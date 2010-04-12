20. ВИСНОВОК Як показує проведений аналіз, інтервенціоністська політика, яку проводило керівництво НБУ у 2014–2017 роках, сприяла: – розтраті міжнародних резервів України; – створенню умов для валютної паніки та валютної кризи в лютому 2015 року; – нарощуванню державного боргу та перетворенню боргової проблеми в нерозв'язувану в середньостроковій перспективі; – посиленню валютного регулювання, яке паралізувало платіжно-розрахункову систему, ускладнило інтеграцію України у світову економіку, що перешкоджає залученню іноземних інвестицій; – придушенню вітчизняного банківського сектору; – значній утраті депозитів фізичних і юридичних осіб; – збільшенню навантаження на бюджетну систему; – зниженню банківської щільності та фінансової глибини, які є головними факторами, що сприяють відновленню економічного зростання та підтримання його стійких темпів; – утраті довіри до банківської системи та до української державної влади; – селективній підтримці окремих комерційних банків, пов'язаних безпосередньо з керівництвом НБУ, а також із деякими іншими політиками України; – приховуванню активів Януковича й інших керівників попереднього політичного режиму; – значному збільшенню участі російських державних банків у банківській системі України; – зниженню масштабів інвестицій в українську економіку; – падінню обсягів українського експорту; – продовженню та поглибленню економічної кризи в Україні у 2015 році; – перешкоджанню відновлення швидкого та сталого економічного зростання у країні у 2016–2017 роках; – радикальному скороченню громадської підтримки найважливіших українських державних інституцій – президента, парламенту, уряду, а також самої ідеї успішності демократичного політичного устрою в Україні.
1. Не убеждён в том, что полковник должен сидеть в окопе. 2. Много раз писал, что при цитировании следует давать ссылку и, при необходимости, хоть пару слов комментариев, чтобы было понятно, что мнение о работе НБУ принадлежит Илларионову.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
"Объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны Украинский Добровольческой Армии выходят с передовой, но мы не выходим из вoйны… Сегодня главная задача для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые должны четкий функционал", - отметил Дмитрий Ярош.
Глава УДА подчеркнул, что бывшие добровольцы сейчас используются неэффективно, порой становясь инструментом в руках политиков или криминалитета.
"Мы имеем множество "атошных" организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важным для Украины в настоящее время. Задача УДА собрать всех, кто воевал в единый ударный кулак", - заявил он. Ярош также отметил, что не верит в дипломатические варианты разрешения конфликта на Донбассе и ожидает силового наступления ВСУ с последующей реинтеграцией отдельных территорий Украины.
mephala написав:определенная категория получателей газа все же оплачивает газ 100% даже при повышении цены. так что бюджет получает больше чем расходует.
Не соблаговолит ли уважаемый пан привести цифры, процент человеков имеющих возможность платить 100%? Дабы увериться в его убеждениях? И, я тут слегка намекал, за газ платим не в бюджет!!!! А вот субсидия с бюджета.
начну с конца. да - платите вы частникам в виде облгазов за газ. но вы думаете если вам поднимут цену на газ то им не подниму отпускную цену? а если облгазам поднять отпускную цену то значит у газовиков больше прибыль. а как мы знаем большую часть прибыли газовиков себе забирает государство. канеш это будет работать при том же уровне затрат на добычу что и до поднятия цен. а теперь по поводу "человеков" которые могут платить 100% газа. назовите сумму при каком среднем доходе семьи перестают выдавать субсидию? а потом посмотрите среднюю з/п. думаю пояснять не нужно что если есть люди получающие минималку то есть и те кто получает больше средней?
И куда полковника-авиатора могли бы назначить? В сухопут. бригаду?)))) Отправили бы на аэродром в Краматорск в инженерно-авиационную службу. Послужил бы на аэродроме и стал бы УБД. Но там и так комплект. Тем более нерастерявших навыков.
Только представляете бывшего министра обороны на должности на ряд ступеней ниже...
Можно конечно и в окопы (хотя реально никто не назначит), чтобы все орки охоту устроили. И не дай Бог удачную, потом трубили-размахивали, как достижение.