RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6517651865196520>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 921
1. Нет сбережений в валюте
10%
91
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 921
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:02

  tea написав:
  zРадио написав:
  tea написав:Поставив плюс.
В зв"язку з цим кину прогнози.
1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.
2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.
3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.
4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%.


3. Почему ставите на неполучение транша одновременно со ставкой на увеличение тарифа на газ? Мое ИМХО - все, или ничего. Либо тариф не поднимут (до выборов), понимая, что МВФ все равно откажет в кредите по другим причинам, либо договорятся о кредите в обмен на повышение тарифа.

4. Динамика средней зарплаты в годовом исчислении - ровно +25% (последние 3 месяца, по которым есть статистика, суммарно: июнь-август 2018 = 27288 грн, июнь-август 2017 = 21813 грн).

А при равновеликой динамике тарифа и средней зарплаты, в абсолютных значениях (в млрд грн) объем субсидий потребуется больший - это математика.

3.Думаю,що підвищення буде,бо бюджет вже склали з такою ціною.Тому не стоїть питання - все або нічого.Піднімуть,але не на 60%,як вимагає МВФ.
4.Мав на увазі реальну зарплату,а не офіційну.По статистиці в нас 4 млн. українців працюють на мінімальній зарплаті.Ви вірите?Я не вірю,думаю,що отримують зарплати в конвертах.
Їм ставлять мінімалку,щоб вони отримували субсидію,а реально на руки отримають щонайменше 4000.


3. А чем повышение тарифа на газ при сохранении субсидии помогает Бюджету? Вопрос вроде как странный, но если разобраться, то нет.

Помогает это только Нефтегазу, который от прибыли, полученной в 2017 году в размере 40 млрд гривен, в Бюджет перечислил только 30%. Остальные деньги хранит на своих счетах. Я бы сказал, что при таких раскладах повышенный объем НДС от повышенного тарифа на газ будет полностью съеден увеличением компенсаций Нефтегазу за субсидиантов, что уж точно не улучшает бюджетную позицию, а, возможно, и ухудшает ее. Что касается увеличившейся прибыли - Нефтегаз и дальше продолжит распоряжаться ей на свое усмотрение, как распоряжается (к слову сказать в нарушение решений Правительства о дивидендной политике госкомпаний) ею на свое усмотрение сейчас...

Может я о чем-то забыл и с повышением потребительского тарифа будет повышена и рента? Реально об этом не слышал ни слова. Но если проморгал, поправляйте, т.к. это существенная вводная.

4. Не думаю, что серая часть зарплаты растет быстрее белой. Могу согласиться с вами только в том, что здесь много неизвестных для однозначных выводов.

Даже сама средняя зарплата, знай мы ее точный размер с учетом конвертов, не так уж полезна в контексте понимания необходимого объема субсидий. Здесь медианная нужна, данные по которой не публикуются даже в ее белой составляющей
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 462
З нами з: 02.05.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:10

  zРадио написав:4. Не думаю, что серая часть зарплаты растет быстрее белой.

Зараз роботодавці,щоб затримати працівників,які тікають в Польщу/Литву/Чехію/Росію змушені суттєво підвищувати зарплати.
В нас водій маршрутки офіційно на мінімалці а неофіційно отримує 10 тис.грн.
І то не вистачає кадрів.Зараз хочуть в місті підвищити тариф з 4 до 6 грн.,щоб в тому додати ще зарплат водіям.
А водії "і рибку з"єдають і акваріум випивають".Зарплата ж мінімальна,значить є субсидія.
tea
 
Повідомлень: 15973
З нами з: 15.11.08
Подякував: 415 раз.
Подякували: 2071 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:35

  tea написав:
  Vadim V написав:
  tea написав:Ми ж на форумі - ділимось думками,в тому числі і пробуємо прогнозувати майбутнє.
Можете висловити свою думку,свої прогнози.

Не имея достоверных фактов :? может лучше промолчать и не пробовать писати вилами по воді ? :?

Зелені букви теж іноді прогнози пишуть.
Нічого страшного,якщо хтось не вгадає.

Не переводи стрелки.
:(
Страна прогнозистов -безответственных , м л я , сумно... :cry:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1150
З нами з: 23.05.14
Подякував: 234 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 21:44

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:Страна прогнозистов -безответственных , м л я , сумно...


а ви напишіть свій прогноз, дайте приклад як ЦЕ треба робити іншим.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 01.06.14
Подякував: 172 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:02

Рынок сейчас "нервный" и зачастую алогичный. Предугадать его движение очень сложно. Высокий процент промахов.
Для обнародования своего видения перспектив требуется определенная смелость.
Очевидно, не следует судить слишком строго за промахи. А попытаться самому что-нибудь сотворить.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67747
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4295 раз.
Подякували: 7815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:20

  Vadim V написав:
  tea написав:
  Vadim V написав:Чем ответи те за прогнозы?

Ми ж на форумі - ділимось думками,в тому числі і пробуємо прогнозувати майбутнє.
Можете висловити свою думку,свої прогнози.

Не имея достоверных фактов :? может лучше промолчать и не пробовать писати вилами по воді ? :?

Если бы кто-то из нас имел достоверные факты, то он бы не сидел на форуме, а тихо-спокойно (и молча) зарабатывал бы на колебаниях курса.
А если бы эти достоверные факты были общеизвестными, то и форум не нужен был.
Единственный достоверный факт, кот. мы знаем, - курс в данный момент времени и прошлые курсы. Считаете, что на форуме следует писать только это? :)
Но тогда форум опять же не нужен. Это можно посмотреть на сайтах обменок.

