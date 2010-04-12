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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6515651665176518>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 919
1. Нет сбережений в валюте
10%
91
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
587
Всього голосів : 919
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:09

  Грйс-мэн написав:Пошёл саморазогрев. Покупатели видят дешевей доллара, и не спешат с его покупками. Ждут дна


и активно накапливают гривну. :? :? :?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:14

  ребе Нок написав:
  дядя Caша написав:Не станем горячиться: напишем локальное дно. По некоторым данным, доллара сейчас у экспортеров довольно много. Косвенно на это намекает и регулятор, не остановив просадку курса ниже 28,0 UAH/USD.

USг

Даже не знаю но былоб интересно на жирный слив доллара наперегонки посмотреть при падающем МБ и заценить объем. На ярд в день вроде после януковича так и не торговали.
А что такое USг?
григорьевич? Я бы тут так не шутил.


1. Алексеевич.

2. Миллиардных объемов на межбанке сроду не было.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:46

За даними НБУ, 12 жовтня він надав двом банкам рефінансування на 3 млрд грн на 14 днів під 20% річних.

Назви банків, які залучили позики, регулятор не уточнює
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:48

дядя Caша оказывается уже и после януковича 1.10.14 больше 1,8 ярда сторговалось
график внизу жмем с 2012 года.
https://index.minfin.com.ua/banks/mb/
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:52

Результаты аукциона по размещению ОВГЗ сегодня :

По гривне вообще все печально, всего 7 млн привлекли под 19% на 112 дней

Долларов привлекли 125 млн на срок 245-729 дней по ставкам 7-7,5%

Минфин подготовился к завтрашнему погашению валютных ОВГЗ на 518 млн.долларов.
Так же завтра будет выплачен купонный доход на 743 млн.грн



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:56

  zzzzzz написав:Результаты аукциона по размещению ОВГЗ сегодня :

По гривне вообще все печально, всего 7 млн привлекли под 19% на 112 дней

Долларов привлекли 125 млн на срок 245-729 дней по ставкам 7-7,5%

Минфин подготовился к завтрашнему погашению валютных ОВГЗ на 518 млн.долларов.
Так же завтра будет выплачен купонный доход на 743 млн.грн

Похоже, долларовый дешевей отменяется.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Вів 16 жов, 2018 18:10, всього редагувалось 1 раз.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:00

  Captain Obvious написав:Похоже, долларовый дешевей отменяется.

Во всем виноваты ФРС США :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:24

  Zebra написав:НБУ был замечен?


Был. Забрал 10-15 лямов и ушел мало кем замеченный. ДС не исключает, что эти $10-15 млн. решили судьбы тренда по средневзвешенному курсу, согласно которому пара доллар-гривня на межбанке вошла в "боковик".

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:28

  ребе Нок написав:дядя Caша оказывается уже и после януковича 1.10.14 больше 1,8 ярда сторговалось
график внизу жмем с 2012 года.
https://index.minfin.com.ua/banks/mb/


Эту сумму надо делить на 2. Кроме того, на МБ реальные сделки редко превышали $150-180 млн. Даже во времена януковича.
Львиная доля сделок совершалась внутри банка. Не выходя на публику.

US

PS

Вы правы, действительно в этот день объем сделок на МБ превысил миллиард. Однако сложно считать этот всплеск ликвидности рутиной. Дело в том, что Нацбанк продал НАК «Нафтогаз Украины» $1,67 млрд.
Со слов очевидцев, прямая интервенция по покупке валюты произошла между 14.30 и 15.00 Киева.

В остальном ДС остается при своем мнении о заметно более скромных оборотах сделок.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:31

  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Результаты аукциона по размещению ОВГЗ сегодня :

По гривне вообще все печально, всего 7 млн привлекли под 19% на 112 дней

Долларов привлекли 125 млн на срок 245-729 дней по ставкам 7-7,5%

Минфин подготовился к завтрашнему погашению валютных ОВГЗ на 518 млн.долларов.
Так же завтра будет выплачен купонный доход на 743 млн.грн

Похоже, долларовый дешевей отменяется.


Но завтра-то какой-никакой шанс скупиться подешевле будет.

US
дядя Caша
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