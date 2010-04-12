Додано: Вів 16 жов, 2018 11:30

Fedor написав: zРадио



Мда, я вам про эфективность инвестиций (ROA), а вы мне CAPEX/Sales об интенсивности инвестиций.

Какая к черту интенсивность инвестиций, если доходность не покрывает риски, в т.ч. и те которые вы назвали (рейдерство и т.д., хотя это все только Ваши слова, а мы курим управленческий учет, т.е. цыфры)



Мда, я вам проинвестиций (ROA), а вы мне CAPEX/Sales об интенсивности инвестиций.Какая к черту интенсивность инвестиций, если доходность не покрывает риски, в т.ч. и те которые вы назвали (рейдерство и т.д., хотя это все только Ваши слова, а мы курим управленческий учет, т.е. цыфры)

Во-первых, эффективность инвестиций - это не ROA, а ROI. Во-вторых, при чистой прибыли 25-40% от дохода, инвестиции даже математически не могут быть неэффективными. Это и без всяких интегральных показателей понятно, когда знаешь пресловутый управленческий учетАктивы - это не то, сколько вы вложили, а то, сколько стоит то, во что вы вложили. С сегодняшними инвестициями в развитие компании мы, по-счастью, разобралиь - они сверхэффективны.А что же с первоначальными вложениями - инвестициями советского времени? Во-первых, попробуйте сформулировать их объем и продисконтировать его во времени. У вас не получится! Во-вторых, осознайте глупость этого предложения, учтя, что все это хозяйство де-факто досталось его нынешним администраторам (да и народу независимой Украины) за 0! Прошлое поколение счет нынешнему не выставляло (пенсии, если вы о них сейчас подумали, платятся не с прибыли Нефтегаза, а с ЕСВ)!Я кому сейчас должен заплатить за то, что построили мои родители? Витренко и Коболеву, чтобы они присвоили деньги себе и перевели в Лихтенштейн?.. Вопрос риторический, можете не отвечать...