Другое дело не нужны прогнозы без всяких обоснований. Как у Кабанчика. Ну так к его прогнозам и отношение такое как к "шутке юмора".
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 16 жов, 2018 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10603
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3313 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:47

  tea написав:.....
В зв"язку з цим кину прогнози.
1.Облікову ставку не підвищать,бо інфяцію загнали в однозначне число.
2.Підвищення цін на газ буде до 8500 грн. до кінця опалювального сезону і уряд буде продовжувати вести переговори.Курс за цей час не рвоне,бо Україна залишиться в переговорах.Це вигідно і Україні і МВФ.
3.Позичати уряду будуть під ще вищі відсотки.Оскільки Україна не отримає транш до кінця весни,її ЗВР будуть скорочуватись.Такому уряду позичатимуть не менше,ніж 8% у валюті і 20% у гривні.І це вже буде дуже скоро,після того,як Гройсман оголосить,що ціна 8500 буде на весь опалювальний сезон і транша поки не буде.
4.Думаю,що бюджет-19 вже зверстаний з ціною на газ у 8500,звідси і менший обсяг субсидій,аніж був цього року.Бо тарифи зростуть на 23%,а зарплати рік до року ростуть не менше,як 30%.

Несколько замечаний.
1. Инфляция (официальная) стала однозначной благодаря летним месяцам.
Если инфляция находится в рамках прогноза на конец 3 квартала 4,5-8,5% ( в сентябре 8,9% г/г) то по прогнозам НБУ на конец года она должна перейти в диапазон 6 +/- 2п.п. (не более 8%)

Это супероптимистичный прогноз, а точнее просто "хотелки" НБУ (на мой взгляд, совершенно необоснованные).
Осенью инфляция у нас всегда ускоряется, а если состоится повышение цены на газ. то и говорить не о чем.
2,3. "Залишиться в переговорах" Украине абсолютно не выгодно. В этом случае мы не получаем не только транш МВФ, но и займы от ВБ и ЕС. Какие ставки потребуют в таком случае инвесторы на наши облиги даже думать не хочу. По валюте можем получить цифры и 10+%.
Гадать о цене на газ не стоит - сегодня или завтра узнаем.
Кроме того, скорее прав zРадио со своим замечанием по п.3 в 21.36.
4. С какой ценой газа свёрстан бюджет не знаю и думать не хочу. Для этого надо просто тщательно разобраться в бюджете.
А субсидии, действительно будут меньше, но совершенно по др. причине - значительно ужесточились правила выдачи субсидий.

Добавлю, минималку рисуют не для того, чтобы люди получали субсидию, а для того, чтобы уменьшить налоги.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10603
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3313 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 23:58

Продолжаю свое рисование на досуге. Вашему вниманию предлагаю график всех вкладов населения выраженный в долларовом эквиваленте по курсу НБУ на день расчета каждого значения. Получается минимум был на конец февраля 2016

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28277
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2746 раз.
Подякували: 4506 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 00:17

дядя Caша
Как и в пятницу, рынок наличных в течение вторника снова порадовал своих участников ассортиментом настроений: до обеда котировки в паре доллар-гривня снижались, пребывая под влиянием нисходящего тренда рынка безналичного доллара.
А затем, сменив настроение, поднимались, ведомые «зелеными быками» межбанка, оттолкнувшись от локального минимума около 12.30 (27,91/27,92 UAH/USD) поднялись к 27,92/27,94 UAH/USD, взволновав сменой тренда клиентов наличного рынка, которые своими покупками, по сути, вернули упавшие цены наличной пары доллар-гривня в район уровней открытия.

Не знаю, как в др. городах, но в Харькове курсы к вечеру снизились.
Если у гагарина, как я писал в 11.09, были курсы 28,08/28,15, то после 15.51 стало 28,02/28,10.

Но Италия спасает евро. Ее премьер нашел, чем утихомирить Брюссель в вопросах бюджетного дефицита: он собрался в Москву на встречу с Путиным и заявил об абсурдности антироссийских санкций и их вреде для итальянской экономики. Думается, после такого нажима Брюссель будет более сговорчив в вопросах итальянского бюджета.

Мне кажется, что Италия этим не спасает, а наоборот, топит евро. Если ей удастся добиться большей сговорчивости Брюсселя в вопросах итальянского бюджета, то это будет только хуже для евро.
Возможно, не прав.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10603
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3313 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 00:28

  ребе Нок написав:ЛАД газовые цены на хабах Европы в сентябре
https://www.spglobal.com/platts/plattscontent/_assets/_files/en/productsservices/market-reports/european-gas-daily-060818.pdf

По Вашей ссылке цена на немецком хабе 7,6 $/MMBtu, т.е. $272 за 1000 кубов (хотя, как я понимаю, 1000 кубов = 35,8 MMBTU это некая усреднённая величина, реальная теплотворность газа может колебаться). С учётом транспортировки получится 300+.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10603
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3313 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
1
2
4
  #<1 ... 6517651865196520>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1351, 1352, 1353
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13527 1528190
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 15:59
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 642, 643, 644
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6436 1364306
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 жов, 2018 09:17
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246319
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Прогноз (1)
17.10.2018 02:30
Monobank (9512)
17.10.2018 02:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.