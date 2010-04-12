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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6516651765186519> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 919 1. Нет сбережений в валюте 10% 91 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 587 Всього голосів : 919 Додано: Вів 16 жов, 2018 18:32 По гривне как-то все печально становится. С начала октября остатки по гривневым ОВГЗ сократились с 621,5 млрд до 617,1 млрд на сегодня. Или сокращение составило 4,4 млрд.грн. Для сравнение на начало года объем гривневых ОВГЗ составлял 627,1 млрд.грн , таким образом с начала года по сегодняшний день остатки сократились на 10 млрд.



Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей, и еще на следующей неделе состоится заседание монетарного комитета НБУ где будет подниматься вопрос о судьбе учетной ставки. Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. ( не более 8% ) , а с учетом возможного повышения цены на газ НБУ будет вынужден пойти на повышение учетной ставки.



Справочно . До 18 октября действует цена 6957 грн/тыс.куб.м . для населения, на сколько она изменится мы узнаем совсем скоро. Завтра Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 28271 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2746 раз. Подякували: 4501 раз. Профіль 6 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 19:42 zzzzzz написав:

Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей



Не похоже, чтобы увеличение ставок повышало интерес инвесторов, особенно к гривне.











Как видно, при такой же стоимости в 2015-2016 привлекался больший объем.



Думаю, что инвестор сейчас нерационален, и проявляет осторожность. Поэтому условия МВФ таки принять придется - других способов привлечения денег в нужных объемах вплоть до окончания президентской гонки (май 2019), вероятно, нет Не похоже, чтобы увеличение ставок повышало интерес инвесторов, особенно к гривне.Как видно, при такой же стоимости в 2015-2016 привлекался больший объем.Думаю, что инвестор сейчас нерационален, и проявляет осторожность. Поэтому условия МВФ таки принять придется - других способов привлечения денег в нужных объемах вплоть до окончания президентской гонки (май 2019), вероятно, нет zРадио

Повідомлень: 462 З нами з: 02.05.18 Подякував: 28 раз. Подякували: 375 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 20:04 zzzzzz написав: По гривне как-то все печально становится. С начала октября остатки по гривневым ОВГЗ сократились с 621,5 млрд до 617,1 млрд на сегодня. Или сокращение составило 4,4 млрд.грн. Для сравнение на начало года объем гривневых ОВГЗ составлял 627,1 млрд.грн , таким образом с начала года по сегодняшний день остатки сократились на 10 млрд.



Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей, и еще на следующей неделе состоится заседание монетарного комитета НБУ где будет подниматься вопрос о судьбе учетной ставки. Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. ( не более 8% ) , а с учетом возможного повышения цены на газ НБУ будет вынужден пойти на повышение учетной ставки.



Справочно . До 18 октября действует цена 6957 грн/тыс.куб.м . для населения, на сколько она изменится мы узнаем совсем скоро. Завтра По гривне как-то все печально становится. С начала октября остатки по гривневым ОВГЗ сократились с 621,5 млрд до 617,1 млрд на сегодня. Или сокращение составило 4,4 млрд.грн. Для сравнение на начало года объем гривневых ОВГЗ составлял 627,1 млрд.грн , таким образом с начала года по сегодняшний день остатки сократились на 10 млрд.Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей, и еще на следующей неделе состоится заседание монетарного комитета НБУ где будет подниматься вопрос о судьбе учетной ставки. Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. ( не более 8% ) , а с учетом возможного повышения цены на газ НБУ будет вынужден пойти на повышение учетной ставки.Справочно . До 18 октября действует цена 6957 грн/тыс.куб.м . для населения, на сколько она изменится мы узнаем совсем скоро. Завтра

Поставив плюс.

В зв"язку з цим кину прогнози.

1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.

2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.

3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.

4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%. Поставив плюс.В зв"язку з цим кину прогнози.1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%. tea Повідомлень: 15972 З нами з: 15.11.08 Подякував: 415 раз. Подякували: 2070 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 20:36 tea написав: zzzzzz написав: По гривне как-то все печально становится. С начала октября остатки по гривневым ОВГЗ сократились с 621,5 млрд до 617,1 млрд на сегодня. Или сокращение составило 4,4 млрд.грн. Для сравнение на начало года объем гривневых ОВГЗ составлял 627,1 млрд.грн , таким образом с начала года по сегодняшний день остатки сократились на 10 млрд.



Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей, и еще на следующей неделе состоится заседание монетарного комитета НБУ где будет подниматься вопрос о судьбе учетной ставки. Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. ( не более 8% ) , а с учетом возможного повышения цены на газ НБУ будет вынужден пойти на повышение учетной ставки.



