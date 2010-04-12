Додано: Вів 16 жов, 2018 07:41

Проблема Украины в высоких рисках. Поэтому у нас вкладываються деньги в те сферы экономики, где не требуется больших капиталовложений и достаточная рентабельность выручки, т.е. туда, где возможно обеспечить требуемую доходность капитала, что и видим: открываються фабрики по ручной сборке автокабелей, зернохранилища, заводы по переработке сельхозпродукции в полуфабрикаты и т.д. (сумма инвестиций несколько милионов $), т.е. то, что не требует большых капиталовложений. По этой причине у нас не строяться высокотехноличные заводы (о которых так чато пишет ЛАД), такие вложения просто не могут обеспечить требуемую доходность инвестиций.



Риски состоят из двух больших блоков:

- экономические (курс валюты, инфляция, размер ставок и т.д.)

- политические (правила игры и их стабильность)

В примере с УкрГазДобычей: как можно планировать инвестиции на 5 и более лет, если наши политики:

- сначала заявляют - мы за рыночные цены на газ, вот график приведения цены к импортному паритету

- потом, мы не готовы - ну его этот график. (При этом рискуя не получить транш МВФ, тем самым увеличив еще экномические риски)

- потом - стоп, у нас газ пренадлежит народу, давайте газ будет стоить 80 или 100$



Люди с деньгами, на это все смотрят, видят что народ прямо в экстазе от таких политиков, и принимают решение - вкладывться в добычу газа в Украине пока не стоит. Поумненют, тогда подумаем.



Как-то так. По крайней мере, я так вижу.