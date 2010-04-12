Додано: Вів 16 жов, 2018 19:27

После того, как забанили меня, а не тролля, провокатора и клеветника, и удалили свидетельства его позорного слива, тем самым дав ему карт-бланш

на продолжение клеветы и троллинга (а то, что он будет продолжать нет никаких сомнений, гнилой характер в таком возрасте уже не меняется) писать на этом форуме стало противно.

А уж от всех этих Пизнаек и Провидцев, от этого панибратства и петросянщины вообще просто блевать хочется. Такое впечатление, что в детский сад попал.

Помню был у нас в группе странный парень, который тоже любил коверкать фамилии сокурсников и клички придумывать. Ему казалось, что это смешно и все оценят.

Оценили. После ряда предупреждений начистили морду.

Клоунада победила. Я невелика потеря для форума, где любят на десяти страницах рассуждать, как космические корабли бороздят просторы Вселенной в тот момент,

когда нужно принимать оперативные решения по валюте. А я практик. Оставшихся практиков здесь можно пересчитать по пальцам одной ноги. Ну двух. И практические заметки

здесь мало кому интересны. Прогнозов (через неделю будет по пиисят, а к Новому Году паритет), я никогда принципиально не даю, потому, что не знаю.

Со мной не интересно.

Троллинг, скандалы, конспирологические версии, уверенные прогнозы, на которые ведутся алени, многостраничные рассуждения о чем угодно, кроме валюты, видимо, гораздо интереснее и профильнее.

А я больше на форум тратить свое время не буду. Крупицы полезного я выужу, как читатель.

В игноре Пустобрех