Справочно . До 18 октября действует цена 6957 грн/тыс.куб.м . для населения, на сколько она изменится мы узнаем совсем скоро. Завтра По гривне как-то все печально становится. С начала октября остатки по гривневым ОВГЗ сократились с 621,5 млрд до 617,1 млрд на сегодня. Или сокращение составило 4,4 млрд.грн. Для сравнение на начало года объем гривневых ОВГЗ составлял 627,1 млрд.грн , таким образом с начала года по сегодняшний день остатки сократились на 10 млрд.Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей, и еще на следующей неделе состоится заседание монетарного комитета НБУ где будет подниматься вопрос о судьбе учетной ставки. Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. ( не более 8% ) , а с учетом возможного повышения цены на газ НБУ будет вынужден пойти на повышение учетной ставки.Справочно . До 18 октября действует цена 6957 грн/тыс.куб.м . для населения, на сколько она изменится мы узнаем совсем скоро. Завтра

Поставив плюс.

В зв"язку з цим кину прогнози.

1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.

2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.

3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.

4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%. Поставив плюс.В зв"язку з цим кину прогнози.1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%.



3. Почему ставите на неполучение транша одновременно со ставкой на увеличение тарифа на газ? Мое ИМХО - все, или ничего. Либо тариф не поднимут (до выборов), понимая, что МВФ все равно откажет в кредите по другим причинам, либо договорятся о кредите в обмен на повышение тарифа.



4. Динамика средней зарплаты в годовом исчислении - ровно +25% (последние 3 месяца, по которым есть статистика, суммарно: июнь-август 2018 = 27288 грн, июнь-август 2017 = 21813 грн).



А при равновеликой динамике тарифа и средней зарплаты, в абсолютных значениях (в млрд грн) объем субсидий потребуется больший - это математика. 3. Почему ставите на неполучение транша одновременно со ставкой на увеличение тарифа на газ? Мое ИМХО - все, или ничего. Либо тариф не поднимут (до выборов), понимая, что МВФ все равно откажет в кредите по другим причинам, либо договорятся о кредите в обмен на повышение тарифа.4. Динамика средней зарплаты в годовом исчислении - ровно +25% (последние 3 месяца, по которым есть статистика, суммарно: июнь-август 2018 = 27288 грн, июнь-август 2017 = 21813 грн).А при равновеликой динамике тарифа и средней зарплаты, в абсолютных значениях (в млрд грн) объем субсидий потребуется больший - это математика. zРадио

Повідомлень: 462 З нами з: 02.05.18 Подякував: 28 раз. Подякували: 375 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 20:41 zРадио написав: tea написав: Поставив плюс.

В зв"язку з цим кину прогнози.

1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.

2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.

3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.

4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%. Поставив плюс.В зв"язку з цим кину прогнози.1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%.



3. Почему ставите на неполучение транша одновременно со ставкой на увеличение тарифа на газ? Мое ИМХО - все, или ничего. Либо тариф не поднимут (до выборов), понимая, что МВФ все равно откажет в кредите по другим причинам, либо договорятся о кредите в обмен на повышение тарифа.



4. Динамика средней зарплаты в годовом исчислении - ровно +25% (последние 3 месяца, по которым есть статистика, суммарно: июнь-август 2018 = 27288 грн, июнь-август 2017 = 21813 грн).



А при равновеликой динамике тарифа и средней зарплаты, в абсолютных значениях (в млрд грн) объем субсидий потребуется больший - это математика. 3. Почему ставите на неполучение транша одновременно со ставкой на увеличение тарифа на газ? Мое ИМХО - все, или ничего. Либо тариф не поднимут (до выборов), понимая, что МВФ все равно откажет в кредите по другим причинам, либо договорятся о кредите в обмен на повышение тарифа.4. Динамика средней зарплаты в годовом исчислении - ровно +25% (последние 3 месяца, по которым есть статистика, суммарно: июнь-август 2018 = 27288 грн, июнь-август 2017 = 21813 грн).А при равновеликой динамике тарифа и средней зарплаты, в абсолютных значениях (в млрд грн) объем субсидий потребуется больший - это математика.

3.Думаю,що підвищення буде,бо бюджет вже склали з такою ціною.Тому не стоїть питання - все або нічого.Піднімуть,але не на 60%,як вимагає МВФ.

4.Мав на увазі реальну зарплату,а не офіційну.По статистиці в нас 4 млн. українців працюють на мінімальній зарплаті.Ви вірите?Я не вірю,думаю,що отримують зарплати в конвертах.

