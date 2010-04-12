Додано: Вів 16 жов, 2018 21:02

tea написав: zРадио написав: tea написав: Поставив плюс.

В зв"язку з цим кину прогнози.

1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.

2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.

3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.

4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%. Поставив плюс.В зв"язку з цим кину прогнози.1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%.



3. Почему ставите на неполучение транша одновременно со ставкой на увеличение тарифа на газ? Мое ИМХО - все, или ничего. Либо тариф не поднимут (до выборов), понимая, что МВФ все равно откажет в кредите по другим причинам, либо договорятся о кредите в обмен на повышение тарифа.



4. Динамика средней зарплаты в годовом исчислении - ровно +25% (последние 3 месяца, по которым есть статистика, суммарно: июнь-август 2018 = 27288 грн, июнь-август 2017 = 21813 грн).



А при равновеликой динамике тарифа и средней зарплаты, в абсолютных значениях (в млрд грн) объем субсидий потребуется больший - это математика. 3. Почему ставите на неполучение транша одновременно со ставкой на увеличение тарифа на газ? Мое ИМХО - все, или ничего. Либо тариф не поднимут (до выборов), понимая, что МВФ все равно откажет в кредите по другим причинам, либо договорятся о кредите в обмен на повышение тарифа.4. Динамика средней зарплаты в годовом исчислении - ровно +25% (последние 3 месяца, по которым есть статистика, суммарно: июнь-август 2018 = 27288 грн, июнь-август 2017 = 21813 грн).А при равновеликой динамике тарифа и средней зарплаты, в абсолютных значениях (в млрд грн) объем субсидий потребуется больший - это математика.

3.Думаю,що підвищення буде,бо бюджет вже склали з такою ціною.Тому не стоїть питання - все або нічого.Піднімуть,але не на 60%,як вимагає МВФ.

4.Мав на увазі реальну зарплату,а не офіційну.По статистиці в нас 4 млн. українців працюють на мінімальній зарплаті.Ви вірите?Я не вірю,думаю,що отримують зарплати в конвертах.

Їм ставлять мінімалку,щоб вони отримували субсидію,а реально на руки отримають щонайменше 4000. 3.Думаю,що підвищення буде,бо бюджет вже склали з такою ціною.Тому не стоїть питання - все або нічого.Піднімуть,але не на 60%,як вимагає МВФ.4.Мав на увазі реальну зарплату,а не офіційну.По статистиці в нас 4 млн. українців працюють на мінімальній зарплаті.Ви вірите?Я не вірю,думаю,що отримують зарплати в конвертах.Їм ставлять мінімалку,щоб вони отримували субсидію,а реально на руки отримають щонайменше 4000.

3. А чем повышение тарифа на газ при сохранении субсидии помогает Бюджету? Вопрос вроде как странный, но если разобраться, то нет.Помогает это только Нефтегазу, который от прибыли, полученной в 2017 году в размере 40 млрд гривен, в Бюджет перечислил только 30%. Остальные деньги хранит на своих счетах. Я бы сказал, что при таких раскладах повышенный объем НДС от повышенного тарифа на газ будет полностью съеден увеличением компенсаций Нефтегазу за субсидиантов, что уж точно не улучшает бюджетную позицию, а, возможно, и ухудшает ее. Что касается увеличившейся прибыли - Нефтегаз и дальше продолжит распоряжаться ей на свое усмотрение, как распоряжается (к слову сказать в нарушение решений Правительства о дивидендной политике госкомпаний) ею на свое усмотрение сейчас...Может я о чем-то забыл и с повышением потребительского тарифа будет повышена и рента? Реально об этом не слышал ни слова. Но если проморгал, поправляйте, т.к. это существенная вводная.4. Не думаю, что серая часть зарплаты растет быстрее белой. Могу согласиться с вами только в том, что здесь много неизвестных для однозначных выводов.Даже сама средняя зарплата, знай мы ее точный размер с учетом конвертов, не так уж полезна в контексте понимания необходимого объема субсидий. Здесь медианная нужна, данные по которой не публикуются даже в ее белой составляющей