Додано: Вів 16 жов, 2018 15:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 5,63 коп., на торгах вторника понизился на 0,18 коп., оказавшись на уровне 27,9300 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 16-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,82 коп., составил 27,9323 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 16 октября с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке упала до 27,90/27,94 UAH/USD, немного растянув спред, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.

Эти цены оставались действующими в течение часа, и лишь после 11.28, с появлением на

К 10.08 курс доллара консолидировался на цифре 27,91/27,94, возобновив сужение маржи и сопровождаясь появившимися покупками «американца», а спустя 20 минут, на 10.30 Киева, котировки доллара, сохранив восходящий тренд, консолидировались на отметке 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж «американца».



Эти цены на межбанке оставались действующими до 11.28, а с появлением на рынке системных игроков с аккуратными продажами СКВ пара доллар-гривня инициировался медленную коррекцию, начав с уровня 27,925/27,945 UAH/USD и оказавшись по состоянию на полдень на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.



Спустя полчаса курс доллара прикоснулся к локальному минимуму (27,91/27,92 UAH/USD) а на обеденный перерыв около 13.15 ушел на фоне немного восстановившихся цен: 27,915/27,925 UAH/USD.



Эти курсы оставались стабильными до 14.40 Киева, ограничившись в указанный час расширением спреда до 27,910/27,935 UAH/USD.



Ближе к завершению сессии, на опустевшем межбанке котировки «американца» понизились к 27,91/27,93 UAH/USD.



Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняли эти котировки, по сути, до самого завершения сессии.



Большинство сделок на межбанке 16 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9300 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,49% с 28,0672 UAH/USD до 27,9300 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.12 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 октября, сменив «медвежий» тренд на фактический «боковик», символически вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке 16-го наблюдалось некоторое ограничение притока экспортной СКВ из-за длинных выходных в Украине.



Во-вторых, затянувшийся с 09 октября нисходящий тренд доллара понизил его цену до уровней, с которых стали возможны его первые нечастые покупки.



В-третьих, несмотря на очевидную смену приоритетов, положительная динамика на рынке гривневой ликвидности все-таки сыграла свою роль.

Напомним, мы указывали ранее, последние сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса.



Как показали торги 11-12 октября, на «медвежий» тренд рынка безналичного доллара не смогло оказать никакого влияния расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 52 512,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний «привес» (с уровня 52 512,4 млн. грн. к отметке 55 443,6 млн. грн.), полагаю, связанный с пятничным рефинансированием НБУ коммбанков на сумму 3,510 млрд. грн., оказался переломным, поспособствовав смене тренда на рынке доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, сопровождаясь дефицитом покупателей. Возможно, они ждут более заметную просадку курса доллара, которая вероятна в среду. Уточним, что на счета экспортеров 16-го упала двойная порция валютной выручки, но, согласно регламенту межбанка, она попадет на рынок на следующий день.



Во-вторых, «медвежий» тренд рынка доллара сменился «бычьим».



В-третьих, символическая курсовая динамика на межбанке исключала появление на рынке регулятора с «анонимными» интервенциями.



В-четвертых, длинные выходные сместили начало новой недели на вторник. А меж тем, как известно, этот дебют редко радует игроков ликвидностью.





Дата: 16 октября 2018 г. 16.50



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,02/28,08 UAH/USD (с утра – 27,92/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93/28,00 UAH/USD)

€ – 32,40/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения, которое до полудня поддерживалось снижением действующих цен. Подобной операции требовала коррекция безналичного доллара на межбанке а также мероприятия по выравниванию рынка, на котором наблюдалось ситуативное преобладание клиентского предложения наличной валюты.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на «медвежье» настроение межбанка, и клиентские офера, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра прекратили снижение действующих цен под влиянием стабилизации в безналичной паре доллар-гривня на межбанке, которая стала основным поводом для возобновления клиентских покупок «американца». Последнее заставило отреагировать дилеров незначительным повышением действующих цен.



По итогам дня баланс спроса и предложение дилерам опта Днепра удалось сохранить, что, в значительной степени сберегло обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.





Дата: 16 октября 2018 г. 16.35

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,02/28,08 UAH/USD (с утра 28,00/28,07 UAH/USD, к полудню 27,97/28,05 UAH/USD)

€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25/32,55 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое поддерживалось аккуратным дисконтированием действующих цен. К подобным операциям киевлян склоняли коррекция курса доллара на межбанке и нехватка гривни.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» уронили действующие цены доллара, отвечая на клиентские офера и гривнедефицит: 27,97/28,05 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



После обеда на столичном наличном рынке активизировались клиентские покупки, спровоцированные стабилизацией долларовых цен на валютном межбанке (после 13.15 безналичный доллар прекратил снижение).



Рынок после обеда сохранил равновесие спроса и предложения, хотя это не спасло столичный рынок от потерь в оборотах: ликвидность, заслужив от киевских дилеров «тройку», немного понизили показатели предыдущей сессии.





Дата: 16 октября 2018 г. 16.42



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,04/28,10 UAH/USD (с утра - 28,03/28,10 UAH/USD, к полудню – 28,03/28,08 UAH/USD)

€ – 32,40/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,55 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,421/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,421/0,426 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях

преобладания розничного клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует. Серьезные клиенты «интересуются долларом», но на рынок пока с покупками не выходят.



В период до полудня на рынке города постепенно начали появляться клиентские покупки СКВ на фоне роста объемов сделок.



По состоянию на 12.24 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сужении спреда в паре доллар-гривня до уровня: 28,03/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,421/0,426 UAH/RUB. На указанное время здесь установилось относительное равновесие спроса и предложения на фоне некоторого преобладания оферов.



После обеда на рынке Запорожья сохранилось относительное равновесие покупок и продаж «американца», причем объемы сделок заметно выросли. По итогам дня, на фоне достаточно сбалансированного рынка при некотором преобладании клиентского предложения доллара, обороты выросли, заслужив от дилеров Запорожья «твердую четверку», заметно улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.







Дата: 16 октября 2018 г. на 16.07



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,04/28,10 UAH/USD (с утра - 28,05/28,14 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,12 UAH/USD)

€ – 32,35/32,54 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,54 UAH/EUR)

RUB 0,422/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,4263 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,426 UAH/RUB)



US

