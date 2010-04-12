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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6524652565266527>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 922
1. Нет сбережений в валюте
10%
92
2. до 20%
5%
47
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
126
5. более 75%
64%
589
Всього голосів : 922
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:34

  Mazay256 написав:Нефть 79.57


Сегодня статистика по нефти вышла. Я не видел но видимо хорошая стата.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:46

  Mazay256 написав:Нефть 79.57



Доллар вгору, запасы "черного золота" в США туда же.

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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:47

  zzzzzz написав:
  Mazay256 написав:Нефть 79.57


Сегодня статистика по нефти вышла. Я не видел но видимо хорошая стата.


За неделю, закончившуюся 12 октября, запасы сырой нефти увеличились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 416,4 миллиона баррелей, следует из отчета управления энергетической информации минэнерго США.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов лишь на 2,5 миллиона баррелей, Reuters - на 1,6 миллиона баррелей.

Это также сильно отличается от того, что показал отчет Американского института нефти (API). По его данным, запасы нефти уменьшились на 2,1 миллиона баррелей до 408,5 миллиона.

Другие данные официального отчета минэнерго показали, что:
запасы нефти в Кушинге: +1,776 млн. баррелей неделей ранее: +2,359 млн. баррелей;
запасы бензина: -2,016 млн. баррелей прогноз: +1,.000 млн. баррелей неделей ранее: + 0,951 млн. баррелей;
запасы дистиллятов: - 0,827 млн. баррелей прогноз: - 1.400 млн баррелей неделей ранее: - 2,666 млн. баррелей;
загруженность НПЗ: 0.0% прогноз: -0,50% неделей ранее: -1,60%.

Стратегический резерв нефти в стране за неделю уменьшился на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 657,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за минувшую неделю упала на 300 тысяч баррелей до 10,9 миллиона баррелей в день.

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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:59

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Думаю, что инвестор сейчас нерационален, и проявляет осторожность

Мінфін зумів залучити $0.3млрд на попередніх двох аукціонах з розміщення валютних #ОВДП підвищивши ставку до 7.5% в доларі Цього надто мало, щоб відмовитись від #МВФ, але достатньо щоб профінансувати виплати по валютним боргам найближчим часом.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:32

Середньорічна-зважена


Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!

Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
08.10.2018 268,933415 28,0879 0,0031 27,026201 0,003730
09.10.2018 438,601496 28,0814 -0,0065 27,032192 0,005991
10.10.2018 430,723127 28,0029 -0,0785 27,037574 0,005382
11.10.2018 480,746788 27,9845 -0,0184 27,043398 0,005824
12.10.2018 489,232926 27,9282 -0,0563 27,048901 0,005503


Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,031330(-0,037023). Йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 3,133 копійки за добу. Другий тиждень поспіль.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,005286(0,008119). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,5286 копійки за добу. Повільніше того тижня.

Повні оберти МБ за тиждень - 2108,2378(2523,599). Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 421,6475504(504,7197958) млн. долярів. Оберти впали хоча і були більшими ніж середньоарифметичні оберти за рік на добу - 409,67(409,35). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СерРічна на кінець тижня - 27,04890104. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.

Вставити очі у график.

Вставити очі у пройдешній рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:33

  нетотожнийдефініцій написав:
  zРадио написав:Думаю, что инвестор сейчас нерационален, и проявляет осторожность

Мінфін зумів залучити $0.3млрд на попередніх двох аукціонах з розміщення валютних #ОВДП підвищивши ставку до 7.5% в доларі Цього надто мало, щоб відмовитись від #МВФ, але достатньо щоб профінансувати виплати по валютним боргам найближчим часом.


А 3 года назад при такой же ставке удавалось привлечь 0,6 млрд за 1 аукцион.
Соответственно, склонность инвесторов к риску сегодня ниже и должна поощряться (существенно) большей "морковкой".

Деньги МВФ в данной ситуации были бы куда более желательны - расходы на обслуживание государственных долгов итак высокие из-за их высокой доли к ВВП и Бюджету. А тут еще придется (приходится) рефинансировать дешевые - дорогими...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:45

  vovan_prm написав:Как показал опыт 2010 года, наша ГТС вполне способна работать в реверсе.

длина этого участка где показали способность работы?
понятно что можно сделать что бы была возможность продуть газ в обе стороны трубы.
только для этого нужно КС переоборудовать. этим кто то занимается?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:33

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:А 3 года назад при такой же ставке удавалось привлечь 0,6 млрд за 1 аукцион.
Соответственно, склонность инвесторов к риску сегодня ниже и должна поощряться (существенно) большей "морковкой".

Причина цього всього? Українозрада в межах 0,1%, чи може глобальні світові процеси так, десь на 99,9% ? :wink: Ольгінці - товсь! :mrgreen:
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:40

Re: Валютный рынок в контексте

zzzzzz написав:Старая цена на газ действует до 18 октября.
Думаю Кабмин будет продолжать играть в популизм и продолжит действие старой цены для населения.
Были правы. Игру продлили ещё на 10 дней.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:43

  mephala написав:
  vovan_prm написав:Как показал опыт 2010 года, наша ГТС вполне способна работать в реверсе.

длина этого участка где показали способность работы?

Как минимум от западной границы до Днепра (реки)
понятно что можно сделать что бы была возможность продуть газ в обе стороны трубы.
только для этого нужно КС переоборудовать. этим кто то занимается?

Про байпасы слыхали?
Ни разу не сложная конструкция в масштабах ГТС.
Под КС следует понимать компрессорные станции?? Если нет расшифруйте.
П.С. за плечами ИФНТУНГ и две пятилетки нач. СМУ.
Т.е. "немного понимаю о чем речь"
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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