Говорит Долгов:

А вообще давно пора провести контртеррористическую операцию в Киеве.



Нет, я не говорю о том, что это 100% сделали укропы. Я всего лишь так думаю, а точную информацию о том, кто это заказал и исполнил - выяснят наши спецслужбы.



Но кроме укропов вроде как никто публично не грозит России подобным?



Что, украинский нардеп Мосийчук не стрелял по портрету Кадырова?



Что, украинский политик Сенченко не перекрывал воду в Крым?



Что, боевики т.н. "меджлиса" не подрывали опоры ЛЭП, что устроить Крыму блокаду?



Что, их главари не говорили о своих планах дойти минимум до Воронежа и "вернуть Кубань"?



Что, Сенцов не хотел взорвать людей на площади в Симферополе?



Украина - государство-террорист. У власти на Украине находятся террористы. Их необходимо физически уничтожить. Иначе никакой спокойной жизни не будет.



И да - подавляющее большинство граждан нынешней Украины мечтает о том, что взорвался не колледж в Керчи, а Верховная Рада, Кабмин и Администрация Порошенко. Со всеми, кто там ошивается.

