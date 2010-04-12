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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6518651965206521

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:19

  ЛАД написав:дядя Caша
Как и в пятницу, рынок наличных в течение вторника снова порадовал своих участников ассортиментом настроений: до обеда котировки в паре доллар-гривня снижались, пребывая под влиянием нисходящего тренда рынка безналичного доллара.
А затем, сменив настроение, поднимались, ведомые «зелеными быками» межбанка, оттолкнувшись от локального минимума около 12.30 (27,91/27,92 UAH/USD) поднялись к 27,92/27,94 UAH/USD, взволновав сменой тренда клиентов наличного рынка, которые своими покупками, по сути, вернули упавшие цены наличной пары доллар-гривня в район уровней открытия.

Не знаю, как в др. городах, но в Харькове курсы к вечеру снизились.
Если у гагарина, как я писал в 11.09, были курсы 28,08/28,15, то после 15.51 стало 28,02/28,10.

Но Италия спасает евро. Ее премьер нашел, чем утихомирить Брюссель в вопросах бюджетного дефицита: он собрался в Москву на встречу с Путиным и заявил об абсурдности антироссийских санкций и их вреде для итальянской экономики. Думается, после такого нажима Брюссель будет более сговорчив в вопросах итальянского бюджета.

Мне кажется, что Италия этим не спасает, а наоборот, топит евро. Если ей удастся добиться большей сговорчивости Брюсселя в вопросах итальянского бюджета, то это будет только хуже для евро.
Возможно, не прав.


По традиции, с конца.

Бывает. Здесь за это не казнят. Итальянские популисты действительно "спасли" евро, который взлетел выше 1,1610 на шантаже о визите в Москву. Но ненадолго. В игру включилась отчетность "бегемотов" США, укрепившая доллар.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:19

Re: Валютный рынок в контексте

Спасибо за мудрый совет.
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:21

  daryaby807 написав:Спасибо за мудрый совет.

Незачто.
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:45

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.38, рынок безналичной пары доллар-гривня пролонгировал снижение, преодолевая сопротивление экспортного лобби и на копейку понизив офера «американца» на межбанке - 27,90/27,92 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием предложения.

Дата: 17 октября 2018 г. на 10.40

Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 28,00/28,08 UAH/USD
€ 32,38/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,427 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания оптового ($10,0-20,0 тыс.) клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 17 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 17 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.


US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:01

Привет из Днепра-4

К 10.58 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,90/27,92 UAH/USD, на фоне относительного равновесия спроса и оферов СКВ. Регулятора на рынке пока не видели.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:01

  дядя Caша написав:
  daryaby807 написав:Господа аналитики! Мучает вопрос...есть котлета в долларах ,но предстоят маневры по Европе с декабря, когда по Вашему мнению лучше перекраситься? Спасибо за дельные советы)


1. Пока тепло и краска быстрее высохнет. :roll:

2. По паре евро-доллар последний укрепится, а первый высоковероятно ослабнет ближе к декабрьскому заседанию Федрезерва. Очевидно, тогда и надо покупать евро.

US



сегодня после 18.00 выйдут FOMC Minutes и евро посыпется?
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:02

7км 27,99-28,05/04
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:06

  prodigy написав:
  дядя Caша написав:
  daryaby807 написав:Господа аналитики! Мучает вопрос...есть котлета в долларах ,но предстоят маневры по Европе с декабря, когда по Вашему мнению лучше перекраситься? Спасибо за дельные советы)


1. Пока тепло и краска быстрее высохнет. :roll:

2. По паре евро-доллар последний укрепится, а первый высоковероятно ослабнет ближе к декабрьскому заседанию Федрезерва. Очевидно, тогда и надо покупать евро.

US



сегодня после 18.00 выйдут FOMC Minutes и евро посыпется?


Наберемся терпения. В последнее время пара евро-доллар зачастую игнорирует не только "минутки" (протоколы") но и сам факт повышения ставок. Кстати, в настоящий момент, согласно данным Bloomberg, фьючерсы на ставки закладывают вероятность повышения ставки в декабре на уровне 79,7%.

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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:07

НБУ: 2 ТРЕТИНИ БІЗНЕСУ ОЧІКУЄ КУРС ПОНАД 29 ГРН/ДОЛ У НАСТУП

Згідно з результатами опитування керівників підприємств, проведеного Нацбанком у IІІ кварталі, девальваційні очікування бізнесу посилилися.
"Суттєво зросла частка респондентів, яка очікує знецінення гривні, – 90.3% (у ІІ кварталі – 78.3%).
Середнє значення обмінного курсу через 12 місяців – 29.60 грн/дол. США (у ІІ кварталі – 28.63 грн/дол. США).
65.1% респондентів, які брали участь в опитуванні, вважають, що обмінний курс у наступні 12 місяців буде вищим ніж 29.00 грн/дол. США", - констатує НБУ.

В январе-августе дефицит внешней торговли товарами в Украине составил $5 млрд против $3,4 млрд за аналогичный период прошлого года.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:18

Привет из Днепра-5

Спустя 16 минут, на 11.14, котировки доллара на межбанке сузили спред на фоне появившихся покупок «американца» - 27,91/27,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.

Утренняя осторожная коррекция безналичной пары доллар-гривня, остановленная появившимися покупками доллара сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.
Эта застывшая динамика не очень согласуется со снижением объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.

Дата: 17 октября 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.11

Мелкий опт «неформал»

$ 28,00/28,05 UAH/USD
EUR 32,35-37/32,40-45 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики пока успевают за рынком.

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