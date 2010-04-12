Сегодня статистика по нефти вышла. Я не видел но видимо хорошая стата.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:34
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:46
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:47
За неделю, закончившуюся 12 октября, запасы сырой нефти увеличились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,6% - до 416,4 миллиона баррелей, следует из отчета управления энергетической информации минэнерго США.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов лишь на 2,5 миллиона баррелей, Reuters - на 1,6 миллиона баррелей.
Это также сильно отличается от того, что показал отчет Американского института нефти (API). По его данным, запасы нефти уменьшились на 2,1 миллиона баррелей до 408,5 миллиона.
Другие данные официального отчета минэнерго показали, что:
запасы нефти в Кушинге: +1,776 млн. баррелей неделей ранее: +2,359 млн. баррелей;
запасы бензина: -2,016 млн. баррелей прогноз: +1,.000 млн. баррелей неделей ранее: + 0,951 млн. баррелей;
запасы дистиллятов: - 0,827 млн. баррелей прогноз: - 1.400 млн баррелей неделей ранее: - 2,666 млн. баррелей;
загруженность НПЗ: 0.0% прогноз: -0,50% неделей ранее: -1,60%.
Стратегический резерв нефти в стране за неделю уменьшился на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,2%, составив 657,6 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за минувшую неделю упала на 300 тысяч баррелей до 10,9 миллиона баррелей в день.
US
Додано: Сер 17 жов, 2018 17:59
Re: Валютный рынок в контексте
Мінфін зумів залучити $0.3млрд на попередніх двох аукціонах з розміщення валютних #ОВДП підвищивши ставку до 7.5% в доларі Цього надто мало, щоб відмовитись від #МВФ, але достатньо щоб профінансувати виплати по валютним боргам найближчим часом.
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:32
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма - Здоровеньки були!
Дата_____Об`єм _СерДоб___Дельта__СерРічна_Дельта
_________МБ_____ова______на вчора__________на вчора
08.10.2018 268,933415 28,0879 0,0031 27,026201 0,003730
09.10.2018 438,601496 28,0814 -0,0065 27,032192 0,005991
10.10.2018 430,723127 28,0029 -0,0785 27,037574 0,005382
11.10.2018 480,746788 27,9845 -0,0184 27,043398 0,005824
12.10.2018 489,232926 27,9282 -0,0563 27,048901 0,005503
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,031330(-0,037023). Йшов ДОДОЛУ на тижні в середньому по 3,133 копійки за добу. Другий тиждень поспіль.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: 0,005286(0,008119). СерРічна йшла догори на тижні в середньому по 0,5286 копійки за добу. Повільніше того тижня.
Повні оберти МБ за тиждень - 2108,2378(2523,599). Тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 421,6475504(504,7197958) млн. долярів. Оберти впали хоча і були більшими ніж середньоарифметичні оберти за рік на добу - 409,67(409,35). Останнє значення таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
СерРічна на кінець тижня - 27,04890104. Курс готівки і НБУ вище. Доляр продавати має ценз.
ВО
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:33
А 3 года назад при такой же ставке удавалось привлечь 0,6 млрд за 1 аукцион.
Соответственно, склонность инвесторов к риску сегодня ниже и должна поощряться (существенно) большей "морковкой".
Деньги МВФ в данной ситуации были бы куда более желательны - расходы на обслуживание государственных долгов итак высокие из-за их высокой доли к ВВП и Бюджету. А тут еще придется (приходится) рефинансировать дешевые - дорогими...
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:45
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:33
Re: Валютный рынок в контексте
Причина цього всього? Українозрада в межах 0,1%, чи може глобальні світові процеси так, десь на 99,9% ? Ольгінці - товсь!
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:40
Re: Валютный рынок в контексте
Были правы. Игру продлили ещё на 10 дней.
Додано: Сер 17 жов, 2018 19:43
Как минимум от западной границы до Днепра (реки)
Про байпасы слыхали?
Ни разу не сложная конструкция в масштабах ГТС.
Под КС следует понимать компрессорные станции?? Если нет расшифруйте.
П.С. за плечами ИФНТУНГ и две пятилетки нач. СМУ.
Т.е. "немного понимаю о чем речь"
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
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