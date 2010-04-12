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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6521652265236524

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:54

Faceless
Да там только психиатрия поможет. Да и то не всегда.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:55

  zzzzzz написав:ЛАД

Ты на 1000 ошибся.
2 млн.т.СПГ это 4,7 млрд.куб.м. газа

1 тонна СПГ - это примерно 1,38 тыс м3 природного газа.
1 млн тонн СПГ - (это примерно 1,38 тыс м3 природного газа.)* млн= 1,38 млрд.кубов.

Ошибку исправил, но 4,7 млрд. кубов тоже не получается.
2 млрд. кг*50.000кДж/кг = 100 трлн.кДж = 100 трлн.BTU
Одна тысяча кубических метров природного газа содержит 35 800 000 BTU.

(Из Вики). Т.е. 1 куб - 35.800BTU.
100 трлн.BTU : 35.800BTU = 2,8 млрд.кубов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:56

  zzzzzz написав:Faceless
Да там только психиатрия поможет. Да и то не всегда.


Только лечебное голодание. В прямом и переносном смысле. Хотя... там слишком запущенный случай, так что не факт.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:03

Число жертв возросло до 13. Взрыв произошел в столовой. Убили 2 преподавателя.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:04

Если уж начали постить про пальбу в Керчи на валютной ветке, прошу сопровождать посты информацией о денежней единицы Пантикапея в эпоху Митридата.
А озабочннным газами лучше обратиться к профильному специалисту. Гастроэнтерологу или на худой конец, к терапевту.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:05

Faceless
Нет смысла обсуждать явный маразм.
И кто такой Долгов? Сопредседатель общественно-политического движения «Народный фронт Новороссии» - всё понятно.
Но допускаю аналогичные высказывания и со стороны более "ответственных товарищей". Нужно ведь "сплачивать нацию" для того, чтобы объяснить высокие расходы на оборону, возможное снижение уровня жизни и "Путин - наш вождь на все времена".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:09

Уже пишут о 15 жертвах.

По теме ветки. Запоребриком в августе население купило рекордный объем валюты с августа 2017 года, 1,7 млрд.долларов составило сальдо купли-продажи.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:14

ДС, о газе я написал совсем не для того, чтобы устраивать дискуссию, а только потому, что если поляки не врут и СПГ действительно получается на 20% дешевле росс. газа, то это может сильно повлиять на судьбу СП-2 и, соответственно, нашей ГТС. Кроме того, возможно, это поможет удешевить закупку газа для Украины.
Всё это, соответственно, скажется на курсе. Хотя и явно не завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:24

  ЛАД написав:ДС, о газе я написал совсем не для того, чтобы устраивать дискуссию, а только потому, что если поляки не врут и СПГ действительно получается на 20% дешевле росс. газа, то это может сильно повлиять на судьбу СП-2 и, соответственно, нашей ГТС. Кроме того, возможно, это поможет удешевить закупку газа для Украины.
Всё это, соответственно, скажется на курсе. Хотя и явно не завтра.


Вот послезавтра и напишете.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 14:38

Re: Валютный рынок в контексте

Хорошо, раз тот комментарий удален, я просто запощу цитату из книги, этого же не вне правил? 8)

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Одесса нал:
27.97/28.03
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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