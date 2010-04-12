Fedor написав:ЛАД Когда Приват давал в гривне более чем 25% (Акционный депозит маяя или как там его, точно не помню) не слышал от вас, что вы вложились на все и на длительный срок.
А так да, чужие деньги можно и под 25 и под 30%, а еще лутше под 100%
Да я, вроде, вообще не особо рассказывал, где и сколько денег я держал. На все я не вкладывался никогда, но в Привате я держал достаточно приличную (по моим меркам) сумму в долларе лет 10. Это бывало и 10, и 8% в разные годы (честно говоря точно цифры и не помню). Бывали и гривнедепо в разных банках. Так что это Вы напрасно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
В июле – сентябре 2018/19 маркетингового года (МГ) из Украины было экспортировано 5,26 млн тонн пшеницы, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По подсчетам аналитической компании УкрАгроКонсалт, этот показатель также является наименьшим за три последних сезона, передает БизнесЦензор.
В том числе в сентябре 2018/19 МГ Украина отправила на экспорт 2,16 млн тонн пшеницы, что сопоставимо с объемами предыдущего месяца (2,15 млн тонн), но на 18,4% меньше, чем в сентябре прошлого сезона.
Ключевыми рынками сбыта украинской пшеницы в текущем сезоне остаются Индонезия и Европейский Союз. Рост поставок в этих направлениях за отчетный период составил 15% и 20% соответственно.
Также аналитики компании отмечают существенный рост поставок на Филиппины, закупившие в июле-сентябре 2017/18 МГ 719,3 тыс. тонн пшеницы против 254,5 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.
При этом наблюдается существенное снижение объемов импорта со стороны Египта, который все большее предпочтение отдает российской пшенице. Так, за отчетный период поставки украинской пшеницы в Египет были на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3091682
По Вашей ссылке цена на немецком хабе 7,6 $/MMBtu, т.е. $272 за 1000 кубов (хотя, как я понимаю, 1000 кубов = 35,8 MMBTU это некая усреднённая величина, реальная теплотворность газа может колебаться). С учётом транспортировки получится 300+.
С теплотворностью все впорядке так как MMBtu изначально и определяется через колличество тепла полученного от сгорания, где 1 BTU = 1055,056 Дж. Так в разный раз при меньшей теплотворности продадут 1050 кубов, и наоборот при лучшей 950. Главное что энергии это будет одинаковое число. Ну и еще не могу не отметить что по стандартному значению у них газ более калорийный. От нашего значения с сайта 104.ua немецкая расчетная 1000 кубов выделит на 10% тепла больше, а учитывая привязку к энергии то считай цена как за 1100 кубов газа наших.
Fedor написав:ЛАД Когда Приват давал в гривне более чем 25% (Акционный депозит маяя или как там его, точно не помню) не слышал от вас, что вы вложились на все и на длительный срок.
А так да, чужие деньги можно и под 25 и под 30%, а еще лутше под 100%
Да я, вроде, вообще не особо рассказывал, где и сколько денег я держал. На все я не вкладывался никогда, но в Привате я держал достаточно приличную (по моим меркам) сумму в долларе лет 10. Это бывало и 10, и 8% в разные годы (честно говоря точно цифры и не помню). Бывали и гривнедепо в разных банках. Так что это Вы напрасно.
Я писал о доходности в гривне, т.е. гривневый депозит, и как минимум на 5 лет.