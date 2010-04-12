Додано: Вів 16 жов, 2018 12:29

Привет из Днепра-10



Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева понизились, обосновавшись на уровне 27,90/27,94 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации расширения гривневой ликвидности.

Об этом дали понять выросшие с уровня 52 512,4 млн. грн. к отметке 55 443,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.11 котировки безналичного доллара сузили спред до 27,91/27,94 UAH/USD. «Рынок определяется после длинных выходных», - констатировал наш консультант.



По состоянию на 10.31, рынок, похоже, начал определяться не без помощи выросшего гривневого «навеса» на коррсчетах НБУ: котировки «американца» на межбанке выросли к 27,93/27,95 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием спроса.

«Растем, но без фанатизма», был кратким наш консультант.



К 11.05 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,93/27,95 UAH/USD, на фоне относительного равновесие спроса и оферов СКВ.



Спустя 8 минут, на 11.13, котировки доллара на межбанке все еще пребывали на цифре 27,93/27,95 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.



Утреннее вхождение безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности сопровождалось признаками расширения гривневой ликвидности, о котором дало понять снижение ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 17,00/18,0% отметке 16,50/18,00% годовых.

Эта отрицательная динамика согласуется с ростом объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.



Около 11.31 котировки безналичного доллар на межбанке нехотя понизились до 27,925/27,945 UAH/USD на аккуратных продажах появившихся на рынке системных игроков.



На 12.07 котировки доллара понизились до 27,92/27,94 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия спроса и оферов. «Дрейфуем вниз вяло, без огонька», - констатировал наш гуру.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 2,13 коп., составив 27,9028 UAH/USD.



На 12.27 цена безналичного «американца» на межбанке упали к 27,91/27,92 UAH/USD из=за дефицита покупателей доллара.



К 13.14 котировки безналичного доллара, немного повысились к отметке 27,915/27,925 UAH/USD



На фоне этой цены межбанк, около 13.15 ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 12 октября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 октября по спросу вырос на 20 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1580, просев до $1,1576 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись к отметке $1,1580 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).



На открытии торгов 16 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,35/32,53 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 октября спрос вырос на 5,0 коп. офера прибавили 3,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение прибавили по 80 пунктов).



На старте торгов 16 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и гривнедефицит: 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда в паре доллар-гривня до уровня: 28,03/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь установилось относительное равновесие спроса и предложения на фоне некоторого преобладания оферов.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на «медвежье» настроение межбанка, и клиентские офера, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,05/28,14 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,07 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,55 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,55 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,00/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,03/28,10 UAH/USD, розница – 27,98/28,14 UAH/USD; Запорожье – 28,03/28,10 UAH/USD; евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,426 RUB/USD.



Длинные выходные в Украине, которые «вылились» в двойную порцию обязательных продаж СКВ, в комплекте с накопленной ранее долларовой ликвидностью нашими экспортерами обеспечили вялую коррекцию цен безналичного «американца» на межбанке . Кроме того, время активных покупок импортерами доллара еще не наступило – как известно, они активно начинают приобретать валюту на излете месяца.

Интересно заметить, что валютный межбанк не смогло «качнуть» заметное (до 3,510 млрд. грн.) рефинансирование, предоставленное Нацбанком своим младшим коллегам 12 октября. Покупателей на рынке явно 16 октября не хватало, что в немалой степени способствовало сохранению обосновавшегося на межбанке с 09 октября «медвежьему» тренда безналичной пары доллар-гривня.



Во вторник, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа на фоне установившегося на рынке пары доллар-гривня уровня привлекательности для покупок «американца», поддерживаемого трендом на расширение гривневой ликвидности.



US