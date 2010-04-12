Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:09
lrs7719
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Додано: Вів 16 жов, 2018 17:14
ребе Нок написав: дядя Caша написав: Не станем горячиться: напишем локальное дно. По некоторым данным, доллара сейчас у экспортеров довольно много. Косвенно на это намекает и регулятор, не остановив просадку курса ниже 28,0 UAH/USD. USг
Даже не знаю но былоб интересно на жирный слив доллара наперегонки посмотреть при падающем МБ и заценить объем. На ярд в день вроде после януковича так и не торговали.
А что такое US
г
?
григорьевич? Я бы тут так не шутил.
1. Алексеевич. 2. Миллиардных объемов на межбанке сроду не было. US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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Додано: Вів 16 жов, 2018 17:46
За даними НБУ, 12 жовтня він надав двом банкам рефінансування на 3 млрд грн на 14 днів під 20% річних.
Назви банків, які залучили позики, регулятор не уточнює
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
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Додано: Вів 16 жов, 2018 17:48
дядя Caша
оказывается уже и после януковича 1.10.14 больше 1,8 ярда сторговалось
график внизу жмем с 2012 года.
https://index.minfin.com.ua/banks/mb/
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Додано: Вів 16 жов, 2018 17:52
Результаты аукциона по размещению ОВГЗ сегодня :
По гривне вообще все печально, всего 7 млн привлекли под 19% на 112 дней
Долларов привлекли 125 млн на срок 245-729 дней по ставкам 7-7,5%
Минфин подготовился к завтрашнему погашению валютных ОВГЗ на 518 млн.долларов.
Так же завтра будет выплачен купонный доход на 743 млн.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 16 жов, 2018 17:56
zzzzzz написав:
Результаты аукциона по размещению ОВГЗ сегодня :
По гривне вообще все печально, всего 7 млн привлекли под 19% на 112 дней
Долларов привлекли 125 млн на срок 245-729 дней по ставкам 7-7,5%
Минфин подготовился к завтрашнему погашению валютных ОВГЗ на 518 млн.долларов.
Так же завтра будет выплачен купонный доход на 743 млн.грн
Похоже, долларовый дешевей отменяется.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
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