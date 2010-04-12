ПС/ нашел странное интервью
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:12
detroytred есть еще вариант что снайпер бы как мужа черновол, по заказу.
ПС/ нашел странное интервью
Востаннє редагувалось ребе Нок в Пон 15 жов, 2018 21:13, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:12
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:19
Ты так пишешь будто до предыдущего сообщения меня любил, в чем я очень сомневаюсь. Сомневаюсь зря?
Востаннє редагувалось ребе Нок в Пон 15 жов, 2018 21:27, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:26
Пізнайко - Вам тут крім Зайчика про кохання ще ніхто не писав.
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:34
Это кот в смирительном колпаке, какой Зайчик, увеличьте аватарку.
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:42
tea и почему вообще в обществе слово любовь такое пренебрежительное, трудное сказать и понимаемое буквально через физический акт. Можно же сознательно любить человека за чтото, за общение, картину, мысль, музыку и прочее. Ты вот любишь холяву за чтото или ДС за чтото. А Оксану за что любил?
Востаннє редагувалось ребе Нок в Пон 15 жов, 2018 22:08, всього редагувалось 3 разів.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:55
Тут ще був Зайчик,Пізнайко її дуже любив.Зайчик - дівчинка.
Додано: Вів 16 жов, 2018 07:41
Курим управленческий учет
Проблема Украины в высоких рисках. Поэтому у нас вкладываються деньги в те сферы экономики, где не требуется больших капиталовложений и достаточная рентабельность выручки, т.е. туда, где возможно обеспечить требуемую доходность капитала, что и видим: открываються фабрики по ручной сборке автокабелей, зернохранилища, заводы по переработке сельхозпродукции в полуфабрикаты и т.д. (сумма инвестиций несколько милионов $), т.е. то, что не требует большых капиталовложений. По этой причине у нас не строяться высокотехноличные заводы (о которых так чато пишет ЛАД), такие вложения просто не могут обеспечить требуемую доходность инвестиций.
Риски состоят из двух больших блоков:
- экономические (курс валюты, инфляция, размер ставок и т.д.)
- политические (правила игры и их стабильность)
В примере с УкрГазДобычей: как можно планировать инвестиции на 5 и более лет, если наши политики:
- сначала заявляют - мы за рыночные цены на газ, вот график приведения цены к импортному паритету
- потом, мы не готовы - ну его этот график. (При этом рискуя не получить транш МВФ, тем самым увеличив еще экномические риски)
- потом - стоп, у нас газ пренадлежит народу, давайте газ будет стоить 80 или 100$
Люди с деньгами, на это все смотрят, видят что народ прямо в экстазе от таких политиков, и принимают решение - вкладывться в добычу газа в Украине пока не стоит. Поумненют, тогда подумаем.
Как-то так. По крайней мере, я так вижу.
Додано: Вів 16 жов, 2018 07:57
Курим управленческий учет
Тут ранее писали о зеленой энергетике в Европе...
Что сделали европейцы? Они приняли решение, нам нужна зеленая энергетика, мы хотим снизить нашу энерго-зависмость и готовы за это платить. Установили на определенный период так называемые "зеленые тарифы", тем самым обеспечив доходность инвестиций в зеленую энергетику выше средней по экономике. И инвестиции пошли, начили строиться ветряки, солнечные электростанции и т.д.
По истечению срока действия зеленых тарифов, они получили определенную долю зеленой энергетики и приемлемую как для бизнеса так и для подребителей стоимость этой электроэнергии. (или получат в будущем).
А теперь сравните это с тем, что мы делаем в сфере добычи газа все 25 или сколько-там лет независимости.
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:31
Fedor если бы крупная корпорация хотела она бы зашла в Украину и нагнула бы и чиновников и силовиков легко. Вдруг чего то в посольство США вызывается президент на пару с премьерам. Тот же макдональдс заходил в непростое время и где надо давил, где надо на местах взятки платил. Но это мелочь. А вот почему БМВ завод здесь не строит?
ДС мне друг, но истина дороже
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