Їм ставлять мінімалку,щоб вони отримували субсидію,а реально на руки отримають щонайменше 4000. 3.Думаю,що підвищення буде,бо бюджет вже склали з такою ціною.Тому не стоїть питання - все або нічого.Піднімуть,але не на 60%,як вимагає МВФ.4.Мав на увазі реальну зарплату,а не офіційну.По статистиці в нас 4 млн. українців працюють на мінімальній зарплаті.Ви вірите?Я не вірю,думаю,що отримують зарплати в конвертах.Їм ставлять мінімалку,щоб вони отримували субсидію,а реально на руки отримають щонайменше 4000. tea Повідомлень: 15972 З нами з: 15.11.08 Подякував: 415 раз. Подякували: 2070 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 20:41 tea написав: zzzzzz написав: По гривне как-то все печально становится. С начала октября остатки по гривневым ОВГЗ сократились с 621,5 млрд до 617,1 млрд на сегодня. Или сокращение составило 4,4 млрд.грн. Для сравнение на начало года объем гривневых ОВГЗ составлял 627,1 млрд.грн , таким образом с начала года по сегодняшний день остатки сократились на 10 млрд.



Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей, и еще на следующей неделе состоится заседание монетарного комитета НБУ где будет подниматься вопрос о судьбе учетной ставки. Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. ( не более 8% ) , а с учетом возможного повышения цены на газ НБУ будет вынужден пойти на повышение учетной ставки.



Справочно . До 18 октября действует цена 6957 грн/тыс.куб.м . для населения, на сколько она изменится мы узнаем совсем скоро. Завтра По гривне как-то все печально становится. С начала октября остатки по гривневым ОВГЗ сократились с 621,5 млрд до 617,1 млрд на сегодня. Или сокращение составило 4,4 млрд.грн. Для сравнение на начало года объем гривневых ОВГЗ составлял 627,1 млрд.грн , таким образом с начала года по сегодняшний день остатки сократились на 10 млрд.Вполне возможно что Минфину придется опять повышать доходность гривневых ОВГЗ что-бы привлечь покупателей, и еще на следующей неделе состоится заседание монетарного комитета НБУ где будет подниматься вопрос о судьбе учетной ставки. Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. ( не более 8% ) , а с учетом возможного повышения цены на газ НБУ будет вынужден пойти на повышение учетной ставки.Справочно . До 18 октября действует цена 6957 грн/тыс.куб.м . для населения, на сколько она изменится мы узнаем совсем скоро. Завтра

Поставив плюс.

В зв"язку з цим кину прогнози.

1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.

2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.

3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.

4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%. Поставив плюс.В зв"язку з цим кину прогнози.1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%.

Чем ответи те за прогнозы? Чем ответи те за прогнозы? Vadim V

Повідомлень: 1149 З нами з: 23.05.14 Подякував: 234 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 20:43 Vadim V написав: Чем ответи те за прогнозы? Чем ответи те за прогнозы?

Ми ж на форумі - ділимось думками,в тому числі і пробуємо прогнозувати майбутнє.

Можете висловити свою думку,свої прогнози. Ми ж на форумі - ділимось думками,в тому числі і пробуємо прогнозувати майбутнє.Можете висловити свою думку,свої прогнози. tea Повідомлень: 15972 З нами з: 15.11.08 Подякував: 415 раз. Подякували: 2070 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 20:54 tea написав: Vadim V написав: Чем ответи те за прогнозы? Чем ответи те за прогнозы?

Ми ж на форумі - ділимось думками,в тому числі і пробуємо прогнозувати майбутнє.

Можете висловити свою думку,свої прогнози. Ми ж на форумі - ділимось думками,в тому числі і пробуємо прогнозувати майбутнє.Можете висловити свою думку,свої прогнози.

Не имея достоверных фактов может лучше промолчать и не пробовать писати вилами по воді ? Не имея достоверных фактовможет лучше промолчать и не пробовать писати вилами по воді ? Vadim V

Повідомлень: 1149 З нами з: 23.05.14 Подякував: 234 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 20:56 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 5,63 коп., на торгах вторника понизился на 0,18 коп., оказавшись на уровне 27,9300 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 16-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив символические 0,82 коп., составил 27,9323 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 16 октября с уровней предыдущего закрытия 27,94/27,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.02 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на МЕЖБАНКЕ упала до 27,90/27,94 UAH/USD, немного растянув спред, ведомая преобладавшими на моменте продажами СКВ.

