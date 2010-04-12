tea написав:Поставив плюс. В зв"язку з цим кину прогнози. 1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число. 2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ. 3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде. 4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%.
3. Почему ставите на неполучение транша одновременно со ставкой на увеличение тарифа на газ? Мое ИМХО - все, или ничего. Либо тариф не поднимут (до выборов), понимая, что МВФ все равно откажет в кредите по другим причинам, либо договорятся о кредите в обмен на повышение тарифа.
4. Динамика средней зарплаты в годовом исчислении - ровно +25% (последние 3 месяца, по которым есть статистика, суммарно: июнь-август 2018 = 27288 грн, июнь-август 2017 = 21813 грн).
А при равновеликой динамике тарифа и средней зарплаты, в абсолютных значениях (в млрд грн) объем субсидий потребуется больший - это математика.
3.Думаю,що підвищення буде,бо бюджет вже склали з такою ціною.Тому не стоїть питання - все або нічого.Піднімуть,але не на 60%,як вимагає МВФ. 4.Мав на увазі реальну зарплату,а не офіційну.По статистиці в нас 4 млн. українців працюють на мінімальній зарплаті.Ви вірите?Я не вірю,думаю,що отримують зарплати в конвертах. Їм ставлять мінімалку,щоб вони отримували субсидію,а реально на руки отримають щонайменше 4000.
3. А чем повышение тарифа на газ при сохранении субсидии помогает Бюджету? Вопрос вроде как странный, но если разобраться, то нет.
Помогает это только Нефтегазу, который от прибыли, полученной в 2017 году в размере 40 млрд гривен, в Бюджет перечислил только 30%. Остальные деньги хранит на своих счетах. Я бы сказал, что при таких раскладах повышенный объем НДС от повышенного тарифа на газ будет полностью съеден увеличением компенсаций Нефтегазу за субсидиантов, что уж точно не улучшает бюджетную позицию, а, возможно, и ухудшает ее. Что касается увеличившейся прибыли - Нефтегаз и дальше продолжит распоряжаться ей на свое усмотрение, как распоряжается (к слову сказать в нарушение решений Правительства о дивидендной политике госкомпаний) ею на свое усмотрение сейчас...
Может я о чем-то забыл и с повышением потребительского тарифа будет повышена и рента? Реально об этом не слышал ни слова. Но если проморгал, поправляйте, т.к. это существенная вводная.
4. Не думаю, что серая часть зарплаты растет быстрее белой. Могу согласиться с вами только в том, что здесь много неизвестных для однозначных выводов.
Даже сама средняя зарплата, знай мы ее точный размер с учетом конвертов, не так уж полезна в контексте понимания необходимого объема субсидий. Здесь медианная нужна, данные по которой не публикуются даже в ее белой составляющей
zРадио написав:4. Не думаю, что серая часть зарплаты растет быстрее белой.
Зараз роботодавці,щоб затримати працівників,які тікають в Польщу/Литву/Чехію/Росію змушені суттєво підвищувати зарплати. В нас водій маршрутки офіційно на мінімалці а неофіційно отримує 10 тис.грн. І то не вистачає кадрів.Зараз хочуть в місті підвищити тариф з 4 до 6 грн.,щоб в тому додати ще зарплат водіям. А водії "і рибку з"єдають і акваріум випивають".Зарплата ж мінімальна,значить є субсидія.
Рынок сейчас "нервный" и зачастую алогичный. Предугадать его движение очень сложно. Высокий процент промахов. Для обнародования своего видения перспектив требуется определенная смелость. Очевидно, не следует судить слишком строго за промахи. А попытаться самому что-нибудь сотворить.
Ми ж на форумі - ділимось думками,в тому числі і пробуємо прогнозувати майбутнє. Можете висловити свою думку,свої прогнози.
Не имея достоверных фактов может лучше промолчать и не пробовать писати вилами по воді ?
