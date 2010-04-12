Поддерживаю - закрываем дискуссию. Как смог, я пояснил. Преподавательской деятельностью не занимаюсь.
По факту мы оба - и вы, и я - платим одинаково высокую цену за газ, и ничего своими разговорами не поменяем. Я плАчу с грустью и сожалением о деньгах, изъятых из экономики и лежащих мертвым грузом на счетах монополиста, вы - с верой популистским лозунгам о росте добычи и светлом будущем энергетической независимости...
дядя Caша написав: В среду, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа ... US
Завтра будет продаваться увеличенная порция валюты, которая зашла на счета сегодня. По крайне мере, обязательная ее часть. День поступления уходит на валютный контроль. Впрочем, остановка отката возможна, если эту порцию валюты ждет много покупателей. Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и ранее.
zzzzzz написав:Людишки начали деньги нести в банки, уже 20 месяцев идет рост.
будете удивлены, но обычные граждане и не выносили из банков 1. хоть какое-то спасение от инфляции 2. таки меньше рисков по поводу рисков - пример по жизни у соседа на 2 этажа выше 75+ лет цигане вынесли мозги, а потом и все сбережения (150к грн) вроде так и не нашли так что пересичному реально надежнее в банке хранить причем последние 3 года - в гривне
дядя Caша написав: В среду, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа ... US
Завтра будет продаваться увеличенная порция валюты, которая зашла на счета сегодня. По крайне мере, обязательная ее часть. День поступления уходит на валютный контроль. Впрочем, остановка отката возможна, если эту порцию валюты ждет много покупателей. Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и ранее.
На рынке доллара предостаточно уже 16-го, а вот покупать его некому.