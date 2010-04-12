дядя Caша написав: В среду, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа ... US
Завтра будет продаваться увеличенная порция валюты, которая зашла на счета сегодня. По крайне мере, обязательная ее часть. День поступления уходит на валютный контроль. Впрочем, остановка отката возможна, если эту порцию валюты ждет много покупателей. Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и ранее.
На рынке доллара предостаточно уже 16-го, а вот покупать его некому.
US
если брать за основу теорию заговора а именно - желание обломать тех, кто играл на внутригодовых волнах (типа меня) и условно - летом покупал валюту, ложил на валютодепо, зимой продавал, ложил на гривнедепо то в идеале - мы идем к годовому минимуму 2019 - в январе-феврале но это не прогноз на неделю, более - на квартал
zРадио написав:6 699 млн грн (а не 6 664) - это амортизационные расходы на "просто сосать с готовых вышек", как вы выразились.
таки возвращаемся к нашей амортизации... http://ugv.com.ua/uploads/1522851503.pdf раздел 16. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) сколько страниц офтопа но вы так и не удосужились объяснить чем отличаются эти две цыфери амортизаций на которую так решили упереть акцент особенно если учесть что есть еще раздел 18.ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ где отдельной строкой выписано "Витрати на дослідження, розробку та розвідку"
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 16.10.2018 грн за 100 доларів США 2793.23.
Як таке сталося
ВО Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
дядя Caша написав: В среду, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа ... US
Завтра будет продаваться увеличенная порция валюты, которая зашла на счета сегодня. По крайне мере, обязательная ее часть. День поступления уходит на валютный контроль. Впрочем, остановка отката возможна, если эту порцию валюты ждет много покупателей. Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и ранее.
На рынке доллара предостаточно уже 16-го, а вот покупать его некому.
US
Кое-кто должен был бы подбирать никому не нужные зеленые бумажки
Чисті міжнародні резерви Національного банку України у вересні 2018 року скоротилися на 8,7% - до 6,254 млрд дол. Читайте також Україна наступного року має погасити $15 мільярдів боргів Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів нижчий за показник на початок року на 6,3%. Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 жовтня 2018 року становили 16,638 млрд дол., що на 11,5% нижче за показник на початок року. Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.