По гривне как-то все печально становится. С начала октября остатки по гривневым ОВГЗ сократились с 621,5 млрд до 617,1 млрд на сегодня. Или сокращение составило 4,4 млрд.грн. Для сравнение на начало года объем гривневых ОВГЗ составлял 627,1 млрд.грн , таким образом с начала года по сегодняшний день остатки сократились на 10 млрд.
Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей, и еще на следующей неделе состоится заседание монетарного комитета НБУ где будет подниматься вопрос о судьбе учетной ставки. Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. ( не более 8% ) , а с учетом возможного повышения цены на газ НБУ будет вынужден пойти на повышение учетной ставки.
Справочно . До 18 октября действует цена 6957 грн/тыс.куб.м . для населения, на сколько она изменится мы узнаем совсем скоро. Завтра
После того, как забанили меня, а не тролля, провокатора и клеветника, и удалили свидетельства его позорного слива, тем самым дав ему карт-бланш на продолжение клеветы и троллинга (а то, что он будет продолжать нет никаких сомнений, гнилой характер в таком возрасте уже не меняется) писать на этом форуме стало противно. А уж от всех этих Пизнаек и Провидцев, от этого панибратства и петросянщины вообще просто блевать хочется. Такое впечатление, что в детский сад попал. Помню был у нас в группе странный парень, который тоже любил коверкать фамилии сокурсников и клички придумывать. Ему казалось, что это смешно и все оценят. Оценили. После ряда предупреждений начистили морду. Клоунада победила. Я невелика потеря для форума, где любят на десяти страницах рассуждать, как космические корабли бороздят просторы Вселенной в тот момент, когда нужно принимать оперативные решения по валюте. А я практик. Оставшихся практиков здесь можно пересчитать по пальцам одной ноги. Ну двух. И практические заметки здесь мало кому интересны. Прогнозов (через неделю будет по пиисят, а к Новому Году паритет), я никогда принципиально не даю, потому, что не знаю. Со мной не интересно. Троллинг, скандалы, конспирологические версии, уверенные прогнозы, на которые ведутся алени, многостраничные рассуждения о чем угодно, кроме валюты, видимо, гораздо интереснее и профильнее. А я больше на форум тратить свое время не буду. Крупицы полезного я выужу, как читатель.