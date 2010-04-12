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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6517651865196520 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 921 1. Нет сбережений в валюте 10% 91 2. до 20% 5% 47 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 126 5. более 75% 64% 589 Всього голосів : 921 Додано: Сер 17 жов, 2018 00:36 Fedor написав: ЛАД

Когда Приват давал в гривне более чем 25% (Акционный депозит маяя или как там его, точно не помню) не слышал от вас, что вы вложились на все и на длительный срок.



А так да, чужие деньги можно и под 25 и под 30%, а еще лутше под 100% Когда Приват давал в гривне более чем 25% (Акционный депозит маяя или как там его, точно не помню) не слышал от вас, что вы вложились на все и на длительный срок.А так да, чужие деньги можно и под 25 и под 30%, а еще лутше под 100%

Да я, вроде, вообще не особо рассказывал, где и сколько денег я держал.

На все я не вкладывался никогда , но в Привате я держал достаточно приличную (по моим меркам) сумму в долларе лет 10. Это бывало и 10, и 8% в разные годы (честно говоря точно цифры и не помню). Бывали и гривнедепо в разных банках. Так что это Вы напрасно. Да я, вроде, вообще не особо рассказывал, где и сколько денег я держал.На все я не вкладывался, но в Привате я держал достаточно приличную (по моим меркам) сумму в долларе лет 10. Это бывало и 10, и 8% в разные годы (честно говоря точно цифры и не помню). Бывали и гривнедепо в разных банках. Так что это Вы напрасно. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10603 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3313 раз. Подякували: 3119 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 жов, 2018 00:37

По подсчетам аналитической компании УкрАгроКонсалт, этот показатель также является наименьшим за три последних сезона, передает БизнесЦензор.



В том числе в сентябре 2018/19 МГ Украина отправила на экспорт 2,16 млн тонн пшеницы, что сопоставимо с объемами предыдущего месяца (2,15 млн тонн), но на 18,4% меньше, чем в сентябре прошлого сезона.



Ключевыми рынками сбыта украинской пшеницы в текущем сезоне остаются Индонезия и Европейский Союз. Рост поставок в этих направлениях за отчетный период составил 15% и 20% соответственно.



Также аналитики компании отмечают существенный рост поставок на Филиппины, закупившие в июле-сентябре 2017/18 МГ 719,3 тыс. тонн пшеницы против 254,5 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.



При этом наблюдается существенное снижение объемов импорта со стороны Египта, который все большее предпочтение отдает российской пшенице. Так, за отчетный период поставки украинской пшеницы в Египет были на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3091682 В июле – сентябре 2018/19 маркетингового года (МГ) из Украины было экспортировано 5,26 млн тонн пшеницы, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.По подсчетам аналитической компании УкрАгроКонсалт, этот показатель также является наименьшим за три последних сезона, передает БизнесЦензор.В том числе в сентябре 2018/19 МГ Украина отправила на экспорт 2,16 млн тонн пшеницы, что сопоставимо с объемами предыдущего месяца (2,15 млн тонн), но на 18,4% меньше, чем в сентябре прошлого сезона.Ключевыми рынками сбыта украинской пшеницы в текущем сезоне остаются Индонезия и Европейский Союз. Рост поставок в этих направлениях за отчетный период составил 15% и 20% соответственно.Также аналитики компании отмечают существенный рост поставок на Филиппины, закупившие в июле-сентябре 2017/18 МГ 719,3 тыс. тонн пшеницы против 254,5 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.При этом наблюдается существенное снижение объемов импорта со стороны Египта, который все большее предпочтение отдает российской пшенице. Так, за отчетный период поставки украинской пшеницы в Египет были на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Источник: Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 28277 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2746 раз. Подякували: 4506 раз. Профіль 6 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 жов, 2018 00:52

ПЕРСПЕКТИВА. Алла Шлапак также отметила, что при должном финансировании Украине потребуется около 20 лет для создания на Донбассе условий для ведения сельского хозяйства.

"Донбасс: названа неожиданная причина проблемы разминирования" - https://etcetera.media/donbass-nazvana-neozhidannaya-prichina-problemyi-razminirovaniya.html



РЕКОРД. В среднем исландцы работают 47 лет. Это связано с самым высоким в Европе возрастом выхода на пенсию (67 лет) и низкой безработицей в стране.



Отметим, что живут исландцы в среднем 83 года, то есть на пенсии они проводят в среднем 16 лет.



СРАВНИТЕ: украинцы живут в среднем 71 год, из которых пенсию получают 17 лет. Минимальный трудовой стаж сегодня составляет 25 лет, а к 2028 году достигнет 35 лет.

"Сверхстаж: названы самые трудолюбивые страны Европы" - https://etcetera.media/sverhstazh-nazvanyi-samyie-trudolyubivyie-stranyi-evropyi.html . Правда, непонятно, почему по Украине не назвали средний стаж, а только минимальный по закону. Или средний у нас неизвестен? Кстати, 2 интересных сообщения."Донбасс: названа неожиданная причина проблемы разминирования" -"Сверхстаж: названы самые трудолюбивые страны Европы" -. Правда, непонятно, почему по Украине не назвали средний стаж, а только минимальный по закону. Или средний у нас неизвестен? Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T ЛАД 2 Повідомлень: 10603 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3313 раз. Подякували: 3119 раз. Профіль 1 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 жов, 2018 01:12 ЛАД написав: ребе Нок написав: ЛАД газовые цены на хабах Европы в сентябре

https://www.spglobal.com/platts/plattscontent/_assets/_files/en/productsservices/market-reports/european-gas-daily-060818.pdf газовые цены на хабах Европы в сентябре

По Вашей ссылке цена на немецком хабе 7,6 $/MMBtu, т.е. $272 за 1000 кубов (хотя, как я понимаю, 1000 кубов = 35,8 MMBTU это некая усреднённая величина, реальная теплотворность газа может колебаться). С учётом транспортировки получится 300+. По Вашей ссылке цена на немецком хабе 7,6 $/MMBtu, т.е. $272 за 1000 кубов (хотя, как я понимаю, 1000 кубов = 35,8 MMBTU это некая усреднённая величина, реальная теплотворность газа может колебаться). С учётом транспортировки получится 300+.

С теплотворностью все впорядке так как MMBtu изначально и определяется через колличество тепла полученного от сгорания, где 1 BTU = 1055,056 Дж. Так в разный раз при меньшей теплотворности продадут 1050 кубов, и наоборот при лучшей 950. Главное что энергии это будет одинаковое число.

Ну и еще не могу не отметить что по стандартному значению у них газ более калорийный. От нашего значения с сайта 104.ua немецкая расчетная 1000 кубов выделит на 10% тепла больше, а учитывая привязку к энергии то считай цена как за 1100 кубов газа наших. С теплотворностью все впорядке так как MMBtu изначально и определяется через колличество тепла полученного от сгорания, где 1 BTU = 1055,056 Дж. Так в разный раз при меньшей теплотворности продадут 1050 кубов, и наоборот при лучшей 950. Главное что энергии это будет одинаковое число.Ну и еще не могу не отметить что по стандартному значению у них газ более калорийный. От нашего значения с сайта 104.ua немецкая расчетная 1000 кубов выделит на 10% тепла больше, а учитывая привязку к энергии то считай цена как за 1100 кубов газа наших. ДС мне друг, но истина дороже ребе Нок

Повідомлень: 1446 З нами з: 02.03.15 Подякував: 253 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6517651865196520 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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