Если бы кто-то из нас имел достоверные факты, то он бы не сидел на форуме, а тихо-спокойно (и молча) зарабатывал бы на колебаниях курса. А если бы эти достоверные факты были общеизвестными, то и форум не нужен был. Единственный достоверный факт, кот. мы знаем, - курс в данный момент времени и прошлые курсы. Считаете, что на форуме следует писать только это? Но тогда форум опять же не нужен. Это можно посмотреть на сайтах обменок.
Другое дело не нужны прогнозы без всяких обоснований. Как у Кабанчика. Ну так к его прогнозам и отношение такое как к "шутке юмора".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 жов, 2018 23:53, всього редагувалось 1 раз.
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tea написав:..... В зв"язку з цим кину прогнози. 1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число. 2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ. 3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде. 4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%.
Несколько замечаний. 1. Инфляция (официальная) стала однозначной благодаря летним месяцам.
Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. (не более 8%)
Это супероптимистичный прогноз, а точнее просто "хотелки" НБУ (на мой взгляд, совершенно необоснованные). Осенью инфляция у нас всегда ускоряется, а если состоится повышение цены на газ. то и говорить не о чем. 2,3. "Залишиться в переговорах" Украине абсолютно не выгодно. В этом случае мы не получаем не только транш МВФ, но и займы от ВБ и ЕС. Какие ставки потребуют в таком случае инвесторы на наши облиги даже думать не хочу. По валюте можем получить цифры и 10+%. Гадать о цене на газ не стоит - сегодня или завтра узнаем. Кроме того, скорее прав zРадио со своим замечанием по п.3 в 21.36. 4. С какой ценой газа свёрстан бюджет не знаю и думать не хочу. Для этого надо просто тщательно разобраться в бюджете. А субсидии, действительно будут меньше, но совершенно по др. причине - значительно ужесточились правила выдачи субсидий.
Добавлю, минималку рисуют не для того, чтобы люди получали субсидию, а для того, чтобы уменьшить налоги.
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Продолжаю свое рисование на досуге. Вашему вниманию предлагаю график всех вкладов населения выраженный в долларовом эквиваленте по курсу НБУ на день расчета каждого значения. Получается минимум был на конец февраля 2016
Как и в пятницу, рынок наличных в течение вторника снова порадовал своих участников ассортиментом настроений: до обеда котировки в паре доллар-гривня снижались, пребывая под влиянием нисходящего тренда рынка безналичного доллара. А затем, сменив настроение, поднимались, ведомые «зелеными быками» межбанка, оттолкнувшись от локального минимума около 12.30 (27,91/27,92 UAH/USD) поднялись к 27,92/27,94 UAH/USD, взволновав сменой тренда клиентов наличного рынка, которые своими покупками, по сути, вернули упавшие цены наличной пары доллар-гривня в район уровней открытия.
Не знаю, как в др. городах, но в Харькове курсы к вечеру снизились. Если у гагарина, как я писал в 11.09, были курсы 28,08/28,15, то после 15.51 стало 28,02/28,10.
Но Италия спасает евро. Ее премьер нашел, чем утихомирить Брюссель в вопросах бюджетного дефицита: он собрался в Москву на встречу с Путиным и заявил об абсурдности антироссийских санкций и их вреде для итальянской экономики. Думается, после такого нажима Брюссель будет более сговорчив в вопросах итальянского бюджета.
Мне кажется, что Италия этим не спасает, а наоборот, топит евро. Если ей удастся добиться большей сговорчивости Брюсселя в вопросах итальянского бюджета, то это будет только хуже для евро. Возможно, не прав.
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По Вашей ссылке цена на немецком хабе 7,6 $/MMBtu, т.е. $272 за 1000 кубов (хотя, как я понимаю, 1000 кубов = 35,8 MMBTU это некая усреднённая величина, реальная теплотворность газа может колебаться). С учётом транспортировки получится 300+.
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