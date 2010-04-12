ЛАД написав:

Как и в пятницу, рынок наличных в течение вторника снова порадовал своих участников ассортиментом настроений: до обеда котировки в паре доллар-гривня снижались, пребывая под влиянием нисходящего тренда рынка безналичного доллара.

А затем, сменив настроение, поднимались, ведомые «зелеными быками» межбанка, оттолкнувшись от локального минимума около 12.30 (27,91/27,92 UAH/USD) поднялись к 27,92/27,94 UAH/USD, взволновав сменой тренда клиентов наличного рынка, которые своими покупками, по сути, вернули упавшие цены наличной пары доллар-гривня в район уровней открытия.

Но Италия спасает евро. Ее премьер нашел, чем утихомирить Брюссель в вопросах бюджетного дефицита: он собрался в Москву на встречу с Путиным и заявил об абсурдности антироссийских санкций и их вреде для итальянской экономики. Думается, после такого нажима Брюссель будет более сговорчив в вопросах итальянского бюджета.

Не знаю, как в др. городах, но в Харькове курсы к вечеру снизились.Если у гагарина, как я писал в 11.09, были курсы 28,08/28,15, то после 15.51 стало 28,02/28,10.Мне кажется, что Италия этим не спасает, а наоборот, топит евро. Если ей удастся добиться большей сговорчивости Брюсселя в вопросах итальянского бюджета, то это будет только хуже для евро.Возможно, не прав.