Эти цены оставались действующими в течение часа, и лишь после 11.28, с появлением на

К 10.08 курс доллара консолидировался на цифре 27,91/27,94, возобновив сужение маржи и сопровождаясь появившимися покупками «американца», а спустя 20 минут, на 10.30 Киева, котировки доллара, сохранив восходящий тренд, консолидировались на отметке 27,93/27,95 UAH/USD в сопровождении относительного равновесия покупок и продаж «американца».



Эти цены на МЕЖБАНКЕ оставались действующими до 11.28, а с появлением на рынке системных игроков с аккуратными продажами СКВ пара доллар-гривня инициировался медленную коррекцию, начав с уровня 27,925/27,945 UAH/USD и оказавшись по состоянию на полдень на цифре 27,92/27,94 UAH/USD.



Спустя полчаса курс доллара прикоснулся к локальному минимуму (27,91/27,92 UAH/USD) а на обеденный перерыв около 13.15 ушел на фоне немного восстановившихся цен: 27,915/27,925 UAH/USD.



Эти курсы оставались стабильными до 14.40 Киева, ограничившись в указанный час расширением спреда до 27,910/27,935 UAH/USD.



Ближе к завершению сессии, на опустевшем МЕЖБАНКЕ котировки «американца» понизились к 27,91/27,93 UAH/USD.



Вернувшаяся на рынок стабильность сохраняли эти котировки, по сути, до самого завершения сессии.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ 16 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9300 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 0,49% с 28,0672 UAH/USD до 27,9300 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.12 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 октября, сменив «медвежий» тренд на фактический «боковик», символически вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке 16-го наблюдалось некоторое ограничение притока экспортной СКВ из-за длинных выходных в Украине.



Во-вторых, затянувшийся с 09 октября нисходящий тренд доллара понизил его цену до уровней, с которых стали возможны его первые нечастые покупки.



В-третьих, несмотря на очевидную смену приоритетов, положительная динамика на рынке гривневой ликвидности все-таки сыграла свою роль.

Напомним, мы указывали ранее, последние сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса.



Как показали торги 11-12 октября, на «медвежий» тренд рынка безналичного доллара не смогло оказать никакого влияния расширение гривневой ликвидности, о котором дали понять выросшие с уровня 38 163,1 млн. грн. к отметке 52 512,4 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Последний «привес» (с уровня 52 512,4 млн. грн. к отметке 55 443,6 млн. грн.), полагаю, связанный с пятничным рефинансированием НБУ коммбанков на сумму 3,510 млрд. грн., оказался переломным, поспособствовав смене тренда на рынке доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 16 октября понизились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранился приличный объем доллара, сопровождаясь дефицитом покупателей. Возможно, они ждут более заметную просадку курса доллара, которая вероятна в среду. Уточним, что на счета экспортеров 16-го упала двойная порция валютной выручки, но, согласно регламенту межбанка, она попадет на рынок на следующий день.



Во-вторых, «медвежий» тренд рынка доллара сменился «бычьим».



В-третьих, символическая курсовая динамика на МЕЖБАНКЕ исключала появление на рынке регулятора с «анонимными» интервенциями. Позже стало известно, что регулятор таки появлялся на рынке, выкупая, по его мнению, «лишние» доллары и пополнив закрома на $10-15 млн. Вероятно, это и остановило тянувшуюся с 09 октября коррекцию курса доллара и даже немного приподняло средневзвешенный его курс.



В-четвертых, длинные выходные сместили начало новой недели на вторник. А меж тем, как известно, этот дебют редко радует игроков ликвидностью.



Как и в пятницу, рынок наличных в течение вторника снова порадовал своих участников ассортиментом настроений: до обеда котировки в паре доллар-гривня снижались, пребывая под влиянием нисходящего тренда рынка безналичного доллара.

А затем, сменив настроение, поднимались, ведомые «зелеными быками» межбанка, оттолкнувшись от локального минимума около 12.30 (27,91/27,92 UAH/USD) поднялись к 27,92/27,94 UAH/USD, взволновав сменой тренда клиентов наличного рынка, которые своими покупками, по сути, вернули упавшие цены наличной пары доллар-гривня в район уровней открытия.



За исключением рынка Запорожья, наконец-то дождавшегося «хороших» показателей торгов, остальные рынки вышеперечисленных городов констатировали повторение результатов предыдущей сессии.



Торги вторника практически во всех перечисленных населенных пунктах продемонстрировали в течение 16-го сбалансированную торговлю. Снова исключение составил рынок Запорожья, валютчикам которого не удалось нивелировать незначительный итоговый дисбаланс в сторону клиентского «приноса». Впрочем, как мы указали выше, это нисколько не повредило оборотов.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 5,0 коп. (рынок Харькова), либо выросла на 2,0 коп.

