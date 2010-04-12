Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 жов, 2018 12:51
prodigy написав: zzzzzz написав:
Старая цена на газ действует до 18 октября.
Думаю Кабмин будет продолжать играть в популизм и продолжит действие старой цены для населения.
поляки подписали газовый контракт с американцами и уходят от Газпрома
https://www.rbc.ru/economics/17/10/2018 ... ?from=main
если за 0,5 млрд построить терминал в Одессе и мы тоже можем уйти от рос.газа, иначе будем закупать у поляков американский (это же выгодней-можно сделать "Гданьск+")
В Одессе нельзя пока строить СПГ, Турция не пропускает через Босфор.
Ruslan2453
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:53
ЛАД Ты на 1000 ошибся. 2 млн.т.СПГ это 4,7 млрд.куб.м. газа 1 тонна СПГ - это примерно 1,38 тыс м3 природного газа. 1 млн тонн СПГ - (это примерно 1,38 тыс м3 природного газа.)* млн= 1,38 млрд.кубов.
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zzzzzz
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:55
mephala написав: prodigy написав: zzzzzz написав:
Старая цена на газ действует до 18 октября.
Думаю Кабмин будет продолжать играть в популизм и продолжит действие старой цены для населения.
поляки подписали газовый контракт с американцами и уходят от Газпрома
https://www.rbc.ru/economics/17/10/2018 ... ?from=main
если за 0,5 млрд построить терминал в Одессе и мы тоже можем уйти от рос.газа, иначе будем закупать у поляков американский (это же выгодней-можно сделать "Гданьск+")
не обольщайтесь. настоящего реверса у нас нет. и никто КС не собирается переоборудовать.
Как показал опыт 2010 года, наша ГТС вполне способна работать в реверсе.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 12:58
Ruslan2453 написав: prodigy написав: zzzzzz написав:
Старая цена на газ действует до 18 октября.
Думаю Кабмин будет продолжать играть в популизм и продолжит действие старой цены для населения.
поляки подписали газовый контракт с американцами и уходят от Газпрома
https://www.rbc.ru/economics/17/10/2018 ... ?from=main
если за 0,5 млрд построить терминал в Одессе и мы тоже можем уйти от рос.газа, иначе будем закупать у поляков американский (это же выгодней-можно сделать "Гданьск+")
В Одессе нельзя пока строить СПГ, Турция не пропускает через Босфор.
я в курсе, но нельзя успокаиваться, надо чем-то заинтересовать Турцию (времена меняются, технически нет никакой проблемы в проводке судов-газовозов Черноморскими проливами)
https://neftegaz.ru/news/view/129824-Uk ... na-Ukrainu
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prodigy
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:16
В Керчи теракт в политехническом коледже , 10 трупов, 50 раненых.
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zzzzzz
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:19
prodigy написав:
поляки подписали газовый контракт с американцами и уходят от Газпрома
https://www.rbc.ru/economics/17/10/2018
... ?from=main
если за 0,5 млрд построить терминал в Одессе и мы тоже можем уйти от рос.газа, иначе будем закупать у поляков американский (это же выгодней-можно сделать "Гданьск+")
Да то какой-то меморандум похоже у поляков, а не контракт прямого действия, кто в здравом уме будет подписывать обязательство с 2022 года брать 2 миллиона тонн СПГ. Прямо калька с газпромовского контракта будет - плати и бери. Кто знает какая цена будет через пять лет. Да еще на 20 лет.
А по одесскому терминалу не вкладывают денег из-за нестабильности желаний Эрдогана по Босфору, тем более массовое строительство транзитных газопроводов в Турции, зачем ему прямой конкурент в виде одесского терминала, будут палки в колесах ставить турки.
freeze
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:29
budivelnik написав: ЛАД написав:
Т.о. 2 млн. тонн СПГ это примерно 4 млн.литров= 4000 куб.м.*600= 2,4 млн. куб. м обычного газа. Расчёт по теплоте сгорания даёт цифру примерно 3
млн. кубов
.
2 млн тонн/ 0,6кг/м3 метану)=3,3
млрд м3
Спасибо! Первый раз опечатался, а потом ошибка пошла дальше автоматом.
Исправил.
P.s. Но политич. обвинения в подписи Вас не красят.
Востаннє редагувалось
ЛАД
в Сер 17 жов, 2018 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:39
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:39
freeze написав:
........
Да то какой-то меморандум похоже у поляков, а не контракт прямого действия, кто в здравом уме будет подписывать обязательство с 2022 года брать 2 миллиона тонн СПГ. Прямо калька с газпромовского контракта будет - плати и бери. Кто знает какая цена будет через пять лет. Да еще на 20 лет.
...
Возможно и так, но
Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG заключили долгосрочный контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно. Соглашение рассчитано на 20 лет, заявил журналистам глава польской компании Петр Вожняк. Он рассказал, что поставки будут проходить по формуле «free on board» (означает, что расходы по доставке товара ложатся на продавца).
И
В июне PGNiG заключила По обоим контрактам поставки по 2 млн тонн сжиженного газа должны были начаться с 2023 года, когда истечет контракт польской компании с «Газпромом». необязывающие соглашения о покупке СПГ c двумя американскими компаниями — Port Arthur LNG и Venture Global LNG. https://www.kommersant.ru/doc/3772553
Т.е.
необязывающие соглашения
с Venture Global уже были. К чему заключать второе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
ЛАД
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:50
Прошу прощения за оффтоп, но это клиника, что тамошние пропагандоны пишут:
Говорит Долгов:
А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве. Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы. Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным? Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова? Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым? Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду? Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"? Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе? Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет. И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.
Faceless
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