и активно накапливают гривну.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:09
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:14
1. Алексеевич.
2. Миллиардных объемов на межбанке сроду не было.
US
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:46
За даними НБУ, 12 жовтня він надав двом банкам рефінансування на 3 млрд грн на 14 днів під 20% річних.
Назви банків, які залучили позики, регулятор не уточнює
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:48
дядя Caша оказывается уже и после януковича 1.10.14 больше 1,8 ярда сторговалось
график внизу жмем с 2012 года.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:52
Результаты аукциона по размещению ОВГЗ сегодня :
По гривне вообще все печально, всего 7 млн привлекли под 19% на 112 дней
Долларов привлекли 125 млн на срок 245-729 дней по ставкам 7-7,5%
Минфин подготовился к завтрашнему погашению валютных ОВГЗ на 518 млн.долларов.
Так же завтра будет выплачен купонный доход на 743 млн.грн
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:56
Похоже, долларовый дешевей отменяется.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Вів 16 жов, 2018 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:00
Живите своим умом!
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:24
Был. Забрал 10-15 лямов и ушел мало кем замеченный. ДС не исключает, что эти $10-15 млн. решили судьбы тренда по средневзвешенному курсу, согласно которому пара доллар-гривня на межбанке вошла в "боковик".
US
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:28
Эту сумму надо делить на 2. Кроме того, на МБ реальные сделки редко превышали $150-180 млн. Даже во времена януковича.
Львиная доля сделок совершалась внутри банка. Не выходя на публику.
US
PS
Вы правы, действительно в этот день объем сделок на МБ превысил миллиард. Однако сложно считать этот всплеск ликвидности рутиной. Дело в том, что Нацбанк продал НАК «Нафтогаз Украины» $1,67 млрд.
Со слов очевидцев, прямая интервенция по покупке валюты произошла между 14.30 и 15.00 Киева.
В остальном ДС остается при своем мнении о заметно более скромных оборотах сделок.
Додано: Вів 16 жов, 2018 18:31
Но завтра-то какой-никакой шанс скупиться подешевле будет.
US
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