Офера доллара 16-го либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 1,0 коп. (Харьков), либо прибавили 1,0 коп. (Днепр, Киев, Одесса, Крыжополь).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» либо не изменилась (Харьков), либо выросла на 2,0-5,0 коп., позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье, Харьков), либо выросла на 1,0-5,0 коп.



Предфинишный отскок курса наличного «неформального» доллара на вторничной сессии в контексте прогноза «от наличного рынка» вряд ли стоит рассматривать как анонс подорожания «зеленого» безнала на торгах среды. Как и в случае с длинными выходными в США (последний раз Америка долго отдыхала, отмечая День Колумба), привычную рутину торгов межбанка нарушили затянувшиеся на 3 дня выходные в Украине, следствием которых с одной стороны стало практически не замеченное на межбанке отсутствие внешнего притока экспортной СКВ падение притока экспортной СКВ, с другой, сессия среды получит двойную порцию обязательной для реализации на межбанке части экспортной выручки. Последнее, разумеется, привлечет на межбанк регулятора, который постарается не упустить шанс для пополнения своих «похудевших» резервов. А с учетом текущего долларового изобилия уже во вторник можно предположить гривневые интервенции регулятора с платформы Matching, в результате которых ему валюта обойдется дешевле, чем во вторник.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 16 октября в первом приближении отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных. Поэтому мы на рынке Днепра и сосредоточимся.



Торги 16 октября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль – 0,420/0,428 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения, которое до полудня поддерживалось снижением действующих цен. Подобной операции требовала коррекция безналичного доллара на МЕЖБАНКЕ а также мероприятия по выравниванию рынка, на котором наблюдалось ситуативное преобладание клиентского предложения наличной валюты.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на «медвежье» настроение межбанка, и клиентские офера, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра прекратили снижение действующих цен под влиянием стабилизации в безналичной паре доллар-гривня на межбанке, которая стала основным поводом для возобновления клиентских покупок «американца». Последнее заставило отреагировать дилеров незначительным повышением действующих цен.



По итогам дня баланс спроса и предложение дилерам мелкого опта и розницы Днепра удалось сохранить, что, в значительной степени сберегло обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «четверку с плюсом», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение 16 октября позиция «спрос» наличного «неформального» розничного доллара повысилась на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре прибавили 2,0-4,0 коп., офера стали выше на 1,0-3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги вторника в котором завершились уровнями 28,02/28,08 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 15-го низколиквидной равновесной торговлей. Солидные клиенты осторожничали, не решаясь на серьезные объемные операции, не убедившись в надежности сохранившегося на МЕЖБАНКЕ «медвежьего» тренда «зеленого» безнала. Появившись после 11.15 оптовые клиенты своими оферами СКВ уронили курс пары доллар-гривня ко внутридневным минимумам. При этом стараясь немного опередить настроения рынка и тем самым сохранить сбалансированность спроса и оферов, наши оптовики дополнительно снизили действующие цены, сохранив к полудню равновесие покупок и продаж «американца».



По состоянию на 12.35 в оптовом сегменте действовали цены: 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB. На указанный час наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня при невысокой ликвидности.



Случившийся после 12.45 отскок курса доллара на межбанке вызвал перемены в настроениях клиентов днепровского опта: активный «принос» сменился спросом, заставив дилеров оперативно поднимать цены в ответ на новые вызовы со стороны клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.



По итогам дня оптовикам удалось сохранить сбалансированность спроса и предложения, благодаря которому обороты также остались на приличной отметке. Заслужив от наших оптовиков «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.



На протяжении 16 октября биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера прибавили 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 12 октября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0-4,0 коп., офера стали выше на 1,0-3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 16 октября уровнями 32,40/32,55 UAH/EUR, констатировав в течение вторника пятикопеечный рост бидов на фоне двухкопеечного «привеса» оферов.



По сравнению с закрытием пятницы позиция «спрос» оптового наличного евро в Днепре выросла на 5,0 коп., офера не изменились.



Со слов дилеры-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника пришлось до полудня заниматься дисконтированием действующих цен в более ликвидной и востребованной в Украине паре доллар-гривня, реагируя на настроения межбанка и клиентов наличного рынка, а после обеда двигаться обратным путем, поднимая курсы доллара и «отвечая» на «бычьи» «вызовы» «зеленого» сектора межбанка и рост агрессивности покупателей наличного «американца» в своей ветке валютного рынка.



