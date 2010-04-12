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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:12
Востаннє редагувалось ребе Нок
в Пон 15 жов, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:12
ребе Нок написав:холява
купи и мне пожалуйста квартиру в Киеве, и я исправлюсь обещаюсь честно, сразу дураком быть перестану а больным и подавно
Можно тихо сидеть и казаться дураком , а потом что то написать или сказать и развеять все сомнения.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:19
холява написав: ребе Нок написав:холява
купи и мне пожалуйста квартиру в Киеве, и я исправлюсь обещаюсь честно, сразу дураком быть перестану а больным и подавно
Можно тихо сидеть и казаться дураком , а потом что то написать или сказать и развеять все сомнения.
Ты так пишешь будто до предыдущего сообщения меня любил, в чем я очень сомневаюсь. Сомневаюсь зря?
Востаннє редагувалось ребе Нок
в Пон 15 жов, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Пон 15 жов, 2018 21:26
https://www.youtube.com/watch?v=QPHUoX1rW7g
ребе Нок написав: холява написав:
Можно тихо сидеть и казаться дураком , а потом что то написать или сказать и развеять все сомнения.
Ты так пишешь будто ты до предыдущего сообщения меня любил
Пізнайко - Вам тут крім Зайчика про кохання ще ніхто не писав.
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