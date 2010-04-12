Додано: Сер 17 жов, 2018 15:06

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся во вторник относительно доллара на символические 0,18 коп., на торгах среды укрепился на 1,31 коп., оказавшись на уровне 27,9169 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв «скромные» 1,65 коп., составил 27,9158 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 октября с уровней предыдущего закрытия 27,900/27,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



По состоянию на 10.01 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке приподнялась до 27,905/27,935 UAH/USD, индицируя появление покупателей. Столь ранние покупки дали повод «обвинить» в этом спросе нерезидентов. Эта гипотеза была подтверждена позже анализом состава покупателей.

Меж тем к 10.05 на рынок подтянулись продавцы СКВ, их появление немного понизило цены доллара до 27,90/27,93, а спустя 25 минут, на 10.30 Киева, котировки доллара, сохранив нисходящий тренд, консолидировались на отметке 27,90/27,92 UAH/USD, которую не покидали до 11.14 Киева. Новая волна покупок, встреченная эквивалентными предложениями доллара со стороны системных экспортеров, с одной стороны сбалансировала рынок, с другой, предельно сузила спред котировок «американца»: 27,91/27,92 UAH/USD.

Сложившееся равновесие покупок и продаж, сопровождаемое приличной ликвидностью сделок, сохранило эти котировки безналичной пары доллар-гривня на межбанке до 14.00, «позволив» доллару с этого часа немного растянуть спред: 27,91/27,93 UAH/USD.

С 15.10 продавцов на рынке стало больше, это дало старт предфинишной коррекции «американца» до 27,905/27,925 UAH/USD.



Эти курсы оставались стабильными на опустевшем межбанке до самого закрытия торгов.



Большинство сделок на межбанке 17 октября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,9169 UAH/USD UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,54% с 28,0672 UAH/USD до 27,9169 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 октября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.21 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 октября, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке 17-го появилась двойная из-за длинных выходных порция экспортной выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже на межбанке .



Во-вторых, на рынке сохранилась изрядная долларовая ликвидность, оказавшая влияние на состояние пары доллар-гривня.



В-третьих, несмотря на очевидную смену приоритетов (как мы указывали ранее, последние сессии валютного межбанка подтвердили выход на первые роли состояние долларовой ликвидности, заметно выросшей в истекшую неделю. Этот курсо- и трендоформирующий фактор потеснил значимость гривневого ресурса), некоторое влияние на торги межбанка сохранило состояние гривневого ресурса. Меж тем, на последнем появились признаки «сжатия» ликвидности. Во всяком случае, остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ к среде понизились с уровня 55 443,6 млн. грн. к отметке 54 661,6 млн. грн.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 17 октября повысились, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынок пришла двойная порция предложения экспортной выручки, 50% которой требовалось обязательно продать.



Во-вторых, на значительную часть этого предложения нашлись солидные покупатели в лице нерезидентов.



В-третьих, рынок безналичной пары доллар-гривня снова стал «медвежьим», что, как известно, сопровождается ростом ликвидности.



Дата: 17 октября 2018 г. 17.03



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,04/28,09 UAH/USD (с утра – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,07 UAH/USD)

€ – 32,33/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,50-52 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения, которое не требовало по сути ценовой поддержки до полудня. Мало того, это «естественное» равновесие покупок и продаж позволило дилерам Днепра постепенно сужать спред котировок доллара и евро. Полагаю, источник этой сбалансированности – равновесный характер торгов безналичным долларом на межбанке а также настроения клиентов местного наличного рынка.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда утренних цен, составив: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и довольно «вялая» торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра были вынуждены поднимать цены более значимых бидов из-за проблем с клиентским «приносом». Вослед за позицией «спрос» наверх поднялись и офера. Этой ревизией наши дилеры сохранили сбалансированность спроса и предложения, благодаря которой обеспечили обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.





Дата: 17 октября 2018 г. 16.50

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 28,04/28,04 UAH/USD (с утра 28,00/28,05 UAH/USD, к полудню 28,00/28,03-04 UAH/USD)

€ 32,37/32,43 UAH/EUR (с утра 32,35-37/32,40-45 UAH/EUR, к полудню 32,37/32,40 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 октября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики в дебюте торгов успевали за рынком.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка констатировали сохранение равновесия покупок и продаж, которое позволяло аккуратно сужать спред котировок пары доллар-гривня, снижая офера. Сбалансированность рынка поддерживалась аналогичными настроениями на торгах безналичным долларом.



На 12.22 столичные валютчики-оптовики «неформалы» сузили маржу действующих цен доллара и евро, отвечая на сбалансированное противостояние межбанка: 28,00/28,03-04 UAH/USD, евро – 32,37/32,40 UAH/EUR. На указанное время в Киеве равновесная, хотя и «вялая» торговля. Обороты «низкие».



После обеда на столичном наличном рынке ситуация не претерпела изменений: продолжалась двусторонняя торговля в паре доллар-гривня, позволяя сохранить установившиеся к полудню цены работавшихся валют.



Итоговое равновесие спроса и предложения обеспечило ликвидность «бонусами»: обороты на рынке столицы выросли до хорошего уровня, заслужив «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии.



Дата: 17 октября 2018 г. 16.44



Рынок Запорожья, опт:



$ - 28,03/28,08 UAH/USD (с утра - 28,00/28,08 UAH/USD, к полудню – 28,02/28,08 UAH/USD)

€ – 32,38/32,48 UAH/EUR (с утра – 32,38/32,50 UAH/EUR, к полудню – 32,40/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,4215/0,4260 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,427 UAH/RUB, к полудню 0,422/0,427 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания оптового ($10,0-20,0 тыс.) клиентского «приноса». Спрос со стороны клиентов отсутствует.



В период до полудня на рынке города постепенно начали появляться клиентские покупки СКВ на фоне роста объемов сделок.



По состоянию на 12.09 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о появлении клиентских покупок, которые разнообразили доминировавший с открытия клиентский «принос». Это преобладание на моменте сохранилось, но рынок стал более равновесным и сопровождался ценами: 28,02/28,08 UAH/USD, евро – 32,40/32,50 UAH/EUR, рубль 0,422/0,427 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья клиентские предложения валюты стали более агрессивными, обеспечив итоговый «перекос» местного рынка в сторону «приноса».

Дилеры Запорожья намеренно пошли на сохранение этого дисбаланса, обеспечивая приличную ликвидность копеечным подъемом более значимых бидов.

По итогам торгов среды запорожцы поставили «четверку», констатировав повторение показателей предыдущей сессии.



Дата: 17 октября 2018 г. на 16.10



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 28,02/28,10 UAH/USD (с утра - 28,00/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,09 UAH/USD)

€ – 32,40/32,54 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,52 UAH/EUR, к полудню - 32,40/32,52 UAH/EUR)

RUB 0,422/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,422/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,423/0,427 UAH/RUB)



US