Разумеется, в подобных условиях наличной паре евро-гривня уделялось меньше внимания.

Однако, наши дилеры, поднимая в течение вторника на 5,0 коп. биды и на 2,0 коп. офера наличного евро, все-таки учли случившееся очередное превышение парой евро-доллар на мировом рынке forex отметки $1,1600, состоявшееся на открытии американской сессии форекса около 16.00 Киева, а также внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Нелишне добавить, что, как и накануне, текущая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1570 к $1,1580, прибавив в течение этого промежутка времени очень скромные 10 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли этот «привес», а также случившийся ближе к нашему закрытию сессии подскок пары евро-доллар «в миру» к отметке $1,1615, где она, впрочем, не задержалась, вернувшись в район цифры $1,1580.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 16 октября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1580, пара евро-доллар инициировала робкий рост и уже около 04.00 Киева поднялась в район отметки $1,1591, спустя 2 часа провалившись к уровню $1,1575, а около 08.30 оказавшись на отметке $1,1566, с которой стартовало прерывистое или «порционное» ралли пары евро-доллар.

Первая сколь-нибудь серьезная попытка роста исчерпалась локальным максимумом $1,1595 около 10.30. На этом пике наметилась двойная вершина, следствием которой стало быстрое возвращение пары в район $1,1573.



Вторая боле основательная попытка закрепиться выше цифры $1,1600 началась около 13.00 Киева. Вначале медленным, а после 15.55 весьма динамичным «восхождением», результатов которого стало касание парой отметки $1,1617, с которой она уже по состоянию на 17.30 провалилась к $1,1575.



В дальнейшем после 17.30 пара евро-доллар обосновалась в диапазоне $1,1573-1,1590, пытаясь постепенно смещаться к нижней границе диапазона и оказавшись по состоянию на 21.15 на уровне $1,1577…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар упал в начале торгов в Нью-Йорке около 16.00 Киева, поскольку аппетит к риску возвращается после одобрения бюджетного соглашения Италии в понедельник, в то время как волна американских корпоративных отчетов о доходах дает повод для роста акций во вторник.



Доллару не помогли даже сильные цифры по росту промышленного производства США в сентябре.



Индекс доллара USDX падает на 0,25% до 94,81 пункта на 16.10 Киева. Падение отмечается второй день. Доллар снижается против большинства основных валют из группы G10.



Данные о промышленном производстве показали рост выпуска продукции в сентябре на 0,3% относительно объема августа. Аналитики ждали рост показателя на 0,2%, в августе рост составил 0.4%.



Goldman Sachs, Blackrock, а также Morgan Stanley отчитались о росте прибыли.



Третий день роста показывают развивающиеся рынки, что также способствует укреплению настроений инвесторов.



Пара евро-доллар практически протестировала 100-дневное скользящее среднее на $1,1629, хотя утром падала до минимума $1,1566 - после слабого отчета ZEW.



Но Италия спасает евро. Ее премьер нашел, чем утихомирить Брюссель в вопросах бюджетного дефицита: он собрался в Москву на встречу с Путиным и заявил об абсурдности антироссийских санкций и их вреде для итальянской экономики. Думается, после такого нажима Брюссель будет более сговорчив в вопросах итальянского бюджета.



Курс фунта стерлингов вырос во вторник на данных о росте зарплат в Великобритании. Безработица в стране в июне-августе осталась на уровне мая-июля в 4%. Средняя реальная недельная заработная плата без учета бонусов в годовом выражении выросла на 3,1%, а с учетом бонусов - на 2,7%. Это выше прогнозов. Но опасения относительно Brexit сдерживают рост британской валюты.



«Возросшая вероятность того, что сделка не будет заключена на предстоящем саммите ЕС, ограничивает позитивный эффект сильной статистики по Великобритании на фунт стерлингов», - считает валютный стратег ING Петр Крпата.



Представитель Евросоюза на переговорах Мишель Барнье считает, что сторонам нужно больше времени для достижения соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС.

«Нам нужно больше времени для достижения соглашения... и решающего успеха, - сказал он перед встречей с министрами ЕС в Люксембурге. - Мы будем использовать это время, не спеша, всерьез, чтобы в ближайшие недели добиться всеобъемлющего соглашения».

Он добавил, что нужно избежать установления жесткого режима пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией.



Доллар США в ходе торгов во вторник перешел к снижению в большинстве пар, поскольку аппетит к риску восстанавливается на новостях о бюджетном соглашении в Италии и позитивной отчетности американских компаний.



