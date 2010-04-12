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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6510651165126513>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 919
1. Нет сбережений в валюте
10%
91
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
587
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:39

7км 28,02/03-28,10
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:39

  ребе Нок написав: А вот почему БМВ завод здесь не строит?


Правильно сформулированный вопрос дает уже половину ответа - почему БМВ здесь завод может захотеть строить?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:02

ребе Нок
Ну насчет нагнула...
Согласен, что такие проблемы, как например рейдерство, ей не грозит, хотя головной боли может принести.

Ну а как быть с указанными выше политическими рисками? Ну выберет народ Юлю или ..., ну будет газ по 80$ ... Что они смогут сделають? Нету у них страховки, нету.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 12 октября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 октября по спросу вырос на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1580, просев до $1,1576 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись к отметке $1,1580 на открытии торгов в Европе.

Дата: 16 октября 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,05/28,14 UAH/USD
€ – 32,40/32,55 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:14

Привет из Днепра-2

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.
Об этом дали понять выросшие с уровня 52 512,4 млн. грн. к отметке 55 443,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 10.11 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,91/27,94 UAH/USD. «Рынок определяется после длинных выходных», - констатировал наш консультант.

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:32

Re: Валютный рынок в контексте

27.50, твой выход!
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:32

1-11 октября НДС вернули на 944 млн
12 октября - 836 млн
Итого 1-12 октября- 1,780 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:01

Привет из Днепра-4

По состоянию на 10.31, рынок, похоже, начал определяться не без помощи выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ: котировки «американца» на межбанке выросли к 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием спроса.
«Растем, но без фанатизма», был кратким наш консультант.


Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).

На открытии торгов 16 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).

На старте торгов 16 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.

Дата: 16 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.52

Мелкий опт «неформал»

$ 28,00/28,07 UAH/USD
EUR 32,25/32,55 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:08

Привет из Днепра-5

К 11.05 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,93/27,95 UAH/USD, на фоне относительного равновесие спроса и оферов СКВ.

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:09

Гагарин 28,08/28,15, узко Харьков 28,09/28,12.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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