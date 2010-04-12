Спустя 8 минут, на 11.13, котировки доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 27,93/27,95 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.
Утреннее вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о котором дало понять снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,0% отметке 16,50/18,00% годовых. Эта отрицательная динамика согласуется с ростом объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.
Мда, я вам про эфективность инвестиций (ROA), а вы мне CAPEX/Sales об интенсивности инвестиций. Какая к черту интенсивность инвестиций, если доходность не покрывает риски, в т.ч. и те которые вы назвали (рейдерство и т.д., хотя это все только Ваши слова, а мы курим управленческий учет, т.е. цыфры)
Во-первых, эффективность инвестиций - это не ROA, а ROI. Во-вторых, при чистой прибыли 25-40% от дохода, инвестиции даже математически не могут быть неэффективными. Это и без всяких интегральных показателей понятно, когда знаешь пресловутый управленческий учет
Активы - это не то, сколько вы вложили, а то, сколько стоит то, во что вы вложили. С сегодняшними инвестициями в развитие компании мы, по-счастью, разобралиь - они сверхэффективны.
А что же с первоначальными вложениями - инвестициями советского времени? Во-первых, попробуйте сформулировать их объем и продисконтировать его во времени. У вас не получится! Во-вторых, осознайте глупость этого предложения, учтя, что все это хозяйство де-факто досталось его нынешним администраторам (да и народу независимой Украины) за 0! Прошлое поколение счет нынешнему не выставляло (пенсии, если вы о них сейчас подумали, платятся не с прибыли Нефтегаза, а с ЕСВ)!
Я кому сейчас должен заплатить за то, что построили мои родители? Витренко и Коболеву, чтобы они присвоили деньги себе и перевели в Лихтенштейн?.. Вопрос риторический, можете не отвечать...
На 12.27 цена безналичного «американца» на межбанке упали к 27,91/27,92 UAH/USD из-за дефицита покупателей доллара.
На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и гривнедефицит: 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».
По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда в паре доллар-гривня до уровня: 28,03/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь установилось относительное равновесие спроса и предложения на фоне некоторого преобладания оферов.
Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на «медвежье» настроение межбанка, и клиентские офера, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня. С невысокой ликвидностью.