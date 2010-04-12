Додано: Сер 17 жов, 2018 12:25

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.02 Киева повысились, обосновавшись на уровне 27,905/27,935 UAH/USD.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены настроения на рынке гривневого ресурса – там обозначилось сжатие гривневой ликвидности.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 55 443,6 млн. грн. к отметке 54 661,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 10.05 котировки безналичного доллара откатились до 27,90/27,93 UAH/USD. «В среду рынок чуть вниз, и регулятор начнем выкупать излишки», - прогнозирует наш консультант.



По состоянию на 10.38, рынок безналичной пары доллар-гривня пролонгировал снижение, преодолевая сопротивление экспортного лобби и на копейку понизив офера «американца» на межбанке - 27,90/27,92 UAH/USD, сопровождаясь незначительным преобладанием предложения.



К 10.58 котировки безналичного доллара не покинули отметку 27,90/27,92 UAH/USD, на фоне относительного равновесия спроса и оферов СКВ. Регулятора на рынке пока не видели.



Спустя 16 минут, на 11.14, котировки доллара на межбанке сузили спред на фоне появившихся покупок «американца» - 27,91/27,92 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложение.



Утренняя осторожная коррекция безналичной пары доллар-гривня, остановленная появившимися покупками доллара сопровождалось признаками стабильности гривневой ликвидности, о которой дала понять неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых.

Эта застывшая динамика не очень согласуется со снижением объема гривневого «навеса» на коррсчетах регулятора.



Незадолго до полудня, на 11.54 котировки безналичного «американца» на межбанке не покинули отметку 27,91/27,92 UAH/USD, сопровождаясь изрядными оборотами сделок, которым благоприятствовало равновесие покупок и продаж.



На 12.30 котировки доллара все еще пребывали на уровне 27,91/27,92 UAH/USD в сопровождении высоколиквидного равновесия спроса и оферов.



Меж тем, пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который

понизился на 1,65 коп., составив 27,9158 UAH/USD.



К 13.02 котировки безналичного доллара, не изменились, «прикипев» к отметке 27,91/27,92 UAH/USD стараниями сбалансированной торговли.



На фоне этой цены межбанк, около 13.04 ушел на обеденный перерыв.



Участники торгов валютного межбанка направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 октября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 16 октября по спросу и по предложению понизился на 5,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 16 октября по спросу и по оферам не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1574, приподнявшись до $1,1575 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись к отметке $1,1580 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 17 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 17 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара и евро, отвечая на сбалансированное противостояние межбанка: 28,00/28,03-04 UAH/USD, евро – 32,37/32,40 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о появлении клиентских покупок, которые разнообразили доминировавший с открытия клиентский «принос». Это преобладание на моменте сохранилось, но рынок стал более равновесным и сопровождался ценами: 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда утренних цен, составив: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и довольно «вялая» торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 октября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,10 UAH/USD, евро – 32,35/32,54 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB, Киев опт 28,00/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,00/28,05 UAH/USD, евро (опт) 32,35-37/32,40-45 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,35-37/32,40-45 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,90/28,08 UAH/USD, евро – 32,15/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,00/28,08 UAH/USD, розница – 27,97/28,12 UAH/USD; Запорожье – 28,03/28,10 UAH/USD; евро – 32,40/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,426 RUB/USD.



На торгах украинского валютного межбанка не обошлось без сюрпризов – ожидаемая двойная из-за длинных выходных «порция» предложения экспортной выручки была «встречена» сообразным спросом игроков, составивших конкуренцию регулятору, который явно намеревался «поживиться» в этом долларовом изобилии.



Блиц-анализ состава покупателей доллара в среду позволил сделать вывод, что наиболее активно приобретали СКВ банки с нерезидентским капиталом. Это было немного неожиданно – ведь до начала сезона репатриации дивидендов, стартующего обычно в дебюте месяца, еще довольно много времени. Не исключено, команду на покупку «американца» в Украине дали «мамы» украинских «дочек» из-за кордона, обзаведясь неким инсайдом, содержание которого пока неизвестно.



Так или иначе, офера обязательной продажи внешнеторговой выручки экспортеров встретили практически эквивалентный по сути спрос «варягов», удержав доллар на межбанке от заметной просадки.



Думаю, текущая незначительная курсовая динамика может сохраниться на ближайших торгах межбанка из-за набирающего обороты периода платежей в Казну, на которые потребуется гривня.

А меж тем, как показала динамика остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, там наметилось неспешное сжатие гривневой ликвидности, которое окажет совместно с сохранившимся долларовым изобилием сопротивление жаждущим реванша «зеленым быкам».



US

