. Чаю и холяве собирать не будем.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:29

1. Не убеждён в том, что полковник должен сидеть в окопе.
2. Много раз писал, что при цитировании следует давать ссылку и, при необходимости, хоть пару слов комментариев, чтобы было понятно, что мнение о работе НБУ принадлежит Илларионову.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:36

"Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны… Сегодня главная задача для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые должны четкий функционал", - отметил Дмитрий Ярош.

Глава УДА подчеркнул, что бывшие добровольцы сейчас используются неэффективно, порой становясь инструментом в руках политиков или криминалитета.

"Мы имеем множество "атошных" организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак", - заявил он.
Ярош также отметил, что не верит в дипломатические варианты разрешения конфликта на Донбассе и ожидает силового наступления ВСУ с последующей реинтеграцией отдельных территорий Украины.

https://www.obozrevatel.com/society/udarnyij-kulak-yarosh-sdelal-gromkoe-zayavleniya-po-donbassu.htm
Очень интересный подход - с одной стороны "ожидает силового наступления ВСУ", с другой - "главная задача для УДА - это построение территориальных отрядов". Т.е. на фронте должны воевать ВСУ, а с кем будет в тылу воевать УДА?
И, кстати, не знаю, есть ли до сих пор отдельные от ВСУ добровольческие формирования? Я считал, что они все уже вошли в состав ВСУ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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