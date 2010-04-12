20. ВИСНОВОК Як показує проведений аналіз, інтервенціоністська політика, яку проводило керівництво НБУ у 2014–2017 роках, сприяла: – розтраті міжнародних резервів України; – створенню умов для валютної паніки та валютної кризи в лютому 2015 року; – нарощуванню державного боргу та перетворенню боргової проблеми в нерозв'язувану в середньостроковій перспективі; – посиленню валютного регулювання, яке паралізувало платіжно-розрахункову систему, ускладнило інтеграцію України у світову економіку, що перешкоджає залученню іноземних інвестицій; – придушенню вітчизняного банківського сектору; – значній утраті депозитів фізичних і юридичних осіб; – збільшенню навантаження на бюджетну систему; – зниженню банківської щільності та фінансової глибини, які є головними факторами, що сприяють відновленню економічного зростання та підтримання його стійких темпів; – утраті довіри до банківської системи та до української державної влади; – селективній підтримці окремих комерційних банків, пов'язаних безпосередньо з керівництвом НБУ, а також із деякими іншими політиками України; – приховуванню активів Януковича й інших керівників попереднього політичного режиму; – значному збільшенню участі російських державних банків у банківській системі України; – зниженню масштабів інвестицій в українську економіку; – падінню обсягів українського експорту; – продовженню та поглибленню економічної кризи в Україні у 2015 році; – перешкоджанню відновлення швидкого та сталого економічного зростання у країні у 2016–2017 роках; – радикальному скороченню громадської підтримки найважливіших українських державних інституцій – президента, парламенту, уряду, а також самої ідеї успішності демократичного політичного устрою в Україні.
1. Не убеждён в том, что полковник должен сидеть в окопе. 2. Много раз писал, что при цитировании следует давать ссылку и, при необходимости, хоть пару слов комментариев, чтобы было понятно, что мнение о работе НБУ принадлежит Илларионову.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
"Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны… Сегодня главная задача для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые должны четкий функционал", - отметил Дмитрий Ярош.
Глава УДА подчеркнул, что бывшие добровольцы сейчас используются неэффективно, порой становясь инструментом в руках политиков или криминалитета.
"Мы имеем множество "атошных" организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак", - заявил он. Ярош также отметил, что не верит в дипломатические варианты разрешения конфликта на Донбассе и ожидает силового наступления ВСУ с последующей реинтеграцией отдельных территорий Украины.