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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6510651165126513

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 919
1. Нет сбережений в валюте
10%
91
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
587
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:20

Привет из Днепра-6

Спустя 8 минут, на 11.13, котировки доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 27,93/27,95 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.

Утреннее вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о котором дало понять снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,0% отметке 16,50/18,00% годовых.
Эта отрицательная динамика согласуется с ростом объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:35

Привет из Днепра-7

Около 11.31 котировки безналичного доллар на межбанке нехотя понизились до 27,925/27,945 UAH/USD на аккуратных продажах появившихся на рынке системных игроков.

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:36

  Shram написав:
  ребе Нок написав: А вот почему БМВ завод здесь не строит?


Правильно сформулированный вопрос дает уже половину ответа - почему БМВ здесь завод может захотеть строить?

Главная причина для "захотеть" - низкие расходы на производства (дешёвая раб. сила и не только).
А вот для "не захотеть"...
Возможно, то, о чём написал чуть выше Fedor.
Мне кажется, что одна из главных причин - нестабильность законодательства (хотя это близко к тому, о чём говорит Fedor). Свежий пример с акцизами на табачку - https://www.segodnya.ua/economics/enews/ceny-na-sigarety-vskore-rezko-poydut-vverh-chto-proishodit-1179305.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:13

Привет из Днепра-8

На 12.07 котировки доллара понизились до 27,92/27,94 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов. «Дрейфуем вниз вяло, без огонька», - констатировал наш гуру.

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 2,13 коп., составив 27,9028 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:30

  Fedor написав:zРадио

Мда, я вам про эфективность инвестиций (ROA), а вы мне CAPEX/Sales об интенсивности инвестиций.
Какая к черту интенсивность инвестиций, если доходность не покрывает риски, в т.ч. и те которые вы назвали (рейдерство и т.д., хотя это все только Ваши слова, а мы курим управленческий учет, т.е. цыфры)

:D


Во-первых, эффективность инвестиций - это не ROA, а ROI. Во-вторых, при чистой прибыли 25-40% от дохода, инвестиции даже математически не могут быть неэффективными. Это и без всяких интегральных показателей понятно, когда знаешь пресловутый управленческий учет :mrgreen:

Активы - это не то, сколько вы вложили, а то, сколько стоит то, во что вы вложили. С сегодняшними инвестициями в развитие компании мы, по-счастью, разобралиь - они сверхэффективны.

А что же с первоначальными вложениями - инвестициями советского времени? Во-первых, попробуйте сформулировать их объем и продисконтировать его во времени. У вас не получится! Во-вторых, осознайте глупость этого предложения, учтя, что все это хозяйство де-факто досталось его нынешним администраторам (да и народу независимой Украины) за 0! Прошлое поколение счет нынешнему не выставляло (пенсии, если вы о них сейчас подумали, платятся не с прибыли Нефтегаза, а с ЕСВ)!

Я кому сейчас должен заплатить за то, что построили мои родители? Витренко и Коболеву, чтобы они присвоили деньги себе и перевели в Лихтенштейн?.. Вопрос риторический, можете не отвечать...
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:31

Привет из Днепра-9

На 12.27 цена безналичного «американца» на межбанке упали к 27,91/27,92 UAH/USD из-за дефицита покупателей доллара.

На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и гривнедефицит: 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».

По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда в паре доллар-гривня до уровня: 28,03/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь установилось относительное равновесие спроса и предложения на фоне некоторого преобладания оферов.

Дата: 16 октября 2018 г. на 12.22

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,00/28,12 UAH/USD
€ – 32,35/32,54 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB

Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на «медвежье» настроение межбанка, и клиентские офера, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.

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