Евро к 16.40 Киева стоил $1,1607 против $1,1579 на закрытие прошлой сессии.



К этому времени курс евро поднялся до ¥130,17 со ¥129,42 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара повысился со ¥111,77 до ¥112,13.



Данные о промышленном производстве США не оказали поддержки доллару: общий объем производства замедлил рост в сентябре до 0,3% с 0,4% в августе, хотя и был лучше ожидавшихся рынком 0,2%.



Фунт стерлингов дорожает по отношению к большинству валют развитых стран. В том числе на 0,5% к доллару и 0,8% к иене, на ожиданиях, что Великобритании удастся договориться с другими странами Евросоюза о достаточно благоприятных условиях Brexit.

Кроме того, укреплению фунта способствуют данные об усилении роста заработной платы в Великобритании в августе до максимума почти за 10 лет.



Немного погодя стало очевидно: попытки пары евро-доллар в очередной раз закрепиться выше концептуальнозначимого уровня $1,1600 снова провалились



Пара евро-доллар превысила уровень $1,1600, но не смогла на нем удержаться, упав около 17.30 Киева в район отметки $1,1575.



Паре немного раньше помогло падение индекса доллара ниже недавних минимумов. Трейдеры уже учли в цене слабые отчеты ZEW, а пара в основном реагирует на новости по Brexit и колебания доллара. США выпустили слабый отчет по промышленному производству и по вакансиям JOLT за август. Уровни сопротивления лежат на $1,1621, $1,1629 и $1,1735 , а поддержки на $1,1432 и $1,1323



Напомним, ранее, 15-го, рынок не смог определиться с тем, закончен ли рост последних дней на паре евро-доллар.



В пятницу главная валютная пара падала до $1,1535 и вроде тем самым обозначил окончание роста с минимума 09 октября на $1,1435 до $1,1610.



Думается, прошедший рост является лишь коррекцией к начатому после заседания FOMC ФРС 26 сентября новому тренду на рост доллара.



15-го утром пара евро-доллар вновь открылась со снижением из-за новости о провале переговоров по Brexit в выходные и снова опускалась до $1,1535.



Однако днем пара пошла в рост, который усилился на данных по розничным продажам США за сентябрь. Данные вышли хуже прогноза, +0?1% м/м против ожидаемых +0.6% м/м, а в годовом выражении сократился с 6?5% до 4?7% г/г.



Выход слабых данных объясняется плохими продажами в ресторанах из-за последствий ураганов. Без продовольствия розничные продажи все же показали рост на 0,4%.



Реагируя на данные, пара евро-доллар подскочила от $1,1580 до $1,16, чуть позже результат был улучшен до $1,1606, однако к текущему моменту пара торгуется на $1,1577. Довольно быстро «переварив» наметившийся позитив по Brexit и популистский шантаж итальянских политиканов, отправившихся в Москву к Путину.



Поэтому сейчас трудно сказать, закончился ли рост, начатый от минимума на $1,1535, или все-таки пара еще раз попытается преодолеть отметку $1,16.



Впрочем, со спекулятивной точки зрения, в росте за отметку $1,.16 смысла нет, стопы там еще не успели накопиться. Крупные стоп-лоссы могут находиться только выше цифры $1,1810. Если цена сможет подняться выше этой отметки, то начнут срабатывать стоп-лоссы тех игроков, кто купил доллар после заседания ФРС 26 сентября.



Однако мы не видим сейчас причин для столь сильного движения против доллара. Похоже, после 17.30 Киева во вторник рынок форекс это понял.



Сейчас каждый новый день играет в пользу тех, кто стоит в длинных позициях по доллару, ведь благодаря разнице процентных ставок удержание «лонгов» по доллару приносит прибыль, причем ее размер увеличился после недавнего повышения ставки ФРС.



Так, в ВТБ Форекс перенос через ночь (так называемые свопы) продаж пары евро-доллар приносит клиентам 0.69 пункта, в то время как удержание покупок стоит 1.09 пункта. Впрочем, надо отметить, что и данные Чикагской Биржи показывают усиление предпочтений спекулянтов в пользу коротких позиций до 16,1 тыс. контрактов на 9 октября против 7,1 тыс. контрактов неделей ранее.



Что может быть проще и одновременно выгодней такой логики – покупай ту валюту, которая приносит больший процентный доход?



Уже только одна разница в процентных ставках должна провоцировать кэрри-трейд (carry trade) из евро в доллары.



