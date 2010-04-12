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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6512651365146515>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 919
1. Нет сбережений в валюте
10%
91
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
587
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:10

Fedor

Поддерживаю - закрываем дискуссию. Как смог, я пояснил. Преподавательской деятельностью не занимаюсь.

По факту мы оба - и вы, и я - платим одинаково высокую цену за газ, и ничего своими разговорами не поменяем. Я плАчу с грустью и сожалением о деньгах, изъятых из экономики и лежащих мертвым грузом на счетах монополиста, вы - с верой популистским лозунгам о росте добычи и светлом будущем энергетической независимости...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:28

Всем привет! У кого какие будут мысли по поводу динамике курса доллара на этой и следующей недели?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:30

Людишки начали деньги нести в банки, уже 20 месяцев идет рост.
Это все депозиты ( гривна + валюта ) пересчитанные в доллары.

Зображення


Объем вкладов физ.лиц в валюте тоже показывает рост с 2017 года.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:39

  GDV29 написав:Всем привет! У кого какие будут мысли по поводу динамике курса доллара на этой и следующей недели?

Может начать расти а может быть продолжит падат , хотя и боковик вероятен...
п.с. Днепр , после обеда , 28,00/28,10.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:41

  Vadim V написав:
  GDV29 написав:Всем привет! У кого какие будут мысли по поводу динамике курса доллара на этой и следующей недели?

Может начать расти а может быть продолжит падат , хотя и боковик вероятен...
п.с. Днепр , после обеда , 28,00/28,10.


Плюсую +++
Самый верный и точный прогноз )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:51

  дядя Caша написав:
В среду, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа ...
US

Завтра будет продаваться увеличенная порция валюты, которая зашла на счета сегодня. По крайне мере, обязательная ее часть. День поступления уходит на валютный контроль.
Впрочем, остановка отката возможна, если эту порцию валюты ждет много покупателей.
Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и ранее.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:52

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Людишки начали деньги нести в банки, уже 20 месяцев идет рост.

будете удивлены, но обычные граждане и не выносили из банков
1. хоть какое-то спасение от инфляции
2. таки меньше рисков
по поводу рисков - пример по жизни
у соседа на 2 этажа выше 75+ лет цигане вынесли мозги, а потом и все сбережения (150к грн)
вроде так и не нашли
так что пересичному реально надежнее в банке хранить
причем последние 3 года - в гривне
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:05

ЧИА
Не надо доверять мозги цыганам!
Как, впрочем, и кому бы то ни было. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:14

А есть у кого-то информация по поводу сегодняшних действий Регулятора на МБ? Спасибо.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:20

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
В среду, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа ...
US

Завтра будет продаваться увеличенная порция валюты, которая зашла на счета сегодня. По крайне мере, обязательная ее часть. День поступления уходит на валютный контроль.
Впрочем, остановка отката возможна, если эту порцию валюты ждет много покупателей.
Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и ранее.


На рынке доллара предостаточно уже 16-го, а вот покупать его некому.

US
дядя Caша
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