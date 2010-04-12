Faceless
Да там только психиатрия поможет. Да и то не всегда.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:54
Faceless
Да там только психиатрия поможет. Да и то не всегда.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:55
Ошибку исправил, но 4,7 млрд. кубов тоже не получается.
2 млрд. кг*50.000кДж/кг = 100 трлн.кДж = 100 трлн.BTU
(Из Вики). Т.е. 1 куб - 35.800BTU.
100 трлн.BTU : 35.800BTU = 2,8 млрд.кубов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:56
Только лечебное голодание. В прямом и переносном смысле. Хотя... там слишком запущенный случай, так что не факт.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:03
Число жертв возросло до 13. Взрыв произошел в столовой. Убили 2 преподавателя.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:04
Если уж начали постить про пальбу в Керчи на валютной ветке, прошу сопровождать посты информацией о денежней единицы Пантикапея в эпоху Митридата.
А озабочннным газами лучше обратиться к профильному специалисту. Гастроэнтерологу или на худой конец, к терапевту.
US
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:05
Faceless
Нет смысла обсуждать явный маразм.
И кто такой Долгов? Сопредседатель общественно-политического движения «Народный фронт Новороссии» - всё понятно.
Но допускаю аналогичные высказывания и со стороны более "ответственных товарищей". Нужно ведь "сплачивать нацию" для того, чтобы объяснить высокие расходы на оборону, возможное снижение уровня жизни и "Путин - наш вождь на все времена".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:09
Уже пишут о 15 жертвах.
По теме ветки. Запоребриком в августе население купило рекордный объем валюты с августа 2017 года, 1,7 млрд.долларов составило сальдо купли-продажи.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:14
ДС, о газе я написал совсем не для того, чтобы устраивать дискуссию, а только потому, что если поляки не врут и СПГ действительно получается на 20% дешевле росс. газа, то это может сильно повлиять на судьбу СП-2 и, соответственно, нашей ГТС. Кроме того, возможно, это поможет удешевить закупку газа для Украины.
Всё это, соответственно, скажется на курсе. Хотя и явно не завтра.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:24
Вот послезавтра и напишете.
US
Додано: Сер 17 жов, 2018 14:38
Re: Валютный рынок в контексте
Хорошо, раз тот комментарий удален, я просто запощу цитату из книги, этого же не вне правил?
Одесса нал:
27.97/28.03
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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