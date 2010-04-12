RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6513651465156516>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 919
1. Нет сбережений в валюте
10%
91
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
587
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:26

  дядя Caша написав:
  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
В среду, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа ...
US

Завтра будет продаваться увеличенная порция валюты, которая зашла на счета сегодня. По крайне мере, обязательная ее часть. День поступления уходит на валютный контроль.
Впрочем, остановка отката возможна, если эту порцию валюты ждет много покупателей.
Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и ранее.


На рынке доллара предостаточно уже 16-го, а вот покупать его некому.

US

если брать за основу теорию заговора
а именно - желание обломать тех, кто играл на внутригодовых волнах (типа меня)
и условно - летом покупал валюту, ложил на валютодепо, зимой продавал, ложил на гривнедепо
то в идеале - мы идем к годовому минимуму 2019 - в январе-феврале
но это не прогноз на неделю, более - на квартал
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 382
З нами з: 25.12.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:28

  GDV29 написав:А есть у кого-то информация по поводу сегодняшних действий Регулятора на МБ? Спасибо.


Системные участники торгов Институтскую на межбанке не видели. Собственно, в его появлении на рынке не было особой нужды - котировки не совершали резких движений.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67741
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4294 раз.
Подякували: 7809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:28

ЧИА
Не переживайте раньше времени. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10596
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3312 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:32

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Не переживайте раньше времени

да уже поздно пить боржоми
минимум 2018 сместился и так с лета на апрель
и зимой прошлой более 50% любителей кататься на волнах не слилось, как и я и Вы, вроде
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 382
З нами з: 25.12.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:36

  edgar_po написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-10

Во вторник, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд.
US

сегодня вторник, завтра среда. Опячатка...


Это как посмотреть: судя по всему, во вторник, как и написано выше, вероятен "боковик". Или незначительные (по нынешним временам) изменения средневзвешенного курса доллара. :D

В любом случае, спасибо, что обратили внимание на опечатку.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67741
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4294 раз.
Подякували: 7809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:39

  zРадио написав:6 699 млн грн (а не 6 664) - это амортизационные расходы на "просто сосать с готовых вышек", как вы выразились.

таки возвращаемся к нашей амортизации...
http://ugv.com.ua/uploads/1522851503.pdf
раздел 16. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)
сколько страниц офтопа но вы так и не удосужились объяснить чем отличаются эти две цыфери амортизаций на которую так решили упереть акцент
особенно если учесть что есть еще раздел 18.ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
где отдельной строкой выписано "Витрати на дослідження, розробку та розвідку"
mephala
 
Повідомлень: 3629
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:42

Хто прав, чи хто винен ?

Привет из Днепра-8
...

Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который
понизился на 2,13 коп., составив 27,9028 UAH/USD.

US


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Нічого не розумію! Тут - https://bank.gov.ua/control/uk/index

інше пишуть:

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.10.2018
грн за 100 доларів США 2793.23 .

Як таке сталося :?:

ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 16.10.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:47

  дядя Caша написав:
  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:
В среду, думается, откат на рынке безналичного доллара возьмет тайм-аут, отправив рынок в боковой тренд. Вероятные возможные причины подобного сценария таятся в «нормализации» к рутинному притоку экспортной выручки из-за рубежа ...
US

Завтра будет продаваться увеличенная порция валюты, которая зашла на счета сегодня. По крайне мере, обязательная ее часть. День поступления уходит на валютный контроль.
Впрочем, остановка отката возможна, если эту порцию валюты ждет много покупателей.
Сегодня продавалась валюта, зашедшая в пятницу и ранее.


На рынке доллара предостаточно уже 16-го, а вот покупать его некому.

US

Кое-кто должен был бы подбирать никому не нужные зеленые бумажки :wink:

Чисті міжнародні резерви Національного банку України у вересні 2018 року скоротилися на 8,7% - до 6,254 млрд дол. Читайте також Україна наступного року має погасити $15 мільярдів боргів Як повідомляється на сайті НБУ, поточний рівень чистих резервів нижчий за показник на початок року на 6,3%. Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 жовтня 2018 року становили 16,638 млрд дол., що на 11,5% нижче за показник на початок року. Нарощування чистих міжнародних резервів є одним із зобов'язань України за програмою з Міжнародним валютним фондом.

Детальніше читайте на УНІАН: https://economics.unian.ua/finance/1029 ... tisya.html
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7176
З нами з: 18.06.08
Подякував: 6 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:54

  GDV29 написав:А есть у кого-то информация по поводу сегодняшних действий Регулятора на МБ? Спасибо.


Был, но только один раз и недолго. Основная масса "слона и не заметила"...
А вот завтра, по идее, с самого утра может нарисоваться.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1953
З нами з: 22.02.16
Подякував: 245 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:55

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:если брать за основу теорию заговора
а именно - желание обломать тех, кто играл на внутригодовых волнах (типа меня)

У меня только один вопрос, зачем Вас обламывать?
Покупая валюту летом и продавая зимой, Вы вносите свой вклад в уравновешивание рынка и способствуете, в меру сил, уменьшению амплитуды годовых колебаний. Т.о. Ваши действия помогают НБУ в поддержании стабильности. Вы союзники.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3321
З нами з: 02.09.15
Подякував: 719 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 6513651465156516>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн, Zebra, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1351, 1352, 1353
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13527 1527883
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 15:59
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6436 1364242
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 09:17
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246304
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.