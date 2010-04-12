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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6508650965106511

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 918
1. Нет сбережений в валюте
10%
91
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
586
Всього голосів : 918
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:12

detroytred есть еще вариант что снайпер бы как мужа черновол, по заказу.
ПС/ нашел странное интервью
http://grytsenko.com.ua/press/view-ministr-oborony-ukrajiny-anatoliy-hrytsenko-koly-ja-vidchuv-shcho-zakokhavsja-u-julju-odrazu-zh.html?print_this=1
Востаннє редагувалось ребе Нок в Пон 15 жов, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:12

  ребе Нок написав:холява купи и мне пожалуйста квартиру в Киеве, и я исправлюсь обещаюсь честно, сразу дураком быть перестану а больным и подавно 8)


Можно тихо сидеть и казаться дураком , а потом что то написать или сказать и развеять все сомнения.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:19

  холява написав:
  ребе Нок написав:холява купи и мне пожалуйста квартиру в Киеве, и я исправлюсь обещаюсь честно, сразу дураком быть перестану а больным и подавно 8)


Можно тихо сидеть и казаться дураком , а потом что то написать или сказать и развеять все сомнения.

Ты так пишешь будто до предыдущего сообщения меня любил, в чем я очень сомневаюсь. Сомневаюсь зря?
Востаннє редагувалось ребе Нок в Пон 15 жов, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:26

  ребе Нок написав:
  холява написав:Можно тихо сидеть и казаться дураком , а потом что то написать или сказать и развеять все сомнения.

Ты так пишешь будто ты до предыдущего сообщения меня любил


https://www.youtube.com/watch?v=QPHUoX1rW7g

Пізнайко - Вам тут крім Зайчика про кохання ще ніхто не писав. :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:34

  tea написав:
  ребе Нок написав:
  холява написав:Можно тихо сидеть и казаться дураком , а потом что то написать или сказать и развеять все сомнения.

Ты так пишешь будто ты до предыдущего сообщения меня любил


https://www.youtube.com/watch?v=QPHUoX1rW7g

Пізнайко - Вам тут крім Зайчика про кохання ще ніхто не писав. :oops:


Это кот в смирительном колпаке, какой Зайчик, увеличьте аватарку.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:42

tea и почему вообще в обществе слово любовь такое пренебрежительное, трудное сказать и понимаемое буквально через физический акт. Можно же сознательно любить человека за чтото, за общение, картину, мысль, музыку и прочее. Ты вот любишь холяву за чтото или ДС за чтото. А Оксану за что любил? :?
Востаннє редагувалось ребе Нок в Пон 15 жов, 2018 22:08, всього редагувалось 3 разів.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:55

  Bayern написав:
  tea написав:
  ребе Нок написав:Ты так пишешь будто ты до предыдущего сообщения меня любил


https://www.youtube.com/watch?v=QPHUoX1rW7g

Пізнайко - Вам тут крім Зайчика про кохання ще ніхто не писав. :oops:


Это кот в смирительном колпаке, какой Зайчик, увеличьте аватарку.

Тут ще був Зайчик,Пізнайко її дуже любив.Зайчик - дівчинка.
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  #<1 ... 6508650965106511
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