И пусть ЕЦБ завершает количественное смягчение и в планах думает перейти к нормализации монетарной политики – но ведь ФРС проводит нормализацию уже несколько лет и ставка ФРС уже весьма высока, в то время как ЕЦБ, даже если и проведет осенью 2019 года первое повышение ставки, вряд ли сможет себе позволить такой темп ужесточения, как у ФРС, учитывая проблемы в той же Италии.



К тому же уход в доллары представляет собой не просто предпочтение большей доходности, но и бегство от рисков. Мы просто не видим никакой альтернативы росту доллара в ближайшие месяцы. Каждый день, повторимся, играет в пользу доллара, поскольку приближается уже декабрьское заседание ФРС, после которого держать покупки доллара станет еще выгоднее. В настоящий момент, согласно данным Bloomberg, фьючерсы на ставки закладывают вероятность повышения ставки в декабре на уровне 79,7%.



В этом контексте представляется зряшным делом сочинять относительно краткосрочной перспективы. Пробьет ли евро-доллар отметку $1,16 еще раз или нет, и насколько сильно сможет приподняться выше этой отметки, не имеет никакого значения.



В любом случае мы полагаем, что на текущий момент идет среднесрочный тренд на рост доллара. Тренд этот стартовал на излете апреля, и первая его фаза обозначила снижение с $1,25 до $1,15. Сейчас на пороге начало второй фазы роста «американца».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,40/32,55 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечный рост бидов на фоне двухкопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение вторника ни по спросу, ни по предложению



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,420/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля выросли на 80 пунктов, офера прибавили столько же.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 октября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 5,0 коп. спросу и не изменившемуся с закрытия пятницы предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 октября прибавила по 80 пунктов по спросу и по предложению.



Длинные выходные в Украине снова нарушили привычный ход торгов безналичным долларом. Вначале лишив валютный межбанк во вторник притока экспортной выручки из-за рубежа (деньги на счета экспортеров упали 16-го, но регламент межбанка предусматривает их появление на рынке лишь на следующий день), что прошло из-за текущей значительной долларовой ликвидности и дефициту покупателей СКВ, совершенно незаметно для рынка. Зато на следующих торгах случившийся при участии гривневых интервенций «боковик» на рынке безналичной пары доллар-гривня имеет очень хорошие шансы возобновить коррекцию, которой наверняка воспользуется регулятор, выкупив в свои резервы более заметную, чем во вторник сумму валюты по более низкой цене.

Это ожидание зыждется на приходе на счета экспортеров двойной порции экспортной выручки, 50% которой следует обязательно продать на МЕЖБАНКЕ .

Кроме того, время активных покупок импортерами доллара еще не наступило – как известно, они активно начинают приобретать валюту на излете месяца.



Интересно заметить, что валютный межбанк не смогло «качнуть» заметное (до 3,510 млрд. грн.) рефинансирование, предоставленное Нацбанком своим младшим «коллегам» 12 октября. Покупателей на рынке явно 16 октября не хватало, и если бы не регулятор, наблюдалось бы сохранение присутствия обосновавшегося на межбанке с 09 октября «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня.



В среду, думается, откат на рынке безналичного доллара сменит наблюдавшийся нынче боковой тренд.



Вероятные возможные причины подобного сценария мы изложили выше. Остается добавить написанное в предыдущем обзоре наблюдение, что гривневая ликвидность потеряла свою значимость в процессе курсо- и трендоформирования, уступив место ликвидности долларовой. А последняя, думается, 17 октября получит изрядную прибавку, отправив курс «американца» вниз.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 67746 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4295 раз. Подякували: 7813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 жов, 2018 21:01 Vadim V написав: tea написав: Vadim V написав: Чем ответи те за прогнозы? Чем ответи те за прогнозы?

Ми ж на форумі - ділимось думками,в тому числі і пробуємо прогнозувати майбутнє.

Можете висловити свою думку,свої прогнози. Ми ж на форумі - ділимось думками,в тому числі і пробуємо прогнозувати майбутнє.Можете висловити свою думку,свої прогнози.

Не имея достоверных фактов может лучше промолчать и не пробовать писати вилами по воді ? Не имея достоверных фактовможет лучше промолчать и не пробовать писати вилами по воді ?

Зелені букви теж іноді прогнози пишуть.

Нічого страшного,якщо хтось не вгадає. Зелені букви теж іноді прогнози пишуть.Нічого страшного,якщо хтось не вгадає. tea Повідомлень: 15972 З нами з: 15.11.08 Подякував: 415 раз. Подякували: 2070 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6516651765186519> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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